16 ярких моментов из жизни, которые случайно удалось запечатлеть на снимках

Чего только не случается вокруг нас! Тут и забавные случаи на дорогах, и забавные эпизоды на свадьбах, и не совсем адекватные животные. Главное, вовремя схватить смартфон и успеть запечатлеть все это. Всем хорошего просмотра!
1. «Это была не чайка, а настоящий ниндзя!»
Кража еды с дракой. | Фото: Sympa.
2. Когда видишь что-то вкусненькое и не можешь удержаться!
Никто не устоит перед хлебушком с солью! | Фото: Reddit.
3. «То ли в этом районе отключили интернет, то ли реальность заинтересовала больше, чем мультфильмы!»
По мнению Novate.ru, дети в восторге. | Фото: enteresan.com.
4. Когда шел мимо ресторана и услышал, как картошечка тебя зовет!
«Первый день диеты». | Фото: Reddit.
5. «На самом деле язык нужен, чтобы защищать глаза!»
Альтернативные способы использования языка. | Фото: JoyReactor.
6. «Похоже, с работой на сегодня мы закончили...»
«Что же, попробуем перевернуть его обратно силой мысли!» | Фото: pixmafia.com.
7. Где еще вы увидите гигантскую руку на скейте, если не в реальной жизни?
Ничего необычного, просто рука на скейте. | Фото: Funnyjunk.
8. «Новые колеса оказались слишком жидкими...»
Денек выдался жарким. | Фото: Taringa!
9. Кто-то знает, почему собака сидит в аквариуме и смотрит в стену?
По мнению Novate.ru, с собакой что-то не так... | Фото: eBaum's World.
10. Кто смотрел мультфильм «Тачки», тот поймет насколько странно это выглядит в реальности
Да это же Молния Маккуин и Мэтр, собственной персоной! | Фото: Funnyjunk.
11. Немного о сильных женщинах!
Да что вы знаете о креативных фотографиях? | Фото: Taringa!
12. «Концерт, конечно, замечательный, но кто защитит замок?»
Оборона замка. | Фото: Mens Humor.
13. «Ох, и веселая была свадьба, правда, я ничего не помню из-за сотрясения!»
Отличная свадьба и конкурсы классные. | Фото: Мир мужчины.
14. «Когда мой друг спросит, где его телефон, я покажу ему эту фотографию!»
«Теперь ясно, куда делся телефон!» | Фото: Reddit.
15. Глядя на такие фотографии, сразу хочется купить себе мотоцикл!
Пылевое облако сзади. | Фото: enteresan.com.
16. «Я не дала кошке сесть себе на шею, так она залезла сразу мне на голову!»
«Нам так удобно!» | Фото: Mens Humor.
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