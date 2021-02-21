Популярные статьи

Свежие комментарии

16 ярких моментов из жизни, которые случайно удалось запечатлеть на снимках


16 ярких моментов из жизни, которые случайно удалось запечатлеть на снимках

Чего только не случается вокруг нас! Тут и забавные случаи на дорогах, и забавные эпизоды на свадьбах, и не совсем адекватные животные. Главное, вовремя схватить смартфон и успеть запечатлеть все это. Всем хорошего просмотра!

1. «Это была не чайка, а настоящий ниндзя!»


Кража еды с дракой. | Фото: Sympa.

Кража еды с дракой. | Фото: Sympa.

 

2. Когда видишь что-то вкусненькое и не можешь удержаться!


Никто не устоит перед хлебушком с солью! | Фото: Reddit.

Никто не устоит перед хлебушком с солью! | Фото: Reddit.

 

3. «То ли в этом районе отключили интернет, то ли реальность заинтересовала больше, чем мультфильмы!»


По мнению Novate.ru, дети в восторге. | Фото: enteresan.com.

По мнению Novate.ru, дети в восторге. | Фото: enteresan.com.

 

4. Когда шел мимо ресторана и услышал, как картошечка тебя зовет!


16 ярких моментов из жизни, которые случайно удалось запечатлеть на снимках

«Первый день диеты». | Фото: Reddit.

 

5. «На самом деле язык нужен, чтобы защищать глаза!»


Альтернативные способы использования языка. | Фото: JoyReactor.

Альтернативные способы использования языка. | Фото: JoyReactor.

 

6. «Похоже, с работой на сегодня мы закончили...»


16 ярких моментов из жизни, которые случайно удалось запечатлеть на снимках

«Что же, попробуем перевернуть его обратно силой мысли!» | Фото: pixmafia.com.

 

7. Где еще вы увидите гигантскую руку на скейте, если не в реальной жизни?


Ничего необычного, просто рука на скейте. | Фото: Funnyjunk.

Ничего необычного, просто рука на скейте. | Фото: Funnyjunk.

 

8. «Новые колеса оказались слишком жидкими...»


Денек выдался жарким. | Фото: Taringa!

Денек выдался жарким. | Фото: Taringa!

 

9. Кто-то знает, почему собака сидит в аквариуме и смотрит в стену?


По мнению Novate.ru, с собакой что-то не так... | Фото: eBaum's World.

По мнению Novate.ru, с собакой что-то не так... | Фото: eBaum's World.

 

10. Кто смотрел мультфильм «Тачки», тот поймет насколько странно это выглядит в реальности


Да это же Молния Маккуин и Мэтр, собственной персоной! | Фото: Funnyjunk.

Да это же Молния Маккуин и Мэтр, собственной персоной! | Фото: Funnyjunk.

 

11. Немного о сильных женщинах!


Да что вы знаете о креативных фотографиях? | Фото: Taringa!

Да что вы знаете о креативных фотографиях? | Фото: Taringa!

 

12. «Концерт, конечно, замечательный, но кто защитит замок?»


Оборона замка. | Фото: Mens Humor.

Оборона замка. | Фото: Mens Humor.

 

13. «Ох, и веселая была свадьба, правда, я ничего не помню из-за сотрясения!»


Отличная свадьба и конкурсы классные. | Фото: Мир мужчины.

Отличная свадьба и конкурсы классные. | Фото: Мир мужчины.

 

14. «Когда мой друг спросит, где его телефон, я покажу ему эту фотографию!»


16 ярких моментов из жизни, которые случайно удалось запечатлеть на снимках

«Теперь ясно, куда делся телефон!» | Фото: Reddit.

 

15. Глядя на такие фотографии, сразу хочется купить себе мотоцикл!


Пылевое облако сзади. | Фото: enteresan.com.

Пылевое облако сзади. | Фото: enteresan.com.

 

16. «Я не дала кошке сесть себе на шею, так она залезла сразу мне на голову!»


16 ярких моментов из жизни, которые случайно удалось запечатлеть на снимках

«Нам так удобно!» | Фото: Mens Humor.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





16 ярких моментов из жизни, которые случайно удалось запечатлеть на снимках

И не забудьте:
16 ярких моментов из жизни, которые случайно удалось запечатлеть на снимкахПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх