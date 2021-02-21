16 ярких моментов из жизни, которые случайно удалось запечатлеть на снимках

1. «Это была не чайка, а настоящий ниндзя!»

Кража еды с дракой. | Фото: Sympa.

2. Когда видишь что-то вкусненькое и не можешь удержаться!

Никто не устоит перед хлебушком с солью! | Фото: Reddit.

3. «То ли в этом районе отключили интернет, то ли реальность заинтересовала больше, чем мультфильмы!»

По мнению Novate.ru , дети в восторге. | Фото: enteresan.com.

4. Когда шел мимо ресторана и услышал, как картошечка тебя зовет!

«Первый день диеты». | Фото: Reddit.

5. «На самом деле язык нужен, чтобы защищать глаза!»

Альтернативные способы использования языка. | Фото: JoyReactor.

6. «Похоже, с работой на сегодня мы закончили...»

«Что же, попробуем перевернуть его обратно силой мысли!» | Фото: pixmafia.com.

7. Где еще вы увидите гигантскую руку на скейте, если не в реальной жизни?

Ничего необычного, просто рука на скейте. | Фото: Funnyjunk.

8. «Новые колеса оказались слишком жидкими...»

Денек выдался жарким. | Фото: Taringa!

9. Кто-то знает, почему собака сидит в аквариуме и смотрит в стену?

По мнению Novate.ru, с собакой что-то не так... | Фото: eBaum's World.

10. Кто смотрел мультфильм «Тачки», тот поймет насколько странно это выглядит в реальности

Да это же Молния Маккуин и Мэтр, собственной персоной! | Фото: Funnyjunk .

11. Немного о сильных женщинах!

Да что вы знаете о креативных фотографиях? | Фото: Taringa!

12. «Концерт, конечно, замечательный, но кто защитит замок?»

Оборона замка. | Фото: Mens Humor.

13. «Ох, и веселая была свадьба, правда, я ничего не помню из-за сотрясения!»

Отличная свадьба и конкурсы классные. | Фото: Мир мужчины.

14. «Когда мой друг спросит, где его телефон, я покажу ему эту фотографию!»

«Теперь ясно, куда делся телефон!» | Фото: Reddit.

15. Глядя на такие фотографии, сразу хочется купить себе мотоцикл!

Пылевое облако сзади. | Фото: enteresan.com.

16. «Я не дала кошке сесть себе на шею, так она залезла сразу мне на голову!»