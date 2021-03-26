Удар со скоростью звука: как появился кнут и почему он был популярен у многих народов

Оказывается, у кнута весьма богатая история. /Фото: luk-tir.ru

Кнут - оружие необычное, но эффектное. /Фото: viewbug.com

Полет кнута быстрее пули, как оказалось. /Фото: livejournal.com

Пастухи, как и древние воины, тоже очень жалуют кнут. /Фото: poembook.ru

Кочевники одними из первых повсеместно использовали кнут. /Фото: tut.by

Длинная гибкая кожаная плеть довольно эффективна в умелых руках. /Фото: culture.ru

Не каждый решится даже близко подойти к тому, кто так лихо размахивает кнутом. /Фото: pinterest.de

Потому-то Индиана Джонс и носил револьвер вместе с кнутом. /Фото: jcouncil.net