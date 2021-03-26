Удар со скоростью звука: как появился кнут и почему он был популярен у многих народов

Это кажется удивительным, но в перечне оружия, которое использовали воины во многих уголках планеты в разные эпохи, достаточно редко упоминается такой необычный предмет, как кнут. А вот забывают о нем совершенно напрасно, ведь плетка на твердой ручке была известна еще несколько тысячи лет назад, при этом его до сих пор можно порой увидеть - пусть и не на поле битвы, но их используют те же пастухи. При этом огромную популярность кнута на протяжении столетий не могли снизить ни сложность обучения и обращения с ним, ни ряд недостатков его эксплуатации.
Оказывается, у кнута весьма богатая история. /Фото: luk-tir.ru
Кнутом называют гибкое оружие состоящее из рукоятки и плети, которую также называют «кнутовище». Первая зачастую твердая, поэтому часто для нее в качестве материала выбиралось дерево. Иногда для утяжеления к рукояти привязывается мешочек с камнями или же дробью. Основным же элементом данного оружия является длинная плетка, ее плели из сыромятной кожи или пеньковой верёвки. Ее длина в среднем составляет 2,5 - 3,5 метра, а ее форма неоднородна - ее толщина сужается к концу.
Интересный факт: самым длинным задокументированным кнутом однажды воспользовался знаменитый мастер по обращению с ним Адам Винрич. Его оружие насчитывало целых 72,6 метра, что позволило ему попасть в Книгу рекордов Гиннесса.
Кнут - оружие необычное, но эффектное. /Фото: viewbug.com
Занимательным оказываются и показатели, которые демонстрирует кнут во время его эксплуатации. Так, по данным редакции Novate.ru, при нанесении удара с замахом конец оружия способен развить скорость более 343 метров в секунду, то есть выше скорости звука. Подобные показатели не каждое современное оружие способно дать: например, пули ПМ может летать только в 315 метров в секунду.
Полет кнута быстрее пули, как оказалось. /Фото: livejournal.com
Данные характеристики создают характерный громкий хлопок или щелчок, которым сопровождается каждый удар кнута. Именно этот звук стал причиной, почему его используют не только в качестве оружия, но и в мирных целях. Речь идет о приобретении кнута функционала пастушьего орудия: с его помощью можно успешно управлять стадом, ведь громкие хлопки пугают рогатый скот. Еще одной распространенной функцией кнута было использование его во время наказаний или пыток - таким образом он эксплуатировался еще древними цивилизациями.
Пастухи, как и древние воины, тоже очень жалуют кнут. /Фото: poembook.ru
И все-таки, наиболее распространенное применение кнута наблюдается в военном деле. Они известны в истории еще с древнеегипетского периода в виде коротких батогов. Однако практика массовой эксплуатация кнута как оружия, которая дошла до нас в исторических источниках, датируется 4 столетием до нашей эры и относится к кочевым народам - они использовали его в числе основных типов оружия. Известен был кнут и на Руси, и в Скандинавских странах, а со временем получил распространения во многих странах Европы и Азии.
Кочевники одними из первых повсеместно использовали кнут. /Фото: tut.by
Причины такой популярности кнута у военных объясняется несколькими достоинствами, которые он показывает во время использования. Во-первых, сила удара кончика кнута большая, чем может продемонстрировать жесткое оружие аналогичной длины. Во-вторых, воин, который умеет обращаться с этим оружием, способен поразить им врага с самого неожиданного направления. Длину плети можно отрегулировать в соответствии с потребностями владельца, чем дает возможность не подпускать к себе на близкое расстояние сразу несколько противников.
Длинная гибкая кожаная плеть довольно эффективна в умелых руках. /Фото: culture.ru
Кроме того, длинная гибкая форма кнута позволяет без труда обходить защиту и жесткий блок противника, и даже захлестнуть или опутать человека, либо же его оружие. Не стоит забывать и о психологическом воздействии длинного гибкого оружия на врага. Противник от одного вида кнута, потенциально способного нанести болезненный внезапный удар с неожиданной стороны, будет инстинктивно пытаться уйти от контакта с ним.
Не каждый решится даже близко подойти к тому, кто так лихо размахивает кнутом. /Фото: pinterest.de
Однако есть и другая сторона эксплуатации кнута, которая представляет собой их недостатков. Так, этим гибким оружием нереально совершить тычок. Кроме того, кнут не останавливается сразу же после руки владельца, а продолжает движение после - это усложняет его управление.
Среди других недостатков использования этого орудия можно назвать более медленная скорость смены траектории движения по сравнением с жесткими аналогами, большая инертность и практически полная бесполезность его использования в условиях ближнего боя.
Потому-то Индиана Джонс и носил револьвер вместе с кнутом. /Фото: jcouncil.net
Конечно, кнут уже давно ушел с арены боя из-за активного развития военной техники и артиллерии. Да и против огнестрельного оружия оно не очень эффективно. Однако это необычное оружие все-таки не было забыто до конца. Сегодня им по-прежнему пользуются пастухи - ярким примером в данном случае являются венгры - а также просто любители столь эффектного гаджета.
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