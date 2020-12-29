Попробуй отыщи: 7 лучших пистолетов для незаметного ношения

Время и прогресс – вещи похожие по крайней мере в том, что и то, и другое абсолютно неумолимо и постоянно летит вперед. Ярчайшим примером постоянной эволюции является оружие. Подобные инструменты человечество создает на протяжении всей своей истории. Вот пистолеты, например, появились не так уж давно в рамках исторической перспективы. При этом всего за несколько столетий они прошли весьма впечатляющий путь эволюции. Посмотрим же на те боевые модели, что лучше всего подходят для скрытого ношения.
1. Glock 26/27
Многие назовут данный пистолет лучшим. /Фото: mygunculture.com.
Нельзя просто так взять и составить рейтинг компактных пистолетов, идеально подходящих для скрытого ношения и не вспомнить про Glock 26 и 27. Эти пистолеты почти полностью идентичны между собой за исключением одного только параметра – использующегося калибра. Многие скажут, что Glock – лучший пистолет для малозаметного ношения и будут недалеки от истины! Всегда спокойнее, когда у тебя подмышкой 11+1 свинцовых «друзей».
2. Kahr PM9
Достаточно сильно похож на Глок. /Фото: 4chanarchives.com.
Легкий и компактный пистолет, который можно достаточно легко перепутать неопытному глазу с тем, что уже был упомянут выше. Простое и надежное оружие с магазином на 6 патронов и еще 1 патроном в стволе. Как и Glock, данный пистолет адаптирован для самой широкой модификации с использованием разнообразных тактических аксессуаров.
3. Colt Mustang XSP
Совсем небольшой пистолет. /Фото: Twitter.
Данную марку пистолетов знают главным образом по легендарному 1911-му, который не слишком-то подходит для вообще какого-либо ношения в наше время. Пистолет добротный, но уже весьма устаревший, слишком большой и самое главное – тяжелый. Другое дело Mustang. Масса этого оружия составляет всего 0.45 кг при 6+1 патронах.
4. Springfield XDs
Британцы могут сделать хорошей не только винтовку. /Фото: whizzardgamer.com.
Данная оружейная марка родом с британских островов делает не только неплохие винтовки и карабины, но еще и современные пистолеты. Модель XDs не очень хорошо стартовала несколько лет назад, однако совсем скоро готовится вернуться на рынок с новой попыткой после серии доработок. Выпускаться будет под калибры .45 и 9 мм.
5. Smith & Wesson M&P Shield
Серьезное оружие. /Фото: gunsweek.com.
Данный пистолет совсем, как полноразмерный Smith & Wesson .45 калибра, только маленький! Есть модель и под патрон 9 мм. Простота и компактность - две достаточно редкие черты, которые встречаешь в оружии американского производства. Так что данный пистолет является одним из немногих приятных исключений.
6. Kel-Tec PF-9
Такой пистолет помещается даже в кармане. /Фото: olegvolk.net.
Малые габариты оружия обычно не сокращают, а увеличивают его цену. Что на самом деле достаточно логично. Исключением из данного правила является творение Kel-Tec. Данный пистолет стоит всего 333 долларов, при этом по своим характеристикам входит в число самых маленьких на планете.
7. Ruger LC9
Самый маленький пистолет. /Фото: xs-info.com.
К сожалению, Ruger LC9 абсолютно справедливо не пользуется большой популярностью на рынке из-за целой плеяды разнообразных недостатков и технических проблем его в эксплуатации. Однако, упоминания LC9 заслуживает уже только благодаря своей невероятной компактности. На данный момент это самый маленький армейский пистолет. Спрятать Ruger можно даже в рукаве пиджака.
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