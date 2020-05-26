Любопытное о детях

Мы уже публиковали подборки удивительных фактов о женщинах и мужчинах. Эта подборка посвящена их отпрыскам:



1. Средний возраст, в котором дети начинают пользоваться микроволновкой — семь лет. 2. Голос трёхлетнего мальчика звучит громче, чем голоса 200 взрослых, беседующих в ресторане. 3. Гены отцов, как правило, определяют рост ребёнка, гены матерей — их вес. 4. В среднем четырёхлетний ребёнок задаёт по 437 вопросов в день. 5. Просмотр телевизора может служить для детей естественным болеутоляющим. 6. В Древней Греции детей из состоятельных семей сразу после рождения окунали в ванночку с оливковым маслом, чтобы потом на протяжении всей жизни у них не росли волосы. 7. У фараона Рамсеса II было 160 детей. 8. Коленные чашечки формируются у детей только к трём годам. До этого возраста они представляют собой хрящи. 9. В XVII веке и девочки, и мальчики Англии и Новой Англии (регион на северо-востоке США) носили платья до семи лет. 10. Дети до шестилетнего возраста подвергаются самому большому риску обжечь или как-то иначе травмировать свои руки.



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