9 известных вещей, которым люди дали неправильные названия

6. Шляпа панама

Во время путешествия в Панаму туристы обязательно покупают традиционную шляпу панаму, на задумываясь, что фактически покупают подделку, поскольку настоящие панамы делают только в Эквадоре. Популярные шляпы стали в в середине 1800-х годов. В Эквадор тогда туристы практически не ездили, а в Панаме туристов было много всегда. Поэтому эквадорцы, которые делали шляпы montecristis (так они назывались первоначально), привозили свои товары на панамские рынки.. К сожалению, мастера не ставили надпись "сделано в Эквадоре" на свою продукцию, поэтому люди впоследствии начали называть эти шляпы "панамами" по названию страны, где покупали их.