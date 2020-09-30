9 известных вещей, которым люди дали неправильные названия

Названия целого ряда изобретений и открытий не имеют ничего общего с их происхождением, назначением или историческими реалиями. Так, медведь коала на самом деле не медведь, а американских туземцев Колумб окрестил «индейцами», ошибочно полагая, что находится в Индии. В нашем обзоре 9 привычных вещей, названных неправильно.
1. Большой Взрыв
Астроном Фред Хойл, который дал название известной теории рождения Вселенной, на самом деле в эту теорию не верил. Он просто использовал эти слова в качестве шутки во время радиопрограммы. Настоящим изобретателем теории был Жорж Леметр, который назвал ее "Первобытный Атом", что является гораздо более подходящим описанием.
2. Саговая пальма
Саговая пальма - комнатное растение, которое на самом деле не имеет ни малейшего отношения к пальмам. Этот тип растения известен как саговник или древовидный папоротник. Подобная неточность в названии раздражает ботаников и садоводов по всему миру, поскольку саговники — гораздо более интересные растения, нежели банальные пальмы. Саговая пальма существует практически без изменений на планете более 200 миллионов лет, и она появилась на планете еще до динозавров. По этой причине многие относятся к этим растениям, как к "живым ископаемым".
3. Теорема Пифагора
Знаменитую теорему Пифагора знают все, и большинство полагает, что Пифагор был первым, кто доказал эту теорему, но на самом деле, вавилоняне использовали так называемые "теоремы Пифагора" еще за 1000 лет до его рождения. Они даже записали эту теорему на табличке, теперь известной как "Плимптон 322".
4. Лунатик
Слово "лунатик" происходит от латинского слова luna (Луна, спутник Земли). Считалось, что фаза Луны, особенно полнолуние, может вызвать безумие или эпилепсию у некоторых людей. Аристотель и римский историк Плиний Старший утверждали, что насыщенность мозга кровью делает его восприимчивым к изменениям, зависящим от фазы Луны, подобно тому, как Луна влияет на приливы и отливы. Эта вера существовала и в средневековье. Хотя теперь ученыезнают, что Луна не имеет ничего общего с психическими или физическими расстройствами людей, термин сохранился.
5. Частица Бога
Для непосвященных термин "частица Бога" обозначает субатомную скалярную частицу, которая объясняет происхождение Вселенной. Для ученых открытие этой частицы было монументальным, потому что подтверждало стандартную модель физики — это означало, что все существующие формулы верны. Настоящее название частицы - "бозон Хиггса". Физик Леон Ледерман автор книги на эту тему, и редактор убедил его, что книга будет лучше продаваться, если назвать бозон "частицей Бога". К большому огорчению и ученых, и священнослужителей, это название прижилось.
6. Шляпа панама
Во время путешествия в Панаму туристы обязательно покупают традиционную шляпу панаму, на задумываясь, что фактически покупают подделку, поскольку настоящие панамы делают только в Эквадоре. Популярные шляпы стали в в середине 1800-х годов. В Эквадор тогда туристы практически не ездили, а в Панаме туристов было много всегда. Поэтому эквадорцы, которые делали шляпы montecristis (так они назывались первоначально), привозили свои товары на панамские рынки.. К сожалению, мастера не ставили надпись "сделано в Эквадоре" на свою продукцию, поэтому люди впоследствии начали называть эти шляпы "панамами" по названию страны, где покупали их.
7. Столетняя война
Многие не сомневаются, что Столетняя война длилась 100лет. Но это заблуждения. Конфликт между Францией и Англией продолжался с 1337 по 1453 год - 116 лет. Поскольку было пару десятилетий перемирия, историки любят делить войну на три отдельные фазы, известных как Эдвардианская, Каролингская и Ланкастерская войны. Принимая во внимание перерывы на мир между этими отдельными фазами, бои на самом деле длились около 81 года.
8. Глобальное потепление
Фраза "глобальное потепление" подразумевает, что можно проводить больше времени на пляже или выращивать помидоры в большем количестве стран по миру. Это дает людям ложное впечатление о том, что происходит. "Глобальное потепление" относится к средней температуре на планете. На самом деле, в некоторых местах может стать холоднее . Например, если таяние морского льда приведет к изменению курсов больших океанских течений в Атлантике (большая вероятность этого сегодня существует), тогда в Северной Америке и Западной Европе наступит сильное похолодание.
9. Канарские острова
Канарские острова - архипелаг возле северо-западного побережья Африки, который известен своими теплыми, золотистыми пляжами и разнообразием дикой природы. Одними из обитателей этих мест являются желто-зеленые птицы канарейки. Их так много, что укрепилось мнение, будто в честь них и назвали острова. Однако на самом деле это не так. В 23-79 годах н.э., когда римляне впервые посетили этот регион, они обнаружили, что острова были заселены толпами диких собак. Они произвели такое впечатление на исследователей, что те окрестили это место Canaria insula или "остров диких собак".
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