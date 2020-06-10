Легендарные киноэпизоды, которые появились только благодаря нехватке бюджета

По крайней мере, в этих случаях недостаток финансирования дал жизнь легендарным киноэпизодам, которые неоднократно вызывали у зрителей восторг, слезы, радость и ужас.

«Терминатор», 1984

У режиссёра «Терминатора» Джеймса Кэмерона не было разрешения на съёмку фильма, поэтому съёмочная группа вынуждена была работать ночью и прятаться от полицейских. Чтобы сэкономить деньги, авторы легендарной картины создавали эффект тумана с помощью дымовых шашек против насекомых. Так и появился визуальный стиль в тёмных тонах, который до сих пор используется во многих фильмах этого жанра.

«Клерки», 1994

Режиссёр Кевин Смит сумел получить разрешение только на ночные съёмки, поэтому все «дневные» сцены в фильме «Клерки» снимались с закрытыми оконными ставнями. Так создатели пытались скрыть тот факт, что за окном на самом деле ночь.

Чтобы как-то это объяснить, витрины магазина решили держать закрытыми на протяжении всего фильма, вроде «так было задумано».

«Ходячие мертвецы», 2010

Благодаря этому появился легендарный знак «Уверяю вас, мы открыты!».

У создателей сериала «Ходячие мертвецы» не было никакой необходимости снимать весь второй сезон на ферме Хершеля. Таким образом они решили сэкономить деньги, поскольку весь бюджет был израсходован ещё до выхода пилотной серии. В результате этот сезон очень понравился и критикам, и зрителям.

«Планета обезьян», 1968

Оригинальные декорации первой «Планеты обезьян» содержали большое количество современных элементов. По сценарию, герои фильма должны были ходить по магазинам, водить машины, пользоваться телефонами, но в итоге создатели не захотели тратить на все это деньги и наняли другого сценариста.

Именно он позаботился о новых декорациях, которые известны всем зрителям — бесплодной пустыне и зарытой в песок Статуе Свободы.

«Невероятный Халк», 1977

Бюджет телесериала «Халк» был ничтожно мал, поэтому создатели даже не могли позволить себе реальные съёмки самолётов и грузовиков. Вместо этого они воспользовались нарезкой из других фильмов, на которые телесеть имела права. Естественно, неглупые зрители сразу же заметили в сериале знакомые кадры, но это не помешало ему стать настоящим хитом после выхода первого сезона.

«Монти Пайтон и священный Грааль», 1975

В фильме «Монти Пайтон и священный Грааль» должны были сниматься настоящие лошади, но это оказалось создателям не по карману. Поэтому они использовали старый комедийный приём, и вместо животных в ленте появились пешие всадники. В итоге эта сцена стала самой запоминающейся и ещё долго вызывала смех у публики.

«Судная ночь», 2013

Продюсеры фильма «Судная ночь» решили неплохо сэкономить, поэтому сняли весь фильм в одном помещении и уговорили исполнителя главной роли Итана Хоука работать без гонорара. Вместо этого актёру пообещали щедрый процент от прибыли.

В итоге лента быстро нашла отклики в сердцах зрителей и положила начало новой популярной франшизе ужасов.

«Техасская резня бензопилой», 1974

Автор, режиссёр и по совместительству продюсер фильма «Техасская резня бензопилой» Тоуб Хупер также решил взять на себя роль композитора. Чтобы не тратить деньги на человека со стороны, Хупер сам записал саундтрек к культовому фильму ужасов при помощи оператора, картонной трубы, контрабаса и сломанных музыкальных инструментов. В итоге у Хупера и Белла получилась одна из самых «криповых» звуковых дорожек, которой до сих пор нет равных.

«Черепашки-ниндзя», 1990

Актёры сериала «Черепашки-ниндзя» отказывались надевать громоздкие костюмы, в которых пришлось бы измучиться от жары. Чтобы не доплачивать капризным знаменитостям, продюсеры наняли на работу менее требовательных и низкооплачиваемых китайских каскадёров. Сейчас «Черепашки-ниндзя», как и их костюмы, считаются классикой. Интересно, что было бы, если бы создатели сериала сменили костюмы на площадке вместо того, чтобы сэкономить на актёрах?

«Рокки», 1976

По изначальной задумке знаменитая сцена первого свидания Рокки Бальбоа и Эдриан должна была выглядеть иначе. Кроме них на ледовой арене планировали задействовать ещё около 300 человек массовки, но в результате на них не хватило денег, и актёры катались в полном одиночестве. Именно эта интимная атмосфера сделала сцену на катке одной из самых запоминающихся и внесла нотку романтики в фильм о боксе.

«Психо», 1960

Мало кто знает, но Альфред Хичкок изначально снимал «Психо» как эпизод для телешоу «Альфред Хичкок представляет». А все потому, что студия категорически отказалась финансировать его новый фильм.

Несмотря на это, «Психо» прославился на весь мир и до сих пор считается классикой жанра, оказавшей влияние почти на все современные фильмы направления «хоррор».

Вот как банальная нехватка денег внесла изюминку в фильмы и сериалы, сделав их легендами.