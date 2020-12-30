Трагическая любовь Юрия Шевчука, после которой родились главные хиты группы «ДДТ»

Юрий Шевчук – легенда отечественного рока: что ни песня, то хит, что ни фраза, то цитата. Его любят, уважают, боятся, с ним считаются и с него берут пример. Казалось бы, всегда острый на язык, провокационный и прямолинейный музыкант не способен на простые человеческие слабости. Но, оказывается, была в жизни солиста группы «ДДТ» трагическая любовь, которой он посвятил свои самые грустные и лирические песни, среди которых «Актриса Весна», «Это все», «Метель» и др. Кто же она - загадочная муза, которая стала самым большим вдохновением и горем Шевчука?
Дерзкий бунтарь, любовь к рисованию и музыка
Юрий Шевчук в начале творческого пути
Многие думают, что Родиной рокера является Уфа. Это отчасти так, ведь большую часть жизни Шевчук прожил именно в башкирской столице, здесь делал первые шаги и становился как музыкант. Но родился Юрий все же в другом месте, в Магаданской области, а до 13 лет и вовсе жил в Нальчике.
Еще в школе юноша показал свой дерзкий характер: в школу он, к примеру, мог прийти в футболке с нарисованным распятием и надписью о том, что Иисус Христос был хиппи. Тогда же подросток начал играть на гитаре и баяне. Однако связывать свою жизнь с музыкой он не планировал, у него была другая страсть – рисование. И он серьезно хотел стать художником, поступив в Башкирский государственный пединститут. Желая хоть немного заработать, Шевчук ездил оформлять свинофермы и коровники в близлежащих селах, работал грузчиком, слесарем, кочегаром, дворником, сторожем. А после учебы он по распределению попал в одну из деревень недалеко от Уфы, где три года проработал учителем рисования.
Но все же любовь к рок-н-роллу взял верх, и в 1980 году, Юрий, отыграв в не скольких коллективах организовал группу «ДДТ». Расшифровывается название, кстати, как дихлордифенилтихлорэтан – средство, использующееся для борьбы с насекомыми («для домашней твари», как говорят в народе)
Эльмира – любовь и боль
Юрий Шевчук и Эльмира Бикбова
Как раз в этот период Шевчук встретил красавицу Эльмиру Бикбову. Казалось бы, сама судьба сводила их вместе: жили на соседних улицах, учились в одной школе (только в разные годы), ходили на репетиции в один ДК. К тому времени Юрию, уже известному в Уфе музыканту, было 27 лет. Девушка отметила свое 17-летие, училась в выпускном классе, любила рок, увлекалась танцами и мечтала стать актрисой.
Впервые артист увидел Эльмиру, когда она выступала в одном из шахматном клубов при Нефтяном университете. Парень стал опекать девушку, а вскоре между ними вспыхнул роман. Мама Бикбовой не стала мешать отношениям влюбленных, ласково называя Юрия «Усатым нянем», только настояла на том, чтобы дочь получила образование. Хотя соседи недоумевали, что нашла примерная красивая девушка в бородатом музыканте, поющим непонятные песни.
На совершеннолетие Шевчук подарил возлюбленной ее портрет и пообещал, что каждый год будет рисовать ее, чтобы к 50 годам у нее уже было 32 картины. После окончания школы девушка планировала поступить в столичные вузы, но провалила экзамены и вернулась в родной город. Юрий же, наоборот, был изгнан из Уфы, был под постоянным наблюдением КГБ, поэтому жил в Свердловске, Череповце, Москве, Ленинграде… Его возлюбленная тем временем собирала подписи на то, чтобы музыканту разрешили вернуться домой. А, будучи в разлуке, молодые люди писали друг другу трогательные и искренние любовные письма в лучших традициях Серебряного века.
В 1985 году Шевчук окончательно обосновался в Ленинграде, туда же и приехала Эльмира. Через год они поженились, а еще через такое же количество времени у них родился сын, которого назвали Петей. Именно тогда Юрий написал знаменитую «Актрису Весну», а строчки из нее зачитал любимой прямо под окнами роддома.
Эльмира Шевчук с сыном
Но после появления на свет сына, супруга музыканта не оставила намерения стать актрисой и поступила в Уфимский институт искусств. Снова разлука, трогательные письма, обещания, что скоро все изменится и семья всегда будет вместе.
После окончания учебы девушка вернулась в Ленинград, устроилась в Кукольный театр. Казалось бы, жизнь стала налаживаться. Вот только самочувствие все больше стало беспокоить Эльмиру: она жаловалась на сильные головные боли и онемение рук. Ее отправили на обследование, а дальше страшный диагноз – рак.
Но, как оказалось, болезнь уже была запущена, требовалась очень дорогостоящая операция – на сбор денег времени практически не осталось. Шевчук старался как мог: он доставал лекарства за границей, возил супругу к авторитетным врачам. Но ни операция, ни химиотерапия уже ничем помочь не смогли.
Юрий Шевчук с Эльмирой в больнице
Эльмира сгорела буквально за пару месяцев – не стало ее в 1992 году в возрасте 24 лет. Через несколько лет безутешный Шевчук посвятил ушедшей супруге альбом «Актриса Весна», в который вошли также песни «Дождь, «Родина», «В последнюю осень», «Что такое осень» и др. Обложки пластинки украсили рисунки жены, которые она сделала незадолго до смерти: девочка с шариком, солнце, цветок.
Альбом "Актриса Весна"
В 2011 году Шевчук записал песню «Когда ты была здесь», посвященную Эльмире, а спустя 7 лет снял на нее клип. В ролике также использован рисунок ушедшей супруги: нарисованная девочка улетает в небо на воздушном шаре.
Годы одиночества
Юрий Шевчук и Марьяна Полтева
Смерть Эльмиры стала для Шевчука таким потрясением, что он еще долго приходил в себя и один воспитывал сына. Через несколько лет у Юрия вспыхнул роман с актрисой Дарьей Юргенс, которая ради новых отношений бросила мужа. Но когда она узнала о беременности, солист группы «ДДТ» поставил ее перед выбором: или семья и дети, или карьера. Девушка выбрала второе, сделав аборт.
Позже музыкант начал встречаться с актрисой Марьяной Полтевой, которая в 1997 году родила ему сына Федора. Однако позже избранница переехала в Германию, а обратно вернуться не торопилась. Шевчук же не желал жить в другой стране. Так и закончился очередной роман. Однако дружеские отношения бывшие возлюбленные сумели сохранить.
О нынешней избраннице рок-ветерана известно немногое: зовут ее Екатерина, вкусно готовит, иногда выходит в свет с Юрием. Однако Шевчук теперь решил тщательно оберегать личную жизнь от посторонних глаз, да и сама возлюбленная музыканта просит его не рассказывать об их семейной жизни.
Юрий Шевчук с гражданской женой Екатериной
Дети Шевчука
Петр Шевчук
Воспитывать старшего Петю Шевчука помогли бабушки, а чтобы сделать из него настоящего мужчинцу, отец отдал его учиться в военно-морской кадетский корпус. Однако жизнь в воинской службой парень связывать не стал, решив, как и папа, стать музыкантом. Но вкусы у близких людей совершенно разные: молодой человек, известный как DJ Pete, экспериментирует в стиле техно. Также Петр занимается созданием сайтов и мобильных приложений.
Юрий Шевчук, Марьяна Полтева и их сын Федор
Второй сын – Федя – живет в Германии и, по словам матери, увлекается творчеством отца, да и характером очень на него похож.
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