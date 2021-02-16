Как быстро удалить пятна клея

Думаете, что это невозможно? Узнайте как удалить пролитый клей с ковров, стекол, дерева и ткани.



Помимо пролитого клея на стол или на пол, часто возникают задачи, когда его необходимо убрать с новых предметов. На многих покупках есть стикеры, которые оставляют следы. Иногда их смыть довольно просто, но иногда клей никак не хочет стираться. Рассказываем, как действовать в таких ситуациях.



Как удалить клей со стеклянных поверхностей?

Как удалить клей с деревянных поверхностей?

Есть несколько методов, которые помогут избавиться от липкого клея:

Как удалить клей с пластика?

Что делают профессионалы?

В любой ситуации нужно запомнить просто алгоритм действий: сначала следы необходимо максимально убрать скребком или шпателем, а то, что не получилось соскрести, растворить и дочистить.Неважно, остался ли клей после использования скотча или от ценников на посуде. Он может раздражать вас очень долгое время. Всегда можно обратиться за помощью к обычным вещам, которые есть под рукой в каждом доме: жидкость для снятия лака или уксус. Жидкость в случае с клеем работает эффективнее. Если это не помогло, то можно взять WD-40, его состав должен справитсья с проблемой. Распылите средство на клейкий участок и дайте впитаться в течение нескольких минут, затем сотрите слой клея чистой тканью. Как только поверхность перестанет быть липкой, обрызгайте её обычным средством для чистки стекол, чтобы результат был безупречным.Независимо от того, что случилось: ваш малыш занимался творчеством на обеденном столе или вы никак не можете избавитсья от липкого ценника, вас может спасти фен для волос. Включите прибор на минимальную мощность и направьте тепло на высохший клей примерно на 15 секунд. Держите на расстоянии 5-7 см от поверхности, чтобы не повредить покрытие и деревянную отделку. Когда поверхность нагреется, счистите липкие остатки шпателем.Нагревать: после обработки феном клей легче очищается скребком.Обработать вазелином или кокосовым маслом: клей размягчится, и на следующий день вы сможете его удалить.Обработать уксусом, но он может повредить отделку, поэтому использовать его нужно только в случаях, когда ничего не помогает.Пластиковые вещи тоже бывают нежными, поэтому от всевозможных растворителей могут испортиться. Действуйте, используя уксус и скребок. Если после нанесения уксуса липкий слой никак не отреагировал, попробуйте использовать масло. Протрите после этого липкое пятно чистой сухой тканью, а затем вымойте пластик как обычно.Профессиональные клинеры не используют соду, фен, ацетон или спирт (последний, кстати, не помогает избавиться от клея). У них есть специальные средства для уборки подобных пятен. Специальная растворяющая химия и скребок. Сначала клейкое пятно максимально обрабатывается механическим способом, т. е. скребком, а затем растворяется специальными средствами лучше органического происхождения.