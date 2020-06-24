Самые дорогие художники в мире

1. Пятое место среди самых дорогих художников мира занимает Марк Ротко — американский художник, представитель абстрактного экспрессионизма, а также создатель «живописи цветового поля». В прошлом году его произведения были проданы на аукционах на общую сумму в 249,2 миллионов долларов, а самое дорогое из них ушло с молотка за 59 миллионов долларов. (Фото: Getty Images).

2. Самая дорогая картина Марка Ротко — это «Orange, Red, Yellow» (на фото), которая была продана на аукционе «Christie’s» в мае 2012 года за 77,5 миллионов долларов. (Фото: Jeremy Yoder/flickr.com).

3. Четвертое место в рейтинге занял Герхард Рихтер — это единственный из ныне живущих художников, который попал в первую пятерку самых дорогих мастеров мира. Он удивляет не столько высокой позицией в рейтинге, сколько своим творчеством, которое вообще трудно классифицировать. Поэтому нет ничего удивительного в том, что его работы пользуются огромной популярностью и продаются на аукционах за все более высокие суммы. (Фото: Getty Images).

4. В 2014 году было продано в общей сложности 258 работ Герхарда Рихтера общей стоимостью 254,3 миллиона долларов. Его самой дорогой работой стала картина «Abstraktes Bild» 1989 года (на фото), которую в феврале в аукционном доме «Christie’s» продали за 28,7 миллионов долларов.

5. Третье место среди самых дорогих художников мира занял Фрэнсис Бэкон — ирландский художник-самоучка. В прошлом году было продано 122 картины на сумму 270 миллионов долларов. (Фото: Getty Images).

6. Самой дорогой картиной Фрэнсиса Бэкона стал триптих «Три наброска к портрету Люсьена Фрейда» (1969), который ушел с молотка в 2013 году за 142,4 миллиона долларов. В настоящее время это самое дорогое произведение искусства в истории аукционного рынка. (Фото: Garrett Bithell/flickr.com).

7. На втором месте в рейтинге самых дорогих художников мира находится Пабло Пикассо, работы которого были проданы в прошлом году на сумму 375 миллионов долларов. (Фото: Getty Images).

8. Самой дорогой работой Пабло Пикассо и третьей в списке самых дорогих картин в мире, является «Обнажённая, зелёные листья и бюст» (на фото) 1932 года, проданная в 2010 году за 106, 5 миллионов долларов. (Фото: James R fauxtoes/flickr.com).

9. Самым дорогим художником в мире по итогам 2014 года стал Энди Уорхол. Его картины были проданы за 569,5 миллионов долларов. Для сравнения, такого объема продаж не удалось достигнуть в прошлом году всему французскому аукционному рынку произведений искусства. (Фото: Getty Images).

10. В 2014 году самой дорогой картиной Энди Уорхола была работа «Трехместный Элвис» (1963 года), которая продали на аукционе за 81,9 миллионов долларов. (Фото: lar3/flickr.com).

Каждый год портал «Artprice» публикует список самых дорогих художников в мире, чьи произведения на аукционах продаются за умопомрачительные суммы. Как правило, в этот рейтинг попадают имена известных живописцев и скульпторов, цены на работы которых могут вызвать у вас головокружение. В первую десятку рейтинга «Artprcie» попали такие мастера, как: Клод Моне, Ци Байши, Альберто Джакометти и Джефф Кунс. В 2014 году работы десяти самых дорогих художников и скульпторов были проданы на аукционах за огромную сумму в 2,7 миллиардов долларов. Самая дорогая работа, скульптура «Колесница» Джакометти, ушла с молотка за 90 миллионов долларов. Хотите знать, кто оказался в первой пятерке самых дорогих художников в мире? Прочитайте наш пост.