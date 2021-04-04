10 влюбленных пар из сериалов, которые поженились в реальной жизни

Ни для кого не секрет, что порой длительность сериалов продолжается по три, пять, а то и десять лет. Так что же делать актерам, которым в плотном производственном графике не остается времени на личную жизнь? Правильно, самые шустрые не теряются и совмещают приятное с полезным. В нашей сегодняшней подборке десять голливудских пар, которые не только убедительно сыграли любовь, но и поженились в реальной жизни.
Кит Харингтон и Роуз Лесли
Кит Харингтон и Роуз Лесли
Любовные отношения между этими актерами вспыхнули в рамках работы над фантазийным сериалом «Игра престолов». Их герои встретились в третьем сезоне и, как и экранные персонажи, то влюблялись, то расставались вновь. Кит и Роуз тщательно хранили свои сердечные секреты. И вот спустя четыре года после знакомства пара совместно вышла в свет, придав публичности своим отношениям. Свадьба состоялась в июне 2018 года в родовом замке Лесли в Шотландии. А в сентябре прошлого года супруги объявили, что ждут появления наследника.
Джесси Спенсер и Дженнифер Моррисон
Джесси Спенсер и Дженнифер Моррисон
Джесси и Дженнифер познакомились в марте 2004 года, когда вместе добирались из аэропорта Ванкувера до места съемок первой серии медицинского сериала «Доктор Хаус». Однако встречаться стали спустя полгода. Как и их герои из фильма, они не сразу полюбили друг друга и стали готовиться к свадьбе. Однако в жизни все сложилось несколько иначе, чем в сериале. Если доктор Роберт Чейз все-таки довел свою возлюбленную к алтарю, то у Джесси этого не получилось. Он очень романтично сделал предложение Дженнифер в городе любви - Париже, и даже сообщил журналистам, что для свадьбы подготовлено имение в Лос-Анджелесе, но, как говорится, между влюбленными пробежала черная кошка. В августе того же года было объявлено о разрыве помолвки.
Эштон Кутчер и Мила Кунис
Эштон Кутчер и Мила Кунис
У этих двоих отношения развивались по совершенно нелогичному сценарию. В молодости Эштон и Мила снимались вместе в сериале «Шоу 70-х» о жизни подростков того времени. Несмотря на то, что им 8 лет пришлось изображать любовь тинейджеров, нежными чувствами они не прониклись. Более того, инсайдеры даже заявляют, что в то время актеры терпеть друг друга не могли. Однако спустя годы и несложившиеся браки актеры снова встретились. В это раз Купидон не дремал - Эштон и Мила влюбились и в октябре 2014 года стали родителями дочери Уайетт Изабель Кутчер. А в следующем году пара тихо расписалась в городке Оук-Глен в Калифорнии. Сейчас их уже четверо - в конце ноября 2016 года родился сын Дмитрий Портвуд Кутчер.
Стивен Мойер и Анна Пэкуин
Стивен Мойер и Анна Пэкуин
Драматическая связь между хорошенькой работницей ресторана, обладающей экстрасенсорными способностями, Суки Стакхаус и вампиром Биллом Комптоном в ужасном и смешном телесериале «Настоящая кровь» семь сезонов отстаивали свое право на существование. А вот в реальной жизни чувствам актеров ничто не угрожало. Стивен и Анна начали встречаться в 2007 году, в 2010 поженились. А в сентябре 2012 года у них родились очаровательные близнецы - сын Чарли и дочь Поппи.
Джонни Галэки и Кейли Куоко
Джонни Галэки и Кейли Куоко
Оказывается, что пара Джонни и Кейли по-настоящему существовала не только как их герои Ленни и Пенни из сериала «Теория большого взрыва». Все два года, пока снимались серии ситкома, актерам удавалось держать интригу по поводу своих сердечных переживаний. И лишь в 2010 году Джонни и Кейли объявили, что между ними было что-то, похожее на большой взрыв эмоций. Тем не менее, к моменту откровений все чувства остыли. Свое молчание актеры объяснили журналистам тем, что не хотели портить имидж своих героев - ведь в телевизионной версии у них по-прежнему царит любовная идиллия.
Джошуа Джексон и Кэти Холмс
Джошуа Джексон и Кэти Холмс
Первая любовь настигла хорошенькую Кэти в 19 лет. Именно в это время она получила роль в сериале о жизни подростков «Бухта Доусона». Согласно сценарию у нее складываются романтические отношения с героем Джошуа Джексона, и это совсем недалеко от реальной картины. Однако любовная страсть бушевала не долго. Чувства юных влюбленных вскоре поутихли, и они расстались. Тем не менее, актерам удалось на всю жизнь сохранить дружеские отношения и теплые воспоминания о совместных днях юности.
Винсент Картайзер и Алексис Бледел
Винсент Картайзер и Алексис Бледел
В сериале «Безумцы» у их героев был злополучный роман, однако за кадром все случилось иначе. Два года тайных встреч - и вот в 2014 году актеры обвенчались. А осенью 2015 года у молодых супругов появился на свет сын. Однако об этом счастливом событии журналисты узнали не сразу - почти год счастливые родители никому из прессы не сообщали о рождении первенца. Даже в официальном аккаунте актрисы с аудиторией подписчиков более 516 тысяч человек нет фотографий семьи и малыша.
Йен Сомерхолдер и Нина Добрев
Йен Сомерхолдер и Нина Добрев
«Укусы любви» от обаятельного вампира в исполнении Йена Сомерхолдера почувствовала на себе красавица болгарка Нина Добрев. Пока оба актера снимались в сериале «Дневники вампира», между ними, как и их персонажами, продолжались любовные отношения. Первое время пара таилась, но вскоре тайные перешептывания закулисья были прекращены - в 2011 году на церемонию награждения MuchMusic Video Awards пара пришла вместе. Коллеги поведали журналистам, что они очень долго сражались с нахлынувшими чувствами, так как профессиональная этика не позволяла им служебного романа. «Но иногда вы не можете бороться с этим» - комментировала Нина. Однако после трех лет сверхъестественная страсть рассеялась, и актеры решили остаться просто хорошими друзьями.
Майкл Вартан и Дженнифер Гарнер
Майкл Вартан и Дженнифер Гарнер
Роль агента Сидни Бристоу из научно-популярного сериала «Шпионка» принесла актрисе немало приятных моментов. Дженнифер не только получила свою минуту славы на вручении кинопремий «Золотой глобус» и Гильдии киноактеров, но и запомнила съемки за волнующие моменты с Майклом Вартаном. Роман как раз начал бурно развиваться и влюбленные стали подумывать о будущем, когда Дженнифер суждено было вновь пересечься с партнером по съемкам «Перл-Харбор» и «Сорвиголова» Беном Аффлеком. Именно за него Дженнифер вышла замуж и родила троих детей. Что же касается Майкла - он остался хорошим воспоминанием о съемках в сериале.
Джеймс МакЭвой и Энн-Мэри Дафф
Джеймс МакЭвой и Энн-Мэри Дафф
Британская версия сериала содержит повествование о бойфренде старшей дочери Френка - Фионе Галлагер, которого и сыграл Джеймс. Не смотря на девятилетнюю разницу в возрасте, актер и в жизни стал добиваться взаимности от талантливой блондинки Энн-Мэри. Их свадьба состоялась в 2006 году, а в 2010 родился наследник Брендан. А спустя еще шесть лет пара объявила о расставании, чем очень огорчила поклонников. Тем не менее отец не оставил сына без внимания, и они с Энн-Мэри продолжают заботиться о совместном ребенке.
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