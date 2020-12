10 блистательных ролей Джима Керри

Маска

Он не нуждается в отдельном представлении. Его имя у многих прочно ассоциируется с прекрасным настроением и смехом сквозь слезы. Непревзойденному королю кривляний и юмора вчера исполнилось 54 года , и этот день не может остаться незамеченным.Представляем вам несколько самых известных фильмов, в которых снялся неподражаемый Джим Керри.The MaskСтенли Ипкис — чрезвычайно закомплексованный и застенчивый служащий банка, жизнь которого скучна и однообразна. Но однажды к нему в руки попадает волшебная маска, надев которую он получает возможность превратиться в неуязвимое, а главное — очень смелое и дерзкое мультяшное существо The Cable GuyЧип Дуглас — парень со странностями. Он работает кабельщиком. На одном из вызовов он знакомится со Стивом Ковачем, и ему в голову приходит навязчивая идея стать его лучшим другом. Сначала Стивен был не против, но узнав Чипа поближе, он вдруг понимает, что эта дружба чревата последствиями, а прекратить ее — смертельно опасно.Liar LiarФлетчер Рид — блестящий адвокат и неисправимый лжец. Он по привычке врет всем, включая свою жену и сына Макса. Но последний в свой день рождения , задувая свечи на торте, загадывает одно желание: «Хочу, чтоб мой любимый папочка перестал постоянно врать», которое неожиданно сбывается и приводит к непредсказуемым последствиям.The Truman ShowПредставьте себе: вы вдруг начинаете понимать, что все вокруг вас — декорации, а люди — актеры. Весь ваш мир оказывается большим телесериалом, где вы исполняете главную роль. Именно в такой ситуации оказался Труман, главный герой картины, которому предстоит сделать непростой выбор — остаться в этом безоблачном мире или обрести свободу.Me, Myself & IreneЧарли страдает раздвоением личности. Сам он добрый и отзывчивый парень, но когда подвергается стрессу и давлению, появляется агрессивный и жестокий Хэнк — его второе «Я». Своим появлением Хэнк постоянно превращает жизнь Чарли в сущий кошмар. Но однажды они оба влюбляются в одну и ту же девушку.Bruce AlmightyБрюс Нолан — популярный ведущий теленовостей в Буффало. Однако его репортажи интересуют всех, кроме него самого, ведь все, о чем он мечтает — это быть ведущим канала. Но когда его увольняют с работы, Брюс в сердцах гневается на Бога, который, как ни странно, вдруг предлагает парню подменить его на неделю и самому стать всемогущим.Eternal Sunshine of the Spotless MindДжоэль и Клементина решают выбросить друг друга из головы и обращаются в контору, которая в силах удалить определенные участки памяти с помощью компьютера. Но во время сеанса Джоэля все пошло не так, поскольку он вдруг понимает, что слишком сильно любит эту девушку и даже любит все сильнее с каждым удаленным воспоминанием.Lemony Snicket's A Series of Unfortunate EventsВайолет, Клаус и их маленькая сестричка Солнышко потеряли дом и родителей в результате пожара. Несчастных сирот передали под опекунство Графа Олафа, который оказался злым и коварным монстром, стремящимся завладеть наследством беззащитных детишек.The Number 23Жизнь Уолтера Спэрроу превращается в ад, когда он берется за чтение загадочного романа «Номер 23». Его пугает, что наряду с жутким убийством в нем, как в зеркальном отражении, описана его собственная жизнь. В итоге нарастающая паника может привести его самого и его близких к печальному концу.Yes ManГлавный герой фильма — крайне депрессивный парень. Он всегда и всем говорит «Нет»: на работе он отказывает посетителям в их просьбах, да и сам игнорирует многие возможности. Но в один прекрасный день он попадает на собрание, где ведущий предлагает ему заключить соглашение , по которому он должен отвечать «Да» на любое предложение.