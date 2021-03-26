Странные и необычные достопримечательности в Исландии

Столь драматично и постоянно меняющие ландшафт гейзеры, горячие источники и водопады делают эту страну одной из самых удивительных и необычных! И на этой суровой земле существует немало поистине красивых мест, которые достойны внимания каждого любителя природы!



Сегодня мы приглашаем вас в Исландию, страну, богатую невероятными местами и достопримечательностями!



10. Чёрный пляж, Вик (Vík í Mýrdal)

9. Голубая лагуна (Blue Lagoon), Гриндавик (Grindavík)

8. Церковь Хадльгримюр (Hallgrímur), Рейкьявик

7. Художественная ферма Самуэля Йонссона (Samúel Jónsson’s Art Farm), Брёйтархольт (Brautarholt)

6. Каменные яйца в Мерри-Бей (Eggin í Gleðivík), Дьюпивогур (Djupivogur)

5. Середина (Midlina), Южный полуостров

4. Дерновые дома, Глёймбайр (Glaumbær)

3. Пещера Бури (Búri Cave), Лейтахрёйн (Leitahraun)

2. Водопад Гюдльфосс (Gullfoss Waterfall), долина Хёйкадалюр (Haukadalur)

1. Отель Ion Adventure, Несьяведлир (Nesjavellir)