Странные и необычные достопримечательности в Исландии

Столь драматично и постоянно меняющие ландшафт гейзеры, горячие источники и водопады делают эту страну одной из самых удивительных и необычных! И на этой суровой земле существует немало поистине красивых мест, которые достойны внимания каждого любителя природы!
Сегодня мы приглашаем вас в Исландию, страну, богатую невероятными местами и достопримечательностями!
10. Чёрный пляж, Вик (Vík í Mýrdal)
Если чёрный, как смоль, песок на этом пляже — недостаточно необычное для вас зрелище, тогда вы можете насладиться видом базальтовых скал в океане, которые, согласно легенде, когда-то были троллями.
Этот пляж находится в 180 км к юго-востоку от столицы, у деревни Вик, являющейся самым южным населённым пунктом Исландии. Чёрный песчаный пляж считается одним из самых красивых на нашей планете.
9. Голубая лагуна (Blue Lagoon), Гриндавик (Grindavík)
Этот потрясающий геотермальный SPA-курорт является одним из самых посещаемых мест в Исландии. Что делает его необычным? То, что он расположен на плато застывшей лавы. Впрочем, более подробно об этом месте вы можете узнать здесь.
8. Церковь Хадльгримюр (Hallgrímur), Рейкьявик
Хадльгримюр — это лютеранская церковь, возведённая на вершине холма. 73-метровая колокольная придаёт ей этот величественный вид, не сравнимый ни с одной другой церковью!
Церковь Хадльгримюр является четвёртым по высоте сооружением Исландии. Её строительство длилось 38 лет — с 1945 по 1986 год.
7. Художественная ферма Самуэля Йонссона (Samúel Jónsson’s Art Farm), Брёйтархольт (Brautarholt)
Это не столько место, чтобы восхищаться искусством, сколько место, чтобы восхищаться любовью к искусству!
Когда-то здесь, в отдалённой долине Селардалюр (Selárdalur), жил фермер по имени Самуэль Йонссон. Перестав заниматься сельским хозяйством, он посвятил всё время своей истинной страсти — искусству.
С середины 1950-ых до самой своей смерти в 1969 году он создал несколько удивительных скульптуры, в том числе круг со львами, вдохновлённый почтовой открыткой из Альгамбры (Испания), которую он как-то увидел, церковь в натуральную величину и другие своеобразные творения, вылепленные из бетона, смешанного с песком с близлежащего пляжа.
После его смерти ферма и все творения фермера были заброшены, пока в дело не вмешалось государство, решив сохранить это необычное место. Хотя художественная ферма и находится в отдалённом районе, её стоит посетить, чтобы увидеть эти удивительные скульптуры и потрясающие пейзажи.
6. Каменные яйца в Мерри-Бей (Eggin í Gleðivík), Дьюпивогур (Djupivogur)
Эти 34 огромных каменных яйца являются точными репликами яиц 34 птиц, обитающих в этой области.
Художественная инсталляция была создана в 2009 году. Каждое яйцо отличается от остальных, но все вместе они образуют единое художественное целое.
5. Середина (Midlina), Южный полуостров
Этот мост соединяет собой Северо-Американскую и Евразийскую тектонические плиты. Это в буквальном смысле мост между Америкой и Европой, пытающийся удержать две литосферные плиты, движущиеся друг от друга со скоростью 2,5 сантиметра в год.
Мост Midlina медленно разделяет Исландию на две части, и на этом месте стоит побывать уже только ради этого факта!
4. Дерновые дома, Глёймбайр (Glaumbær)
Из-за сложного климата и дефицита строительных материалов в Исландии в IX-XX веках строились традиционные дома, укрытые дёрном. В настоящее время, когда существует центральное отопление, необходимость в строительстве таких домов отпала, а оставшиеся с тех времён землянки выглядят просто потрясающе!
3. Пещера Бури (Búri Cave), Лейтахрёйн (Leitahraun)
По всей Исландии расположено немало пещер, но лишь одна выделяется на фоне всех остальных!
Одна из самых поразительных пещер в Исландии была когда-то создана бушующим потоком лавы. Пещера Бури — это огромная пещера в форме трубы, которая образована неравномерно остывающей магмой.
Обнаруженный сравнительно недавно, в 2005 году, лавовый тоннель Búri считается одним из самых значительных открытий в своём роде за последнее тысячелетие (благодаря своим размерам) и единственным в своём роде образованием.
2. Водопад Гюдльфосс (Gullfoss Waterfall), долина Хёйкадалюр (Haukadalur)
Водопад Гюдльфосс — самый величественный из всех водопадов! Его название в переводе с исландского языка означает «золотой водопад» и, видя, как осадочная порода под водой, отражаясь в лучах солнечного света, украшает его золотистым цветом, вы поймёте, почему водопад назван именно так.
1. Отель Ion Adventure, Несьяведлир (Nesjavellir)
Ваше путешествие по странным местам Исландии не будет полным, если вы не остановитесь в одном из самых необычных отелей в мире! Что делает его столь уникальным? Отель расположен на вулкане! Но не волнуйтесь, он уже давно «спит»… так они думают…
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