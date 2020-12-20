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Для чего нужна «труба» на хвосте реактивного самолета

Многие сограждане должны были обращать внимание на то, что у многих пассажирских самолетов наверху фюзеляжа в самом хвосте лежит какая-то здоровенная труба. Можно предположить, что она как-то связана с двигателем машины. Некоторые также должны помнить, что именно через эту трубу на фюзеляж самолета выбирался герой советского фильма «Экипаж». Отсюда второй вопрос: можно ли провернуть такой трюк на практике?

Для чего нужна «труба» на хвосте реактивного самолета

Для чего нужна «труба» на хвосте реактивного самолета

Те, кто смотрел советский фильм «Экипаж» 1979 года, должны помнить о том, как во время полета у самолета был поврежден фюзеляж. В результате чего один из главных героев выбирался за борт самолета через загадочную трубу в хвостовой части машины и пытался заделать трещину ударами молотка. Само собой, вся сцена является исключительно авторской фантазией и ничего общего с реальным миром не имеет (хотя в момент выхода фильм выглядело круто и драматично). Самое главное в том, что попасть из салона или багажного отсека самолета в трубу никак нельзя.

Для чего нужна «труба» на хвосте реактивного самолета

Почему? Да потому, что это элемент конструкции реактивного двигателя самолета – воздухозаборник. Необходим он для поддержания устойчивой работы газотурбинного двигателя. Воздухозаборник тормозит воздух перед тем, как тот попадет в компрессор, где он в последствии сжимается в результате чего образуется реактивная тяга реактивная тяга, приводящая самолет в движение.



Для чего нужна «труба» на хвосте реактивного самолета

В зависимости от модели и серии самолеты могут быть оборудованы в хвостовой части одним, двумя или тремя воздухозаборниками. Также встречаются модели, которые вообще не имеют таковых в виду отсутствия в том месте газотурбинного двигателя. Более того, воздухозаборник имеется на каждом двигателе на крыле самолета. Просто в виду ряда особенностей конструкции выглядят они менее внушительно.

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Для чего нужна «труба» на хвосте реактивного самолета

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