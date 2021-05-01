«Мойте руки перед едой!» – гласит известный девиз, призывающий нас следить за собственной гигиеной. Призыв этот очень правильный, ведь в процессе жизнедеятельности мы бесчисленное количество раз дотрагиваемся до предметов, поверхность которых могут устилать миллионы болезнетворных бактерий. И если мы не соблюдаем это важнейшее гигиеническое правило, в определенный момент рискуем столкнуться с глистами, дизентерией и пищевыми отравлениями, энтеритом, гепатитом и прочими неприятными заболеваниями. К тому же, забывая мыть руки, мы становимся переносчиками инфекции, а значит, рискуем навредить не только себе, но и окружающим, в частности, детишкам и уязвимым пожилым людям.

Итак, запоминаем главное правило гигиены – руки нужно мыть всегда: после посещения туалета, по завершению приема пищи, по возвращению домой, после игр с животными и по окончанию любых работ. Причем особенно хорошо, если под рукой у вас всегда будет мыло с антибактериальными свойствами. Такое средство надежно защитит от коварных бактерий, которые не всегда можно удалить обычным мылом.

Но важно следить не только за собственными руками. Врага нужно знать в лицо, а потому в данной статье мы рассмотрим самые грязные предметы, с которыми мы контактируем ежедневно и которые могут стать источником инфекционного заражения нашего организма.

8 самых грязных вещей, с которыми мы контактируем ежедневно

1. Губка для мытья посуды

Кто бы мог подумать, что в доме есть предметы, которые гораздо грязнее крышки унитаза? На самом деле таких предметов много, и первым среди них является губка для мытья посуды. Та штука, которая постоянно лежит на кухне, рядом с умывальником, буквально кишит болезнетворными микробами! С научной точки зрения все вполне объяснимо – на губке остаются частички пищи, которые подвергаются процессу гниения, а сама губка – мокрая и теплая, что является идеальной средой для размножения патогенной микрофлоры. Исследования ученых многих и вовсе повергают в шок. Оказывается, на 75% губок для мытья посуды совершенно свободно обитают сальмонелла и кишечная палочка! Кстати, в некоторых странах кампилобактерии, которые становятся причиной острой кишечной инфекции, попадают в организм именно через губки.

Кстати, в один ряд с губками можно поставить и кухонные полотенца. Помыв руки, мы обязательно вытираем их полотенцем, а при необходимости используем полотенце для того, чтобы протереть стол. И это происходит более десятка раз за день. Стоит ли удивляться тому, что полотенца часто остаются мокрыми, на них задерживаются остатки пищи. Естественно для бактерий такие предметы – настоящий райский уголок, недаром же в 30% случаев ученые обнаруживают на них кишечную палочку. Все это говорит о том, что кухонные полотенца не менее опасны, чем губки для мытья посуды.

Что делать

Совершенно ясно, что за гигиеной на кухне нужно неустанно следить. Не следует экономить на губках, тем более они совершенно недорогие. Возьмите за правило менять губку хотя бы раз в 2 дня. Более того, после мытья посуды губку необходимо хорошенько отжимать и хранить в специальном пластиковом контейнере (лучше закрытом, но имеющем отверстия для доступа воздуха). Что касается полотенец, то их необходимо своевременно менять и следить за тем, чтобы на кухне никогда не оставалось влажное полотенце.

2. Зубная щетка

Как бы это пугающе не звучало, но наш рот является самой грязной частью тела, которая гораздо грязнее рук. С пищей, вдыхаемым воздухом и грязными руками на зубах и полости рта оседают миллионы самых разных микробов, некоторые из которых представляют серьезную опасность для здоровья. Именно поэтому второе золотое правило гигиены звучит так: «Чистите зубы два раза в день!». Все это правильно, вот только мы упускаем одну важную деталь – удаляемый при помощи щетки зубной налет и частички пищи не всегда смываются со щетинок. В итоге щетка просто обрастает бактериями и становится потенциальной угрозой для нашего здоровья.

А ведь не забудьте еще и о подставке для щеток. В подставку после каждой чистки зубов стекает вода, создавая идеальную среду для размножения микробов. Если же такая подставка стоит в совмещенном санузле, можно не сомневаться, что после каждого смыва в унитазе на ее поверхности оседает более 10 миллионов новых болезнетворных микробов!

Что делать

Памятуя об опасности, которую может представлять зубная щетка, возьмите за правило менять ее каждые два месяца на новую. Хранить щетку нужно только в вертикальном положении, чтобы с нее стекала вода. Если же вы хотите максимально обезопасить себя, хотя бы раз в два дня опускайте зубную щетку в ополаскиватель для полости рта. Можно также опустить щетку на пару минут в кипяток или промыть ее в посудомоечной машине.

Что же касается подставки для зубных щеток, ее тоже необходимо регулярно мыть горячей водой и обрабатывать обеззараживающими средствами, к примеру, содовым раствором (1 ч.л. соды на половину стакана горячей воды).

3. Ручки корзинок и продуктовых тележек

Продуктовая тележка – идеальная помощница в любом супермаркете. Она не только перевезет любые продукты, которые вы выберете в магазине, но и прокатит вашего ребенка, не желающего долго топать ножками. Но есть у тележки один существенный недостаток, который перечеркивает все ее достоинства.

Дело в том, что продуктовой тележкой, как собственно и продуктовой корзиной, пользуются миллионы покупателей, а потому ручки таких магазинных «помощников» фактически кишат опасными микробами. Перед тем, как взяться за ручку такой тележки представьте, сколько людей хотя бы за сегодняшний день держали ее в руках! Что это были за люди, и мыли ли они руки? От одной мысли об этом многим станет дурно! А ведь придя в магазин, мы даже не задумываемся об этой опасности.

Впрочем, то же самое в полной мере относится к поручням в общественном транспорте, к перилам эскалатора, к трубкам уличных таксофонов, к кнопкам лифта, пистолетам на автозаправках и, особенно, к дверным ручкам, за которые держится каждый человек, входящий и выходящий из помещения. Ежедневно прикасаясь к самым ужасным предметам в плане гигиены, мы потом удивляемся, что подхватили насморк или заработали отравление.

Что делать

Естественно, главным советом в любой из описанных ситуаций будет мытье рук сразу по возвращению домой. Кроме того, в своей сумочке стоит постоянно держать антибактериальные салфетки, которыми в любой момент можно протереть, если не поручень в транспорте, то хотя бы ручку корзинки или продуктовой тележки. Детей также старайтесь не сажать в тележку, памятуя о том, что микробы присутствуют не только на ручке, но и на самой решетке тележки. А вообще, чтобы защитить себя от микробов, отправляясь за покупками, сразу берите с собой новые полиэтиленовые пакеты.

4. Посудомоечная и стиральная машина

Эти, безусловно, полезные домашние помощники, регулярно работают для того, чтобы мы с вами всегда могли носить чистую одежду и есть из чистой посуды. Вот только мало кто задумывается, что сами технические средства неизменно загрязняются, а значит, в определенный момент становятся домом для миллиардов микробов, которые могут попасть в наш организм.

Что делать

Важно помнить, что за такой бытовой техникой нужен качественный уход. Прежде всего, после стирки или мойки посуды тщательно вымывайте нижнюю часть дверцы машины, насухо протирайте пространство между прокладками, резиновые уплотнители и фильтр грубой очистки, чтобы на них не появилась плесень. До полного высыхания поверхности дверцу машины закрывать не стоит.

Кроме того, раз в месяц промывайте сливной фильтр машины водой с моющим средством, а каждые полгода тщательно очищайте резиновые уплотнители специальным очистителем, который рекомендует производитель. Не забывайте также содержать в чистоте лоток для загрузки порошка.

Кстати, чтобы устранить плесень в машине и продезинфицировать технику, применяйте кислородсодержащие отбеливатели. Для этого, к примеру, можно постирать кухонные полотенца, наполнив отсек для порошка дезинфицирующим средством.

5. Кошелек и деньги

Шелест денег способен вскружить голову каждому, но знали бы, вы насколько грязными являются купюры, которые вы держите в руках! Ученые подсчитали, что на 1 кв.см. денежной банкноты притаилось более 300 000 микробов! За свою жизнь купюра могла побывать в руках сотен и даже тысяч самых разных людей, а потому может хранить на своей поверхности абсолютно любую заразу – от гельминтов до возбудителей туберкулеза и менингита. И чем старее банкнота, тем вредоносных микробов на ней больше. В полной мере это относится и к кошельку, в котором хранятся деньги, и который мы несколько раз за день берем в руки.

Что делать

Прежде всего, приучите себя мыть руки или хотя бы протирать их дезинфицирующими салфетками после каждого контакта с деньгами. Старайтесь не хранить деньги в карманах одежды, а класть именно в кошелек, чтобы микробы не разносились по всем вещам. Помните также, что купюры нельзя отставлять на столе, бросать на столик в прихожей или на кровать в спальне. Просто старайтесь держать купюры в одном выбранном месте, которое периодически нужно протирать антисептическими салфетками.

6. Клавиатура и мышка

Ваша клавиатура – настоящий рай для микробов любого вида. Ученые подсчитали, что на 1 квадратном сантиметре клавиатуры проживает более 500 000 бактерий! Происходит это по вполне понятным причинам – садясь за компьютер или ноутбук, мы даже не думаем мыть руки. Более того, мы не прочь покушать сидя перед монитором, что в итоге приводит к появлению еще одного рассадника заразы в доме.

Сюда же стоит отнести и компьютерную мышку. Мы беремся за нее сотни раз в день, и каждый раз полчища микробов оседают на ее поверхности. И нечего потом удивляться, что за нас цепляются болезни, хотя причин к их появлению вроде бы совсем нет.

Что делать

Для начала не мешало бы приучить себя мыть руки перед тем, как сесть за компьютер. Более того, хотя бы раз в неделю клавиатуре и мышке стоит устраивать генеральную уборку. Особенно это касается тех компьютеров, за которыми работает несколько пользователей.

Переверните отключенную клавиатуру и слегка потрясите ее. Из нее сразу же начнут высыпаться крошки, пыль и всевозможная грязь. Чтобы выдуть застрявшую под кнопками пыль можно воспользоваться пылесосом или обычным феном. С такой функцией неплохо справляется пинцет. А если вы немного потренируетесь, сможете без труда отщелкивать нужные вам кнопки, удалять сор под ними и ловким движением вставлять их обратно.

Не забывайте также протирать мышку и клавиатуру. Для этого приготовьте слабый мыльный раствор (разведя в стакане воды несколько капель моющего средства) и смочив в нем тряпочку, отожмите ее и протрите поверхности обоих устройств.

7. Мобильный телефон

Одним из самых загрязненных микробами предметов в нашем доме, без сомнения, является мобильный телефон. Поднять трубку мы можем в любое время и в любом месте – находясь в постели, в супермаркете или общественном транспорте, в пыльном цехе или на улице. Естественно, ни о какой гигиене рук в это момент мы попросту не думаем. Это и приводит к ситуации, когда прямо у нас в руках то и дело появляется главный рассадник вирусов, бактерий и прочих патогенных микробов.

Что делать

И здесь ответ однозначный: всегда держите при себе салфетки с антибактериальными свойствами и используйте их для протирания своего телефона утром и вечером. А раз в неделю устраивайте своему «мобильнику» дезинфекцию. Для этого намотайте на зубочистку частичку ваты, смочите ее в дезинфицирующем растворе и вычистите от скопившейся грязи самые потаенные места в аппарате.

Желательно также, чтобы у вашего мобильного телефона было определенное место в сумке или барсетке, чтобы микробы, оседающие на нем, не разносились по всей сумке или карманам одежды. А выходя на улицу, для общения пользуйтесь мобильной гарнитурой.

8. Кровать

Узнав о том, сколько грязных предметов окружает нас в повседневности, хочется упасть на кровать, уткнуться лицом в подушку и зареветь. Но не спешите. Вы уверены в чистоте собственной постели?

По словам ученых, кровать – это еще один плацдарм, на котором всевозможная зараза чувствует себя как дома. Люди ведь не каждый день меняют простыни. Кожа человека шелушится, и отделяющиеся от кожи чешуйки остаются буквально везде, в том числе и на кровати. Это естественный процесс, как и то, что во время сна человек может потеть, создавая идеальные условия для размножения различных возбудителей инфекций, начиная от бактерий и заканчивая пылевым клещом.

Что делать

Прежде всего, каждое утро заправляйте кровать, защищая постельное белье от оседания пыли и прочего мусора. Не укладывайтесь в постель в одежде и никогда не ложитесь спать, не приняв водные процедуры. Кроме того, регулярно проветривайте спальное помещение и удаляйте с твердых поверхностей пыль. И самое главное, меняйте постельное белье два раза в неделю.

Это далеко не полный список предметов, которые просто изобилуют болезнетворными микробами. Можно долго рассказывать про ключи от дома, про автомобильный руль, ковер в зале или дренажное отверстие раковины, шторку в ванной и многие другие предметы обихода, которые, как и описанные выше, содержат настоящую заразу на своей поверхности. Благо, теперь вы уже знаете, как предупредить инфицирование и обезопасить от заражения себя и своих близких.

Крепкого вам здоровья!