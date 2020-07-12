Международная космическая станция почти каждый месяц появляется в видимости над тем местом, где вы находитесь. Самое интересное — поймать проход МКС на фоне Луны или Солнца.







Это проход МКС по диску Солнца 24 июня 2020. (Фото NASA/Joel Kowsky): (Фото NASA/Joel Kowsky):



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