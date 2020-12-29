Как правильно было ходить в гости в России 19 века

Нанесение визитов — важная часть жизни воспитанного человека 19 века. Именно так поддерживались социальные связи и уровень жизни. В мемуарной литературе тех лет о визитах постоянно рассказывается.

Почему же так важно было нанести визит?

Фаддей Булгарин описывал, как совершали визиты в Петербурге и Москве. В столице империи люди были занятые и праздно проводить время не любили. Посещать знакомых следовало только в отведенное время раз в неделю и не засиживаясь надолго. В Москве же, наоборот, специальный день для приемов казался нелепостью и привычными были ежедневные визиты. Визиты можно разделить на дружеские и обязательные. К последним относились посещения больных. Нужно было обязательно поинтересоваться здоровьем больного человека. Обязательны были ответные визиты. И. А. Арсеньев описывал, как батюшка послал его с братом навестить больного друга, и тот, выздоровев, через две недели нанес ответный визит.

Причем сделал это церемонно, со словами: «Я раб приличий и советую вам тоже придерживаться правил». В обязательном порядке посещали тех, у кого случились приятные события — необходимо поздравить; печальные происшествия — нужно посочувствовать; если пригласили на обед, или к тем, кто оказал услугу.



«За чайным столом», 1851 г. А. Волосков

В воспоминаниях Н. Г. Левшина мы читаем, что его родитель терпеть не мог наносить визиты, но, по обычаю, тот, кто приезжал на житье в Москву, первым должен был посетить всех родных и знакомых.

Обязательно посещали друзей на Рождество, Пасху, именины, дни рождения и другие праздники. Впрочем, никто не запрещал ходить в гости просто так.

Кто мог наносить визиты

Визиты могли наносить друг другу все, но для женщин все же были исключения. Как правило, они первыми ходили в гости только в исключительных случаях. Если мужчина оказал важную услугу, и нужно было совершить визит вежливости, если мужчина был старым другом. Девушкам в одиночку ходить по гостям было не разрешено. Только в присутствии матери или какой-нибудь пожилой родственницы.



«В передней», 1884 г. В. Маковский

Когда наносить визит

Утром ходить в гости неприлично: можно помешать хозяевам. Даже если в литературе попадались упоминания об утреннем визите, то, как правило, это происходило не раньше трех часов дня.

Обычай принимать визитеров также был подвержен моде. Например, во времена Екатерины II считалось особым шиком принимать гостей во время одевания. В 19 веке этой традиции придерживались пожилые дворянки. Но иногда и молодые поступали таким же образом.

Книгоиздатель Пушкина А. Ф. Смирдин описывал, как однажды пришел к поэту за рукописью и принес деньги. Тот ответил, что супруга поставила условие принимать оплату только золотом и других денег в руки не брать. Александр Сергеевич пояснил, что рукопись у него забрала жена, и нужно идти к ней. После поэт проводил Смирдина к покоям Натальи Николаевны, постучал и удалился. Она пригласила входить, но издатель смущенно остановился у порога. Наталья Николаевна стояла у трюмо, а горничная зашнуровывала корсет. «Входите, — пригласила жена поэта, — я спешу одеваться. Я пригласила вас за тем, чтобы сказать, что Александр Сергеевич слишком дешево продает вам свои стихи. Я отдам вам рукопись, когда вы принесете сто золотых вместо пятидесяти».



«Визит», ок. 1860 г. Мориц фон Швинд

Сколько времени сидеть в гостях

Визиты могли быть долгими или короткими. Все зависело от цели. Если это был визит вежливости, то задерживаться надолго не имело смысла. Если одновременно приходил еще один визитер, то следовало вежливо удалиться. Гость должен был хорошо чувствовать, когда посещение становилось в тягость. Впрочем, хозяин не должен был ничем показывать это.

Так было принято в 19 веке, где строгие правила регламентировали большинство сфер жизни человека: поведение в обществе, за столом, и даже подарки выбирали не просто так, а со смыслом.