Как использовать шторы нити в интерьере: примеры красивого сочетания

Шторы нити – одно из самых модных направлений в декорировании помещении. Такой прием появился сравнительно недавно, но уже успел завоевать себе прекрасную славу и популярность.
Этот аксессуар имеет еще несколько названий, например: «кисея» или веревочная штора. В любом случае шторы нити в интерьере могут открыть новые перспективы декорирования для любого помещения.
Преимущества нитяных штор в интерьере
На самом деле нитяные занавесы используются очень давно на Востоке. По причине жаркого климата такой вид декора просто необходимость. В настоящее время такой вид штор стал популярен во всех уголках земли, благодаря большому количеству преимуществ:
- За счет использования разнообразных вариаций фактуры и цвета нитяные шторы могут дополнить даже самый необычный интерьер.
- Шторы из нитей можно с легкостью самостоятельно дополнить всевозможными украшениями: бусинами, бисером, камушками – все, что идеально подчеркнет неповторимый интерьер помещения.
- Если шторы состоят из различных рисунков и содержат несколько цветов их можно без труда видоизменять в зависимости от настроения или внешних условий.
- Веревочные занавески имеют уникальное свойство – они удобно крепятся к любому виду карнизов.
- При необходимости изменить длину шторы можно не переживая за испорченный внешний вид. Специальное плетение нитей исключает все механические повреждения текстуры.
- Изделия из нитей прекрасно сочетаются с разнообразными текстильными шторами, тюлем, ламбрекенами.
- Помимо декора шторы нити в интерьере несут еще одну функцию. Они могут разделить комнату на несколько зон. В этом плане их удобно использовать не только в жилых помещениях, но и в ресторанах, кафе.
- Нитяные шторы не требуют особого ухода, даже если выполнены с помощью каких-то аксессуаров (бусин, бисера). Единственное условие – периодическая стирка в машине, при этом штору необходимо свернуть в рулон и туго перевязать.
Шторы нити для декора в интерьере помещений
Как ни странно, нитяными шторами можно создавать абсолютно любой образ. Для каждой комнаты можно использовать разные виды занавесок. Например, в гостиной для создания утонченного и изысканного стиля хорошо подойдут нитяные шторы с элементами стекляруса. А для придания шарма и роскоши стоит выбрать изделие с вплетениями люрекса. Детская комната прекрасно будет смотреться с нитяными шторами с дополнением в виде бабочек или радуги.
Как уже упоминалось ранее, шторы нити в интерьере можно использовать для зонирования. Отлично этот прием подходит для общественных помещений, но и для домашнего уюта он также прекрасно подойдет. Отличной идеей для применения таких штор будет создание балдахина над кроватью или разделение квартиры-студии с помощью них на несколько зон для отдыха, гостей, или рабочей.
Если возникло желание изменить стиль помещения, добавить свежести и оригинальности – нитяные шторы справятся с этим, как нельзя лучше. А простота в использовании и уходе за ними помогут сэкономить время для более важных дел.
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