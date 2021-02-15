Как использовать шторы нити в интерьере: примеры красивого сочетания

Шторы нити – одно из самых модных направлений в декорировании помещении. Такой прием появился сравнительно недавно, но уже успел завоевать себе прекрасную славу и популярность.

Этот аксессуар имеет еще несколько названий, например: «кисея» или веревочная штора. В любом случае шторы нити в интерьере могут открыть новые перспективы декорирования для любого помещения.

Преимущества нитяных штор в интерьере

На самом деле нитяные занавесы используются очень давно на Востоке. По причине жаркого климата такой вид декора просто необходимость. В настоящее время такой вид штор стал популярен во всех уголках земли, благодаря большому количеству преимуществ:



За счет использования разнообразных вариаций фактуры и цвета нитяные шторы могут дополнить даже самый необычный интерьер.



Шторы из нитей можно с легкостью самостоятельно дополнить всевозможными украшениями: бусинами, бисером, камушками – все, что идеально подчеркнет неповторимый интерьер помещения.



Если шторы состоят из различных рисунков и содержат несколько цветов их можно без труда видоизменять в зависимости от настроения или внешних условий.



Веревочные занавески имеют уникальное свойство – они удобно крепятся к любому виду карнизов.



При необходимости изменить длину шторы можно не переживая за испорченный внешний вид. Специальное плетение нитей исключает все механические повреждения текстуры.

Специальное плетение нитей исключает все механические повреждения текстуры.

Изделия из нитей прекрасно сочетаются с разнообразными текстильными шторами, тюлем, ламбрекенами.



Помимо декора шторы нити в интерьере несут еще одну функцию. Они могут разделить комнату на несколько зон. В этом плане их удобно использовать не только в жилых помещениях, но и в ресторанах, кафе.



Нитяные шторы не требуют особого ухода, даже если выполнены с помощью каких-то аксессуаров (бусин, бисера). Единственное условие – периодическая стирка в машине, при этом штору необходимо свернуть в рулон и туго перевязать.



Шторы нити для декора в интерьере помещений

Как ни странно, нитяными шторами можно создавать абсолютно любой образ. Для каждой комнаты можно использовать разные виды занавесок. Например, в гостиной для создания утонченного и изысканного стиля хорошо подойдут нитяные шторы с элементами стекляруса. А для придания шарма и роскоши стоит выбрать изделие с вплетениями люрекса. Детская комната прекрасно будет смотреться с нитяными шторами с дополнением в виде бабочек или радуги.

Как уже упоминалось ранее, шторы нити в интерьере можно использовать для зонирования. Отлично этот прием подходит для общественных помещений, но и для домашнего уюта он также прекрасно подойдет. Отличной идеей для применения таких штор будет создание балдахина над кроватью или разделение квартиры-студии с помощью них на несколько зон для отдыха, гостей, или рабочей.

Если возникло желание изменить стиль помещения, добавить свежести и оригинальности – нитяные шторы справятся с этим, как нельзя лучше. А простота в использовании и уходе за ними помогут сэкономить время для более важных дел.