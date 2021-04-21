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5 причин, по которым не стоит сливать воду из-под макарон в раковину (лучше применить с пользой)


5 причин, по которым не стоит сливать воду из-под макарон в раковину (лучше применить с пользой)

Мутная и неприятная глазу вода из-под только что сваренных макарон вызывает смешанные чувства у большинства хозяев и хозяек. Однако даже их достаточно для того, чтобы принять очевидно решение: «макаронная» вода отправляется в слив в раковину. На деле же подобное является ошибкой. Все потому, что мутную и, казалось бы, бесполезную субстанцию в действительности можно применить с пользой для себя любимого и домашнего хозяйства в целом. Вот несколько путных советов на этот счет.

1. Средство для мытья посуды


Можно помыть ей посуду. |Фото: posuda-gid.ru.

Можно помыть ей посуду. |Фото: posuda-gid.ru.

 

Некоторым будет сложно поверить, однако вода из-под макарон – отличное средство для мытья посуды. Дело в том, что в макаронах содержится представительный объем крахмала, который неизбежно выделяется в воду во время процесса варки. При этом крахмал является отличным чистящим средством, которое превосходно растворяет грязь и жир на любой посуде, включая сковородки. Все что нужно сделать – залить проблемный предмет крахмальной водой и дать ему так постоять некоторое время. После такого большая часть грязи легко удалится губкой вместе с крахмальной пленкой.

2. Средство для ног и маска для волос


Можно мыть ей волосы. |Фото: afrodita.guru.

Можно мыть ей волосы. |Фото: afrodita.guru.

 

Использовать воду из-под макарон можно в том числе в сфере «народной медицины» при проведении косметических процедур.
Крахмал от макарон позволит вернуть волосам насыщенность и блеск, если намочить их оставшейся водой и подержать так 10-15 минут. Кроме того, еще не полностью остывшую воду (пока тепленькая) можно использовать для отмачивания ступней. Минералы и ферменты, содержащиеся в воде после варки, позволяют снять отечность и усталость.

3. Удобрение для цветов


Подходит для поливки цветов. |Фото: domashniecvety.ru.

Подходит для поливки цветов. |Фото: domashniecvety.ru.

 

Помочь вода из-под макарон может и в деле выращивания комнатных растений. Остывшую мутную воду можно смело лить под цветы и кактусы. Содержащиеся в воде минералы пойдут растениям только на пользу. Правда, есть маленькое «но». Поливать растения можно только той водой, в которой не было соли. Если макароны подсаливались не сильно, то лить воду под цветы (особенно экзотические) следует лишь на свой страх и риск.

4. Основа для теста


Отличная основа для теста. |Фото: kto-chto-gde.ru.

Отличная основа для теста. |Фото: kto-chto-gde.ru.

 

Если готовите дома пиццу или хлеб, то стоит использовать для приготовления теста именно воду из-под варки макарон. В этом случае тесто получается куда лучшей консистенции, становится более воздушным, а также приобретает весьма специфические вкусовые качества. Все перечисленное наверняка оценит не только повар, но и домочадцы, когда попробуют выпечку, приготовленную по новому рецепту.

5. Основа для соусов


Получается неплохой соус. ¦Фото: nnovgorod-narkolog.ru.

Получается неплохой соус. ¦Фото: nnovgorod-narkolog.ru.

 

Наконец, вода из-под макарон является отличной основой для многих соусов. В первую очередь из нее можно готовит соус для пасты. Правда, и здесь есть свои нюансы. Для создания действительно добротного соуса понадобится вода от макарон из сортов твердой пшеницы. Увы, дешевые макароны не помогут получить хорошее сырье для соуса.

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5 причин, по которым не стоит сливать воду из-под макарон в раковину (лучше применить с пользой)

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5 причин, по которым не стоит сливать воду из-под макарон в раковину (лучше применить с пользой)Подписаться на мой Instagram
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