Секреты при выращивании садовой земляники

Если вы только собираетесь посадить клубнику или никак не можете добиться хорошего урожая, или подыскиваете идеальный сорт, или просто хотите знать все о выращивании этой культуры – почитайте материал от опытного селекционера Михаила Качалкина.



Он исчерпывающе ответил на все вопросы, возникающие как у начинающих, так и у опытных садоводов в процессе выбора, посадки и ухода за садовой земляникой. А также поделился своими секретами и проверенными сортами.



1. Где сажать садовую землянику

2. Как выбрать размер грядки для клубники

3. Какой должна быть почва для клубники

4. Какие удобрения нужны клубнике, и можно ли обойтись без них

5. Садовая земляника на высокой грядке

6. Почему многие закрывают грядку черной пленкой

7. Когда лучше сажать клубнику

8. Уход за садовой земляникой после посадки

9. Как собирать ягоды садовой земляники

10. Уход за ремонтантной земляникой

11. Зимовка садовой земляники

12. Выбор сорта садовой земляники

Выбираем самое солнечное место. Желательно, чтобы до этого там не росла земляника.На ваше усмотрение. Но практика показывает, что ширина 90 см удобна для всех работ по уходу за земляникой. Сколько нужно кустиков? Если просто поесть, то 15-20 растений на семью из трех человек достаточно. На каждое растение выделяйте на грядке примерно 0,5 кв.м.А если любителей ягод много, да еще и заготовки планируются, то, наверное, нужно 50-60 растений. Ориентируйтесь на урожай в 0,5 кг с куста. Тем более что, используя самые ранние и самые поздние сорта, можно растянуть поступление свежих ягод на 30-40 дней, с конца июня до начала августа. А в случае с ремонтантными сортами – с начала июня до середины октября.Но учтите, что схема посадки 50×50 см маловата, лучше 60×60 см, так, чтобы со всех сторон было хорошее освещение и проветривание.Конечно, земляника, как и большинство ягодных культур, любит плодородные почвы. Между тем, внесением верхового торфа или компоста (2-3 ведра) и 50-60 г минералки на 1 кв.м можно практически любую почву сделать пригодной для выращивания клубники. Только позаботьтесь освободить участок от многолетних сорняков. Это лучше всего сделать путем застилки предполагаемого места для земляники черной непрозрачной пленкой или нетканым материалом за два месяца до предполагаемой посадки.Земляника не любит много удобрений, но без них тоже нельзя. Вернее, можно, но понадобится много навозного перегноя, компоста или биогумуса. Причем следует учесть, что многие питательные грунты, которые продают в садовых центрах, содержат в своем составе минеральные удобрения.Итак, «минералка», лучше импортная бесхлорная, например, «Новый универсал», в дозе 50-70 г на 1 кв.м. Все хорошо перекапываем, выбираем сорняки, перемешиваем «минералку» и компост с торфом и формируем грядку высотой 20-25 см. Высаживаем рассаду через неделю или две, а лучше три, после того как земля немного осядет.Поскольку почвы в большинстве своем глинистые, то весной из-за таяния снега и застоя воды корневая система у многих растений сильно угнетена. Высокая (20-25 см) гряда поможет весной не допустить переувлажнения в зоне основных корней. Кроме того, летом почва будет хорошо прогреваться. Это благотворно скажется на развитии растений, и они одарят вас хорошим урожаем, если вы не забудете о регулярном поливе.Сорт Эвис ДелайтСоветуем приобрести пленку или нетканый материал черного цвета, плотностью 80 г/кв.м. При выращивании земляники он позволяет решить сразу несколько проблем. В первую очередь, это защита от сорняков, которые при регулярном поливе – сущее бедствие. Во-вторых, земля под укрытием будет меньше пересыхать и лучше прогреваться, а это очень хорошо для растений.И наконец, ягоды будут лежать на чистом материале, а значит, будут меньше гнить. Кроме того, усы, которые образовываются с началом цветения, не смогут укорениться на черной ткани, и вам не придется их выдирать из земли – вы их просто отрежете несколько раз за сезон: если их не удалять, они «съедят» до 30% урожая.Если же вы хотите развести какой-то сорт, то молодые розетки можно укоренить в горшочки, а затем отделить от материнского растения и дорастить в теплице. Только следует учесть, что растения в горшочках требуют ежедневного полива.Сажать рассаду можно в конце апреля – начале мая. Если же грядка плохо подготовлена, то лучше отложить посадку. Вообще, высаживать рассаду можно все лето и до 10-20 сентября, при посадке важно не заглублять сердечко (центральную почку). Если вы посадите весной ремонтантные (нейтрально дневные) сорта, до осени они в состоянии дать по 1 кг и более с 1 кв.м.Прежде всего, необходим качественный регулярный полив. Очень хорошо приживаемости кустиков способствует притенение. Это может быть старый нетканый материал или просто пучки травы или сена, положенные сверху посаженных растений на 3-4 дня. Они защитят саженцы от солнца и ветра. Если это начало мая, то можно просто набросить нетканый материал сверху кустиков.Если же вы высаживаете рассаду в середине мая и позже, то уже необходим каркас (как для огурцов), т.к. под нетканым материалом растения могут подгореть. В таком виде (под каркасом) их можно держать до начала июня, поливая и открывая хотя бы раз в неделю. Очень полезно оборвать первые цветы, тогда растения хорошо сформируются и впоследствии одарят вас обильным урожаем. Перед цветением укрытие снимаем, т.к. цветки должны быть доступными для пчел.В период созревания (начало июля) ягоды необходимо убирать через день. Если погода жаркая, то каждый день. Ели же вы уезжаете на неделю, то попросите помочь собрать ягоды кого-нибудь из соседей.Если вы посадили ремонтантную землянику, то практически до конца октября у вас будут ягоды. Поэтому в середине августа можно вновь соорудить укрытие из нетканого материала, но с хорошим торцевым проветриванием.Кроме того, учтите, что ремонтантная земляника более требовательна к поливам и подкормкам. В течение сезона достаточно подкормить землянику два раза: один раз весной, в начале мая, и затем после сбора урожая. Подойдет комплексное минеральное удобрение типа Кемира Универсал. Если вы противник минеральных удобрений, используйте настой куриного помета или навоза, только не переборщите с концентрацией.В обычные стандартные зимы земляника зимует хорошо, в том числе и иностранные сорта. Но иногда, когда в ноябре-декабре длительное время нет снега и морозы до –15-20°С, она может подмерзнуть, поэтому будьте готовы укрыть растения соломой, опилками, нетканым материалом. Но учтите, что заранее делать это нельзя: может получиться, что на влажную почву выпадет глубокий снег и под укрытием всю зиму будет плюсовая температура, тогда растения могут подопреть. Если же земля замерзла и обещают сильные морозы, то нужно ехать на дачу и укрывать землянику.Самый простой и эффективный выход – это нетканый материал. Весной, после таяния снега, его сразу снимают и взрыхляют примятую от снега листву земляники. Кроме этого, очень полезно опрыснуть старые листья каким-либо медьсодержащим препаратом (медным купоросом, хлорокисью меди, фунгицидами ХОМ, Абига-Пик) в тех концентрациях, которые рекомендованы для обработки по зеленой листве. Или просто опудрить листья сухой древесной золойиз расчета 20 г на растение.В отдельные годы, при глубоком снеге, почва под ним оттаивает рано, и вновь складываются условия для подопревания растений. Поэтому если такое происходит, не ленитесь в конце зимы раскопать грядку и оставить только небольшой слой снега.Сорт Елизавета IIВыбор сорта – это 50% успеха. Вот уж поистине китайская грамота, тут вы сами никогда не разберетесь. Причем все это на фоне изощренной рекламы.Если посмотреть интернет, то, к примеру, в Яндексе на одной странице вы найдете упоминание о более чем 100 сортах с подробным описанием их достоинств, и поверьте, каждое из них правдивое и сделано авторами сортов, которые они испытали на хорошем агрофоне с применением всех видов химикатов. Но для вас это получается пустой звук (ведь ваш участок находится не в Голландии, и химикаты вы не применяете). По факту, для садоводов, пожалуй, главными признаками, определяющими выбор сорта, являются размер и вкусовые качества ягод. Но помимо этого, у каждого сорта есть достоинства и недостатки, и вот на последних продавцы, как правило, внимание не заостряют. Недостатками сорта могут быть средний вкус и некрупный размер ягод, восприимчивость к болезням листьев, недостаточная зимостойкость, малая урожайность и многие другие факторы.Недостатки, а они есть у всех сортов и как бы находятся в тени, но тем не менее могут во многом определять ценность сорта. Так, недостаточная зимостойкость, восприимчивость к мучнистой росе, корневым гнилям, пятнистостям листьев и некоторым другим болезням могут быть в числе тех причин, которые приведут к неудаче при выращивании.Итак, вкус ягод. В настоящее время, по общему признанию потребителей, наиболее вкусные сорта земляники – это Холидей, Мальвина, Вивальди, Элиани, Полка, Кимберли, Хоней, Боровицкая, Кокинская Заря, Юния Смайдс. Особенно хотим обратить внимание на вкусовые качества сорта Боровицкая, которая в 2018 году была безусловным лидером по вкусу среди 20 лучших изучаемых нами сортов (студенты из Тимирязевской академии, участвовавшие в дегустации, ставили ей 5 с плюсом!).Из ремонтантных сортов, которые хорошо изучены и доступны сейчас, безусловным лидером является Елизавета II. Но в последние годы «на пятки ей наступает» итальянский сорт Ирма. Вот уже около 10 лет он изучается на наших экспериментальных участках и по комплексу признаков встает рядом с хорошо проверенным сортом Eлизавета II. Комплекс признаков: зимостойкость, размер ягод, вкус, высокая урожайность, устойчивость к болезням – все у этого сорта на высоте! Также появились изумительные по вкусу нейтральнодневные сорта – Эвис Делайт, Джоли, Моллинг Сенчури, Фавори, Фурор, Флер и другие. Вышеперечисленные сорта, наряду с отличным вкусом, обладают на приемлемом уровне другими признаками, определяющими успех сорта.Как видите, с садовой земляникой все не так просто. Экспериментируйте, ищите, не забывайте о грамотном уходе, и у вас все получится.