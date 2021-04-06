Для чего гусям зубы на языке и клюве, если они не плотоядные

Тот, кто видел живых гусей, наверняка понимает о чем идет речь. У этих птиц на клюве и языке есть остренькие отростки. Кстати точно такие же зубы есть и у других представителей пернатых, например, у пингвинов, которым они помогают держать во рту рыбу. Правда к гусям это не относится. Рыба им не интересна.
Зубы у гусей - не что иное, как ороговевшие пластинки, которые являются частью клюва / Фото: kot-pes.com
У пингвинов зубы на клюве и языке нужны для удерживания рыбы / Фото: turcluster67.ru
Так что же это такое? На самом деле назвать это явление зубами можно разве что условно. На самом деле это ороговевшие пластинки, неострые и слегка закругленные, к тому же они являются частью клюва. Понятно, что сильно уж укусить ими не получится, но то, что это серьезная психологическая атака – факт.
Неострыми закругленными отростками гусь больно не укусит, но напугать может / Фото: YouTube
Гуси питаются злаками, травой, водорослями, ягодами / Фото: poradum.com.ua
Казалось бы, зубы нужны плотоядным живым существам, но ведь птицы хоть и бывают агрессивными, но едят исключительно вегетарианскую пищу – злаковые, травку, водоросли, ягоды. Ну и воду пьют естественно.
Зубы у гусей выполняют функцию фильтра, который очищает воду от различного сора / Фото: yandex.ru
Именно в этом им и помогают эти острые отростки. Благодаря им гуси срывают растительную пищу и фильтруют воду. Что-то типа китовых усов. Они пропускают сквозь закрытый клюв воду, отделяя ее от различного сора и растений.
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