Для чего гусям зубы на языке и клюве, если они не плотоядные

Зубы у гусей - не что иное, как ороговевшие пластинки , которые являются частью клюва / Фото: kot-pes.com

У пингвинов зубы на клюве и языке нужны для удерживания рыбы / Фото: turcluster67.ru

Неострыми закругленными отростками гусь больно не укусит, но напугать может / Фото: YouTube

Гуси питаются злаками, травой, водорослями, ягодами / Фото: poradum.com.ua

ru Зубы у гусей выполняют функцию фильтра, который очищает воду от различного сора / Фото: yandex.ru