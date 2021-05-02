С нами не соскучишься!

7 949 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • НС
    И все как одна - дурнушки,даже в молодости. Я их фото распечатаю и буду в саду из пневматики в них пулять.Женщины в америка...
  • НС
    Ещё была Джин Киркпатрик - та ещё ведьмаЖенщины в америка...
  • Wlad Wlad
    "44% россиян хотят, чтобы на ближайших президентских выборах победила женщина" *** Геббельсовская БРЕХНЯ здесь в том,...16 лучших изобрет...

Как делают майонез

Майонез — холодный соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, уксуса и/или лимонного сока, сахара, поваренной соли, иногда горчицы и других приправ.

Как делают майонез

Есть широко распространенная версия происхождения майонеза от названия города Маон — столицы испанского острова Менорка, входящего в состав Балеарских островов. Как указано в одном из французских энциклопедических словарей, Маон был завоёван герцогом Ришелье. В 1758 году британцы осадили этот город. У французов иссякли запасы продовольствия, за исключением яиц и оливкового масла. Из этих продуктов повара готовили яичницу и омлеты, которые изрядно надоели французским офицерам. Герцог Ришелье приказал своему повару приготовить какое-нибудь новое блюдо. Находчивый повар взбил яйца с маслом и приправил эту смесь солью и пряностями. Понравившийся соус назвали «майонезом», в честь города Маон.

В этом небольшом видео посмотрим, как делают майонез за границей.



источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал 360°

Россиянам дали совет для безопасного перехода от поста к привычной пище

Читать
Мясо с картошкой и овощами в рукаве
Материал, выбранный редакторами МиртесенНеспешный разговор

Мясо с картошкой и овощами в рукаве

5 ужинов, которые не навредят фигуре
Материал, выбранный редакторами МиртесенНОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

5 ужинов, которые не навредят фигуре

1
5 лайфхаков на основе знаний по химии
Материал, выбранный редакторами МиртесенКухня и дом

5 лайфхаков на основе знаний по химии

Блины «Безупречные». Получатся даже у новичков!
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Блины «Безупречные». Получатся даже у новичков!

Чрезмерное употребление красного мяса может грозить развитием тромбоза
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитика Сегодня

Чрезмерное употребление красного мяса может грозить развитием тромбоза

Употребление большого количества красного мяса может вызвать тромбоз и инсульт
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитический эксперт рунета

Употребление большого количества красного мяса может вызвать тромбоз и инсульт

Торт без выпечки, муки и лишней возни. Простое лакомство, которое украсит ваш праздничный стол
Материал, выбранный редакторами МиртесенМой город!

Торт без выпечки, муки и лишней возни. Простое лакомство, которое украсит ваш праздничный стол

По Петербургу расставят гигантские яйца. Что нужно сделать, чтобы принять участие в пасхальном квесте
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

По Петербургу расставят гигантские яйца. Что нужно сделать, чтобы принять участие в пасхальном квесте

Барбекю: как готовить мясо на огне, рецепты
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Барбекю: как готовить мясо на огне, рецепты

Никто и не сомневался, что на столе сырник, пока я не поделилась рецептом: “ложный” сырник без грамма творога
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкусняшка

Никто и не сомневался, что на столе сырник, пока я не поделилась рецептом: “ложный” сырник без грамма творога

Подружка Выручила…рецепт мяса на скорую руку, когда гости уже за столом…
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Подружка Выручила…рецепт мяса на скорую руку, когда гости уже за столом…

Какие приправы нужно добавлять в рис, чтобы он не надоедал
Материал, выбранный редакторами МиртесенС нами не соскучишься!

Какие приправы нужно добавлять в рис, чтобы он не надоедал

Смешиваю свеклу с картошкой и делаю быстрый и вкусный ужин для семьи. Делюсь своим рецептом
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкусняшка

Смешиваю свеклу с картошкой и делаю быстрый и вкусный ужин для семьи. Делюсь своим рецептом

КУРИНАЯ ГРУДКА, ВМЕСТО КОЛБАСЫ!
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

КУРИНАЯ ГРУДКА, ВМЕСТО КОЛБАСЫ!

Используем остатки зелени: делаем заправки и масло
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Используем остатки зелени: делаем заправки и масло

1
Простые русские пельмени вызвали бурю эмоций у критика из США
Материал, выбранный редакторами МиртесенRusNewsToday24

Простые русские пельмени вызвали бурю эмоций у критика из США

Шоколадная каша с секретом
Материал, выбранный редакторами МиртесенПоварёнок с лучшими рецептами

Шоколадная каша с секретом

Салат из запеченного картофеля "Перепелочка"
Материал, выбранный редакторами МиртесенПоварёнок с лучшими рецептами

Салат из запеченного картофеля "Перепелочка"

Врач заявил об опасности красного мяса
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Врач заявил об опасности красного мяса

Лепешки с морковью и луком: жарим на замену блинчикам
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Лепешки с морковью и луком: жарим на замену блинчикам

1
Диетолог рассказал, какие блюда нельзя употреблять во время пасхальных застолий
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфореактор

Диетолог рассказал, какие блюда нельзя употреблять во время пасхальных застолий

Десерт “Тирамису”: удивительно просто и быстро
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкусняшка

Десерт “Тирамису”: удивительно просто и быстро

Шоколадный десерт с зеленой гречкой
Материал, выбранный редакторами МиртесенПоварёнок с лучшими рецептами

Шоколадный десерт с зеленой гречкой

Картина дня

наверх