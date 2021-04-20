С нами не соскучишься!

7 948 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр К
    Короче все жили хорошо!!!Кто в СССР получа...
  • Александр Козьменко
    Эта чушь уже прошла несколько сайтов. Автору не мешало бы найти каталог ВО "ИЗОТОП" и хотя бы просмотретьКак в СССР продав...
  • Александр Самбур
    просто попы ортодоксальной греческой церкви спиздили образ волхвов как и название ПРАВОСЛАВНЫЙПочему католическ...

Кронпринц Рудольф и Мария Вечера: шекспировская трагедия несчастных влюбленных

Одной из самых загадочных и трагических историй любви XIX века называют связь австрийского кронпринца Рудольфа и баронессы Марии Вечеры. Их отношения длились всего 3 месяца, но из-за невозможности быть вместе они лишили себя жизни подобно шекспировским героям.

Кронпринц Рудольф и Мария Вечера: шекспировская трагедия несчастных влюбленных

Кронпринц Рудольф и Мария Вечера: шекспировская трагедия несчастных влюбленных

Кронпринц Рудольф был сыном австрийского императора Франца Иосифа и Елизаветы Баварской (знаменитой Сисси). Молодой человек тяготел к естественным наукам, хотел поступать в университет, но отец настоял на том, чтобы сын сосредоточился на военном деле. Более того, под давлением императора в 1881 году Рудольфу пришлось жениться на дочери короля Бельгии, принцессе Стефании, которая еще и приходилась ему двоюродной тетей.

Кронпринц Рудольф и Мария Вечера: шекспировская трагедия несчастных влюбленных

Фото по случаю свадьбы кронпринца Рудольфа и кронпринцессы Стефании.

Любви между супругами не было и в помине, поэтому Рудольф позволял себе вести довольно разгульную жизнь. Красивый и обаятельный, он был любимцем среди представительниц женского пола. Многие дамы мечтали стать его любовницами, а те, кому это не удавалось, распространяли слухи о несуществующих отношениях с кронпринцем.

Кронпринц Рудольф и Мария Вечера: шекспировская трагедия несчастных влюбленных

Румынская баронесса Мария Вечера.

Судьбоносная для Рудольфа встреча произошла 5 ноября 1888 года на балу в замке Хофбург. Бывшая любовница кронпринца графиня Лариш представила ему юную 17-летнюю румынскую баронессу Марию Вечеру.

Рудольфу девушка показалась невероятно красивой, и он весь вечер не отходил от нее ни на шаг.

Кронпринц Рудольф и Мария Вечера: шекспировская трагедия несчастных влюбленных

17-летняя любовница кронпринца Рудольфа Мария Вечера.

Рудольф стал повсюду появляться с баронессой, а по ночам он привозил ее в замок, где они уединялись в отдаленных комнатах. Его супруга Стефания считала, что это просто одна из многочисленных интрижек супруга, и она вскоре закончится. Спустя два месяца свиданий Рудольф и Мария совершили тайный масонский обряд на крови, поклялись друг другу в верности и обменялись кольцами. На кольце Марии были выгравированы буквы ILVBIDT (In Liebe Vereint Bis In Den Tod, что означало «Любовью соединены на смерть»).

Кронпринц Рудольф и Мария Вечера: шекспировская трагедия несчастных влюбленных

Maria Vetsera – возлюбленная австрийского кронпринца Рудольфа.

После содеянного кронпринц послал Папе Римскому прошение о расторжении брака со Стефанией. Его отец, император Франц Иосиф, был в ярости, когда узнал об этом. Он пригрозил лишить сына денежного содержания и выслать из Австрии, если тот не отступит от задуманного. Мягкосердечный кронпринц пообещал прекратить связь с баронессой, но тайно продолжал встречаться с ней. Сама же Мария Вечера писала своей подруге: «Даже если бы нам пришлось жить с ним вместе в хижине, я была бы счастлива».

Кронпринц Рудольф и Мария Вечера: шекспировская трагедия несчастных влюбленных

Замок Майерлинг.

Трагедия случилась внезапно. 29 января 1889 году Рудольф отправился на охоту с двумя друзьями. Ночь они должны были провести в небольшом замке Майерлинг, который незадолго до этого приобрел кронпринц. Неожиданно Рудольф пожелал остаться в замке, пока другие охотились. По словам друзей, когда они вернулись вечером обратно, наследник был в приподнятом расположении духа. Утром он не явился к завтраку. Спустя некоторое время друзья приказали выбить дверь в комнату.

Кронпринц Рудольф и Мария Вечера: шекспировская трагедия несчастных влюбленных

Кровать в замке Майерлинг, на которой произошла трагедия.

Перед ними предстала ужасная картина: на полу лежал кронцпринц с простреленной головой, а на кровати находилась Мария Вечера с такой же огнестрельной раной. Рядом на столике нашли три предсмертные записки. Одна из них адресовалась жене Рудольфа: «Милая Стефания! Ты избавишься от моего присутствия… Я спокойно иду навстречу смерти, ибо лишь так могу сохранить своё имя». А Мария Вечера адресовала свои послания матери и сестре. «Прости мне содеянное! Я не сумела превозмочь свою любовь… мне хотелось бы лежать рядом с ним на алландском кладбище. В смерти я буду счастливее, чем была в жизни», – так писала она матери.

Кронпринц Рудольф и Мария Вечера: шекспировская трагедия несчастных влюбленных

Иллюстрация гибели кронпринца Рудольфа и Марии Вечеры.

31 января в газетах появилось известие о смерти кронпринца. Одни писали о сердечном приступе, другие – о случайном огнестрельном ранении. Еще через день раскрылось, что это самоубийство. Королевская семья старательно умалчивала факт присутствия Марии Вечеры в спальне кронпринца, но сплетни быстро распространились по Европе. В этой истории осталось очень много вопросов. Франц Иосиф сказал, что пока он правит, в газетах никогда не появится истинная причина трагедии. «Все, что угодно, лучше, чем правда», – говорил император.

Кронпринц Рудольф и Мария Вечера: шекспировская трагедия несчастных влюбленных

Австрийский кронпринц Рудольф и румынская баронесса Мария Вечера.

Что бы ни случилось на самом деле, но история кронпринца Рудольфа и баронессы Марии Вечеры напомнила шекспировскую трагедии Ромео и Джульетты, которые не могли быть вместе при жизни, и поэтому они соединились после смерти.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенRT НА РУССКОМ

В России предложили ввести шкалу тарифов на электроэнергию для населения

Читать
Чехи удивились ответной реакции России на высылку дипломатов из Праги
Материал, выбранный редакторами МиртесенВаше мнение

Чехи удивились ответной реакции России на высылку дипломатов из Праги

ТПП предложила провести инвентаризацию химотходов в России
Материал, выбранный редакторами МиртесенZab.ru

ТПП предложила провести инвентаризацию химотходов в России

Глава МИД в Турции посетит Россию для обсуждения возобновления полетов
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭкономика сегодня

Глава МИД в Турции посетит Россию для обсуждения возобновления полетов

Йети – неизвестный науке вид или болезнь
Материал, выбранный редакторами МиртесенПропорции счастья

Йети – неизвестный науке вид или болезнь

Кукловодам Байдена нужна высылка русских из Чехии. Для Чего?
Материал, выбранный редакторами МиртесенЗакон и Порядок

Кукловодам Байдена нужна высылка русских из Чехии. Для Чего?

Что такое "атлантическая солидарность" в действии? Нет, это не пятая статья договора об образовании НАТО – та, что о коллективной обороне...
В Госдуме прокомментировали отказ Латвии признавать паспорта РФ крымчан и жителей Донбасса
Материал, выбранный редакторами МиртесенРусская весна

В Госдуме прокомментировали отказ Латвии признавать паспорта РФ крымчан и жителей Донбасса

Объединение России и Белоруссии укрепит курс рубля – эксперт
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Объединение России и Белоруссии укрепит курс рубля – эксперт

МИД РФ выразил соболезнования чадскому народу в связи со смертью Идриса Деби Итно
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитика Сегодня

МИД РФ выразил соболезнования чадскому народу в связи со смертью Идриса Деби Итно

В Германии поспешили признать жену Навального вдовой
Материал, выбранный редакторами МиртесенЮжный Федеральный

В Германии поспешили признать жену Навального вдовой

Госдеп ушел от ответа о причинах возвращения посла США из России
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал 360°

Госдеп ушел от ответа о причинах возвращения посла США из России

Соловьев призвал Зеленского встретиться в Донбассе с главами ЛДНР
Материал, выбранный редакторами МиртесенПОЛИТРОССИЯ

Соловьев призвал Зеленского встретиться в Донбассе с главами ЛДНР

Россия не воюет с Украиной. Об этом украинскому президенту Владимиру Зеленскому напомнил телеведущий Владимир Соловьев. Зеленский недавно...
Соловьев напомнил Зеленскому, что между Россией и Украиной нет войны
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитический эксперт рунета

Соловьев напомнил Зеленскому, что между Россией и Украиной нет войны

Черное море стало для НАТО западней
Материал, выбранный редакторами МиртесенЗакон и Порядок

Черное море стало для НАТО западней

Эрдоган провел перестановки в правительстве Турции
Материал, выбранный редакторами МиртесенГазета.ru

Эрдоган провел перестановки в правительстве Турции

В Госдуме назвали возможные темы ежегодного послания Путина Федеральному собранию
Материал, выбранный редакторами МиртесенRT НА РУССКОМ

В Госдуме назвали возможные темы ежегодного послания Путина Федеральному собранию

Сотни людей собрались у суда, где вынесли вердикт по делу о гибели Джорджа Флойда
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитика как она есть

Сотни людей собрались у суда, где вынесли вердикт по делу о гибели Джорджа Флойда

Пушков отреагировал на обращение Зеленского к Путину
Материал, выбранный редакторами МиртесенАиФ.ru | Объясняем, что происходит

Пушков отреагировал на обращение Зеленского к Путину

Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал призыв президента Украины Владимира Зеленского к главе ...
Глава МИД Белоруссии уверен в хороших отношениях с Украиной
Материал, выбранный редакторами МиртесенКартина Дня

Глава МИД Белоруссии уверен в хороших отношениях с Украиной

Барнаулец угрожал взорвать дом, если ему не дадут вертолет и 100 тысяч долларов
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Барнаулец угрожал взорвать дом, если ему не дадут вертолет и 100 тысяч долларов

«Это не измена! Я не кончила!» Как советский спортсмен застукал красавицу-жену в постели с другим
Материал, выбранный редакторами МиртесенSPORT24.ru — всё о спорте 24 часа

«Это не измена! Я не кончила!» Как советский спортсмен застукал красавицу-жену в постели с другим

Политого о важности "Северного потока - 2": "Закончится транзит - закончится Украина"
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Политого о важности "Северного потока - 2": "Закончится транзит - закончится Украина"

Жители Миннеаполиса устроили празднования после вердикта по делу Флойда
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Жители Миннеаполиса устроили празднования после вердикта по делу Флойда

Байден переговорил по телефону с братом Флойда после вердикта суда
Материал, выбранный редакторами МиртесенRT НА РУССКОМ

Байден переговорил по телефону с братом Флойда после вердикта суда

Депутаты Чехии призывают правительство потребовать от России компенсацию за взрыв в Врбетице
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖурнал «Профиль»

Депутаты Чехии призывают правительство потребовать от России компенсацию за взрыв в Врбетице

1
Сенаторы предложили вводить COVID-ограничения на федеральном уровне
Материал, выбранный редакторами МиртесенРЕН ТВ Новости

Сенаторы предложили вводить COVID-ограничения на федеральном уровне

Шараф Рашидов: что случилось с «хозяином» советского Узбекистана
Материал, выбранный редакторами МиртесенВеликие тени истории

Шараф Рашидов: что случилось с «хозяином» советского Узбекистана

Елизавета II определилась со стороной в конфликте принцев Уильяма и Гарри
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости

Елизавета II определилась со стороной в конфликте принцев Уильяма и Гарри

О чёрном правосудии над белым человеком
Материал, выбранный редакторами МиртесенПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

О чёрном правосудии над белым человеком

Картина дня

наверх