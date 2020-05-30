Какой укрывной материал выбрать для грядок, теплиц и парников

Практически на всей территории России невозможно вырастить приличный урожай без использования укрывного материала. Но если раньше для этих целей использовалась только парниковая пленка, то теперь выбор исчисляется десятками позиций.

Укрывной материал для грядок и теплиц при правильном выборе способен решить массу проблем. Он защитит от сорняков, пересыхания грунта, заморозков, температурных перепадов и других «бедствий», сопутствующих ведению сельского хозяйства. Однако нужно понимать, что именно вы покупаете и хорошо ориентироваться в новинках, ведь даже похожие друг на друга материалы могут обладать диаметрально противоположными свойствами.



Полиэтиленовая пленка

Эластичная пленка для теплиц

Теплоизолирующая пленка для теплиц

Гидрофильная пленка для теплиц

Пленка с люминофорной добавкой

Армированная пленка для теплиц

Пузырчатая пленка для теплиц

Нетканый укрывной материал

Белый укрывной материал

Черный укрывной материал

Двуслойные нетканые материалы

Агроткани

Исторически самый популярный укрывной материал для теплиц и парников – это пленка. Однако если десять лет назад во время весенних закупок нужно было учитывать только ширину и толщину полиэтиленовой пленки, то теперь параметров стало больше. Это и цвет, и воздухопроницаемость, и устойчивость к ультрафиолету, и эластичность.Хотя срок службы современных пленок со стабилизаторами обозначен производителями как пятилетний, лучше менять покрытие теплицы и парника каждые три года, ведь за это время даже целая пленка мутнеет и теряет часть изначальных характеристик.Порывистый сильный ветер может растрепать пленку уже к концу мая, оставив от теплицы клочкастое недоразумение и заставив дачника, скрипя зубами, перекрывать все заново. Если эта проблема знакома вам не понаслышке, попробуйте воспользоваться этиленвинилацетатной пленкой. Она растягивается, почти как резиновая, отлично пропускает свет, не боится морозов и служит до 5 лет при правильной эксплуатации.Накрыть парник или теплицу такой пленкой желательно тем, кто проживает на открытых пространствах или знает, что в их регионе частые ветра.Главная задача пленки для теплиц и парников – удержание тепла и защита растений от возвратных заморозков и ночных похолоданий. С этим лучше всего справляется матово-белая или зеленоватая пленка. Температура под ней всегда (в том числе и ночью) на 5°С выше, чем под обычной, а при резких похолоданиях она дольше удерживает тепло.Почему можно выращивать огурцы под пленкой, а вот помидоры под другим укрывным материалом? Потому что на пленке постоянно конденсируется вода, капающая на листья. Защищена от такого эффекта только гидрофильная пленка, опознать которую можно по характерному голубому оттенку. По ней вода стекает струйками к основанию укрытия, а сама пленка, к тому же, устойчива к ультрафиолету.Не только толщина полиэтиленовой пленки, но и добавки в ее составе положительно сказываются на степени защищенности растений. Так, например, светло-розовые или оранжевые пленки с люминофорной добавкой способны благоприятно влиять на растения. Дело в том, что они преобразуют ультрафиолетовое излучение в инфракрасное и тем самым повышают урожайность растений, защищая их не только от холода, но и от перегрева.Чтобы понять, что перед вами точно пленка с добавкой, а не крашеная подделка, нужно посветить на нее ультрафиолетовой лампой – при прохождении через пленку свет лампы должен поменяться на красный.Армированная пленка – отличный вариант для тех, кто хочет накрыть теплицу, но боится сильных ветров и не готов тратить деньги на стекло или поликарбонат. Технология ее изготовления отличается от обычной, по сути, это три слоя пленки, между которыми проложен слой армирующей сетки. Кроме того, в составе есть УФ-стабилизаторы, позволяющие равномерно распределить солнечный свет и продлевающие срок эксплуатации материала.В продаже есть и армированный полиэтилен с пробитыми в нем дырочками, позволяющий растениям дышать в таком укрытии, то есть, решающий главную проблему пленочных конструкций.Необычно выглядит и пузырчатая пленка для теплиц и парников. Между 2-3 слоями самого материла надежно запечатаны пузырьки воздуха, что повышает теплозащиту в двадцать раз. Однако есть у этой пленки и минус – прозрачность ее значительно хуже, чем у обычной.Спанбонд, агрил, агротекс, лутрасил, агроспан… Как не растеряться перед прилавком с неткаными материалами и что выбрать? Суть у всех этих материалов одна, разные лишь производители, поэтому смело можете брать упаковку с любым названием, ориентируясь только на характеристики укрывного материала.В первую очередь вас должны интересовать плотность и цвет, ведь именно от них зависит, где можно применить это укрытие. Плотность спанбонда и аналогичных материалов бывает 3 (иногда 4) типов:17-30 г/кв.м – самый тонкий и легкий (а также самый дешевый) материал; защищает растения от коротких возвратных заморозков, палящего солнца, насекомых и птиц, отлично подходит для укрытия первой зелени и овощей в открытом грунте, окутывания кустов и деревьев в период созревания урожая;42-60 г/кв.м – подходит для сооружения парников с дугами, компактных теплиц, зимнего укрытия декоративных и плодовых культур, боящихся морозов;60 г/кв.м – самый плотный и дорогой вариант; служит несколько сезонов подряд, используется для сооружения укрытий для растений, часто изготавливается с применением УФ-стабилизаторов, что еще сильнее продлевает срок сохранности материала.Белый нетканый укрывной материал широко применяется в саду и огороде. С его помощью можно выполнить следующие работы:притенить первые всходы от солнечных лучей;создать оптимальный микроклимат для зелени и овощей, не нуждающихся в опылении;защитить растения от птиц и вредителей;накрыть парник, теплицу, соорудить временное укрытие;организовать зимнее укрытие для культур, нуждающихся в такой мере.Укрывной, или мульчирующий, материал от сорняков похож на своего белого «собрата» только способом изготовления, а вот характеристиками и функциями отличается. Его стелют на землю для того чтобы снизить испарение, усилить нагревание почвы, защитить растения от лишней влаги и грязи, а также свести к минимуму работы по прополке и рыхлению.Грунт под таким материалом остается влажным и не покрывается коркой от поливов, а вредителям негде укрыться на его поверхности, поэтому их легче устранить. По сути, посадка клубники на укрывной материал сводит весь уход за культурой к поливам, подкормкам и сбору ягод. Впрочем, то же самое касается и других культур, выращенных под черным нетканым материалом.Если вы видите, что стороны укрывного материала различаются по цвету, знайте – это сделано не для красоты. Обычно низ у такого материала черный и работает как мульчирующий, а верх белый, желтый или фольгированный. Эта сторона отражает солнечный свет и подсвечивает посадки еще и снизу, значительно ускоряя созревание урожая.Даже одноцветные нетканые укрывные материалы имеют лицевую (верхнюю) и изнаночную (нижнюю) стороны. Они пропускают воду только сверху вниз, чтобы обеспечить легкий полив и снизить испарение жидкости. Чтобы не перепутать, нужно помечать стороны прямо при покупке. Если вы этого не сделали, постирайте небольшой кусок материала, высушите его, а затем полейте водой с одной стороны. Если вода легко просочилась внутрь, значит это лицевая сторона, если растеклась по поверхности – изнаночная. Правда, работает это лишь с материалами плотнее 17-30 г/кв.м, а более тонкие пропускают воду в обе стороны.Для тех, кто не доверяет нетканым материалам, в продаже есть и агроткани. Они также существуют разной плотности и цвета (белого, черного, серого и зеленого), то есть могут использоваться с разными целями и на разных участках.Белыми агротканями, как правило, накрывают парники и первые посадки, а черными и цветными мульчируют почву, предохраняя ее от сорняков и способствуя ускоренному прогреванию.Для перфекционистов и любителей аккуратных гряд в продаже появились черные агроткани с нарисованными клеточками. Теперь не придется размечать поверхность гряды по линейке – достаточно высаживать кустик в середину уже обозначенного квадрата и можно любоваться ровными рядами посадок.Не забывайте о том, что температура под укрывным материалом всегда выше, чем на открытом воздухе, и особенно эта проблема актуальна для теплиц. Прежде чем высаживать растения в укрытие, подумайте о том, как вы будете регулировать температуру и влажность воздуха в нем.