Как растопить засахарившийся мед в стеклянной банке? 4 простых способа

Мёд, это, пожалуй, единственный продукт хранится который может годами. Даже в этом случае его свойства практически не теряются. Полезные свойства, вкус и аромат продукта сохраняются полностью. Единственное, что может с ними случится – мёд изменяет свою консистенцию, а проще говоря, засахаривается. Если вам нужно положить ложечку мёда, например, в чай, то страшного здесь ничего нет. Но, вот, если для каких-то целей мёд вам нужен жидкий, то нужно уметь вернуть его к этому состоянию. Мы вам сегодня в этом поможем.

Что делать, если засахарился мёд в банке? 4 варианта решения проблемы

Каждый из этих вариантов работает на все 100 процентов. Какой из них использовать, зависит от того, в чём вы храните мёд (в трёхлитровой банке, в пластиковой бутылке и т.д.) и какие способы наиболее удобны именно для вас. Сделать мёд снова жидким можно очень просто. Выберете для себя один из этих способов.

1. На водяной бане

Способ хорошо известен и неоднократно применялся ещё нашими мамами и бабушками, до появления микроволновок и прочей кухонной «чудо-техники».

В кастрюле с водой мёд плавится не очень быстро. Зато в этом случае он не перегреется и не закипит. А, как известно, высокие температуры отрицательно влияют на полезные качества этого удивительного продукта.

2. Рядом с батареей отопления

Способ ещё менее быстрый, чем первый. Но, обладает теме же преимуществами – мёд не потеряет своих свойств из элементарного перегрева.

Банку не нужно ставить на батарею или впритык к ней. Расстояние от банки до радиатора отопления должно быть 10-40 сантиметров. Это послужит гарантией, что банка не взорвётся.

3. В микроволновке

Чтобы мёд быстро растаял, переложите его из банки в миску из термостекла. При 400-500 Вт мощности на это потребуется всего 2-3 минуты. Но, этот процесс обязательно нужно контролировать, чтобы не допустить закипания мёда.

4. В мультиварке

Если ваш «чудо-горшочек» снабжён функцией «мультиповар», то этот метод вам подходит. Наливаем в чашу мультиварки воду, ставим в неё банку с мёдом и включаем нагрев до 40-ка – 50-ти градусов. Засахаренный мёд превращается в жидкий достаточно быстро.

А в этом видео вам покажут ещё один способ. Смотрим.