7 вертикальных садов по всему миру, которые могут превратить города в джунгли

Технология и принципы вертикального озеленения зданий

В Лозанне (Швейцария) началось строительство вертикального леса под названием «Башня кедров» (La tour des Cedres). | Фото: prostranstvo.media.

Проект городской гостиницы «Parkroyal on Pickeringв» с вертикальным озеленением реализовало архбюро WOHA (Сингапуре). | Фото: hvoya.wordpress.com/ facebook.com.

В мегаполисах все чаще создаются вертикальные леса (T. R. Hamzah & Yeang, «Tree House»). | Фото: theworldnews.net/ insideurbangreen.org.

Научно-исследовательский бизнес-парк Solaris в Сингапуре (проект архитектора Ken Yeang). | Фото: hvoya.wordpress.com.

1. «Вертикальный Лес» (Bosco Verticale) в Милане (Италия)

В 2014 г. завершилось строительство первого комплекса «Вертикальный Лес» (Bosco Verticale) в Милане. | Фото: afrik21.africa.

Буйная зелень на фасаде «Bosco Verticale» украшает весь район Porta Nuova (Милан). | Фото: weekend.rambler.ru.

«Живой» фасад жилого комплекса «Bosco Verticale» чуть ли не каждый день меняет свой «наряд». | Фото: muz4in.net/shutterstock.com.

2. Культурный центр CaixaForum Madrid в Мадриде (Испания)

Культурный центр CaixaForum Madrid). | Фото: espanarusa.com/ mundandy.com.

На сравнительно небольшой площади стены поместилось больше 12 тыс. растений (CaixaForum Madrid, Испания). | Фото: mundandy.com.

3. Школа искусств WOHA в Сингапуре

Фасады и крыша комплекса Школы искусств WOHA покрыты буйной зеленью (Сингапур). | Фото: weekend.rambler.ru.

Подобного рода здание станет источником вдохновения для тысяч студентов и не только (Школа искусств WOHA, Сингапур). | Фото: exploresrilanka.lk.

4. Эко-небоскреб Clearpoint Residencies в Коломбо (Шри-Ланка)

Эко-небоскреб Clearpoint Residencies стал первым вертикальным лесом в Шри-Ланке (Коломбо). | Фото: worldarchitecturenews.com/ builder.lk.

Жители этого дома никогда не будут страдать ни от палящего солнца, ни от пыли городских улиц. | Фото: skyscrapercenter.com/ exploresrilanka.lk.

5. Вертикальная оранжерея Hortus Celestia в Налдвейке (Нидерланды)

Вертикальная оранжерея Hortus Celestia в Налдвейке создана в качестве демонстрационной площадки. | Фото: exploresrilanka.lk.ecoo.it/ except.nl.

6. Комплекс из двух небоскребов Vertical Forest в Нанкине (Китай)

Строительство комплекса из двух небоскребов Vertical Forest в Нанкине планируют закончить уже к концу этого года (Китай). | Фото: thenanjinger.com.

Очередной проект архитектора Stefano Boeri станет не только украшением мегаполиса. | Фото: prostranstvo.media.

7. Полноценный Forest City (Лесной город) в Лючжоу (Китай)

Китай ведет строительство уникального «города-леса», спроектированного архбюро Stafano Boeri Architetti. | Фото: hdfashion.tv/ vertaki.com.ua.

Все здания «лесного города» гармонично впишутся в существующий ландшафт. | Фото: travelask.ru/ vertaki.com.ua.