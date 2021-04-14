Человека, который ничего не хочет делать и живет за чужой счет, называют трутнем. И в этом есть доля правды – действительно, трутни в природе не работают в прямом смысле этого слова. Тем не менее, они выполняют крайне важную миссию, поэтому говорить об их абсолютной бесполезности не приходится.
Зачем пчелам нужны в улье дармоеды и бездельники трутни. / Фото: ru.agroday.com.ua
Прежде всего стоит отметить, что трутень является пчелой-самцом. Хоботок у него отсутствует, поэтому пропитание он собирать не может, да и за молодыми пчелами ухаживать тоже не способен. К тому же, ест он гораздо больше, чем обычная рабочая пчела, что сказалось на его размерах, а они практически вдвое больше, чем у среднестатистического насекомого. При этом растет он как в длину, так и в ширину. Но и это еще не все. У трутня отсутствует жало, а значит улей защитить он тоже не сможет.
В чем же предназначение трутня
Основное предназначение лодыря-трутня заключается в размножении / Фото: pflanzenblog-in.de
Для начала следует разобраться с так называемыми талантами насекомого, а они у него есть. Он обладает отличным нюхом, зрением и более чем хорошо летает. Этими способностями трутня наделила матушка-природа с конкретной целью – процесс размножения. Дело в том, что встретить королеву не так уж и просто. В одной пчелиной семье проживает не одна сотня пчел-мужчин. Все они стараются привлечь внимание королевской особы.
Трутни также выполняют роль живого щита для королевы-пчелы / Фото: uleypchel.com.ua
Что касается самой королевы, то такое количество поклонников является для нее огромнейшим плюсом. Ведь они являются гарантом ее безопасности. В период брачного лета окружающие ее трутни выступают своеобразным щитом. Таким образом пчелиная королева остается недоступной для взгляда хищников.
Главное предназначение трутня, которое он и выполняет всю свою жизнь длиною в четыре месяца – это продолжение рода и гибель вместо королевы. Кстати, иногда к местным присоединяются и трутни из других ульев на пасеке. Для королевы это дополнительный плюс.
Рабочие пчелы могут выгнать лентяев трутней из улья / Фото: w-dog.ru
Что примечательно, так это то, что смерть в естественных условиях для трутня не так уж и страшна. Гораздо хуже, когда пчелы, уставшие оттого, что эти квартиранты ничего не делают, а только поедают мед, сначала отгоняют их от сот, а затем и вовсе выставляют за пределы улья. В итоге при малейшем похолодании трутни умирают от голода и холода. Сурово, но справедливо.
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