Бабушкины советы, которые не работают, или 12 актуальных и неактуальных лайфхаков из прошлого

Некоторые лайфхаки наших бабушек популярны и сегодня
Из-за банального отсутствия многих современных средств нашим мамам и бабушкам приходилось изобретать собственные лайфхаки для тех или иных ситуаций. Какие-то хитрости работают до сих пор, в то время как другие безнадежно устарели. Novate.ru подскажет, что принять на вооружение, а о чем лучше забыть.
Актуальные лайфхаки
1. Прокипятить в чайнике воду с уксусом, чтобы удалить накипь
Безопасный, бюджетный и проверенный способ удаления налета / Фото: moidom.boltai.com
Простой, надежный и бюджетный способ очищения чайников от налета, который многие годы проверялся на практике. Он совершенно безвреден и подходит как для моделей из нержавейки, так и для современных электрических приборов. Налейте в чайник литр воды и добавьте 2-3 ложки столового уксуса. Прокипятите жидкость, а затем прополощите изделие.
2. Очищать потемневшую кожу рук при помощи лимона или уксуса
Сок лимона или уксусный раствор помогут отмыть руки от продуктов
После чистки картофеля, свеклы или сбора/приготовления ягод кожа на руках темнеет. Обычному мылу не под силу справиться с природными красителями, поэтому помогут народные лайфхаки. Протрите руки лимонным ломтиком или ополосните в водно-уксусном растворе. Эффективно проделывать эти же манипуляции и перед обращением с продуктами. В таком случае кожа будет меньше окрашиваться.
3. Рис спасет пересоленный суп
Рис действует в качестве абсорбента и впитывает излишек соли / Фото: kakpravilino.com
Пересолить блюдо совсем не так страшно, как кажется. Народная смекалка поможет решить и эту ситуацию. Возьмите горстку риса и поместите ее в холщовый мешочек. Окуните импровизированный абсорбент в суп и оставьте на 15 минут. Если опустить в кастрюлю рис в пакетике, можно приготовить два блюда одновременно: первое и отварной гарнир.
4. Окунать нож в холодную воду, чтобы резать лук без слез
Резать лук можно без слез, если в процессе окунать нож в холодную воду
Больше не придется рыдать над луком, если предварительно промыть его и нож в воде. Наполните ледяной жидкостью миску или подержите лезвие под проточной водой. В процессе нарезки время от времени полощите нож, чтобы нейтрализовать агрессивность лука. Другой вариант - натирать лезвие до и во время измельчения лимоном. Также следите за остротой лезвия. Чем острее нож, тем меньше едкого лукового сока разбрызгивается по сторонам.
5. Добавить аспирин для продления свежести букета
Аспирин препятствует гниению и дезинфицирует воду / Фото: stroimsami.online
Действующее вещество аспирина - ацетилсалициловая кислота. Препарат обеззараживает воду и препятствует процессам гниения. Аспирин действует как консервант, продлевая свежесть букета. Добавьте 2-3 таблетки препарата на 1 л жидкости, чтобы розы дольше радовали своим цветением. Также лайфхак подойдет для гладиолусов, хризантем и гвоздик.
6. Быстрее взбить белки поможет лимонный сок или соль
Лимонный сок или щепотка соли ускорят процесс взбивания
Для приготовления используйте свежие яйца, только что из холодильника. Разбейте их и добавьте несколько капель лимонного сока или щепотку мелкой соли. Продукты помогут быстрее взбить белки в крепкую пену.
Бесполезные или устаревшие лайфхаки
1. Соль остановит вытекание яичного белка при варке
Соль не спасет яйца от вытекания, если у них изначально была трещина / Фото: vsezdorovo.com
Бытует мнение, что если во время отваривания подсолить воду, яйца не побьются, а белок не вытечет. Будто бы в процессе продукты сталкиваются друг с другом и потому растрескиваются. На деле же ничто не поможет яйцам, пусть даже с мизерной трещинкой. Если никаких повреждений не виднеется изначально, то и в процессе варки их не будет.
2. Присыпать жирное пятно на одежде солью
Против жирных и масляных пятен соль не эффективна, а лишь сделает хуже
Соль в самом деле эффективно растворяет множество загрязнений, но масляные и жирные пятна не входят в их число. Если втирать продукт, он может только усугубить ситуацию и усложнить отстирывание. Удалять жирные пятна лучше всего при помощи талька или зубного порошка. Присыпьте загрязнение, прогладьте утюгом и оставьте на некоторое время. Соль хороша для удаления чернильных клякс, а крепкий раствор избавит от шоколадных, кофейных и чайных пятен.
3. Промыть кастрюлю в холодной воде, чтобы молоко не пригорело
Избежать пригорания поможет кастрюля с тефлоновым покрытием / Фото: kto-chto-gde.ru
Во время кипячения молоко может пригореть, но сполоснете вы предварительно кастрюлю холодной водой или нет - роли не сыграет. Стоит учитывать материал емкости и толщину дна. Оптимальный вариант для кипячения молока - кастрюля с тефлоновым покрытием.
4. Вернуть блеск кожаным туфлям с помощью лимона
Намного лучше с этой задачей справится специальное средство для кожаной обуви
Если протереть туфли лимонным ломтиком, а затем пройтись фланелевой тряпочкой, чуда не произойдет. Единственный видимый результат после процедуры - остатки цитрусовой мякоти на изделии. Сейчас существует множество специальных средств для обуви, которые помогут вернуть желанный блеск. Изощряться с лимоном попросту нет смысла. Но если все же захотелось, нанесите сок сперва на ватный диск, а затем полируйте туфли.
5. Солевой раствор очистит пригоревшую кастрюлю
Отчасти такой способ работает, но занимает уж больно много времени. Сперва нужно прокипятить в кастрюле воду с солью и оставить ее откисать на пару часов. Если результата нет, процедуру придется повторять снова и снова. Но зачем, ведь есть более эффективный способ. Первым делом постарайтесь отчистить кастрюлю насколько это возможно. Далее налейте в емкость воду и добавьте чистящее средство (1 ст.л. на 1 л жидкости). Поставьте кастрюлю на огонь и кипятите раствор минут 10. Финальный этап - промойте емкость средством для мытья посуды с использованием металлической губки.
6. Разбавлять засохший лак для ногтей жидкостью для снятия
Разбавлять лак стоит только специально предназначенным для этого средством / Фото: media.musely.com
Во времена наших бабушек это был популярный способ, который помогал реанимировать любимый лак. Однако красящие свойства заметно ухудшались. Лак полосил, неровно ложился и быстро облупливался. Прибегать к такому лайфхаку сейчас определенно не стоит. Во-первых, в моде гель-лак, который держится намного лучше и дольше. Во-вторых, существуют специальные жидкости для разбавления, которые никак не отражаются на качестве лака и продаются в любом магазине с декоративной косметикой.
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