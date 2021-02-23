Бабушкины советы, которые не работают, или 12 актуальных и неактуальных лайфхаков из прошлого

Некоторые лайфхаки наших бабушек популярны и сегодня

Актуальные лайфхаки

Безопасный, бюджетный и проверенный способ удаления налета / Фото: moidom.boltai.com

Сок лимона или уксусный раствор помогут отмыть руки от продуктов

Рис действует в качестве абсорбента и впитывает излишек соли / Фото: kakpravilino.com

Резать лук можно без слез, если в процессе окунать нож в холодную воду

Аспирин препятствует гниению и дезинфицирует воду / Фото: stroimsami.online

Лимонный сок или щепотка соли ускорят процесс взбивания

Бесполезные или устаревшие лайфхаки

Соль не спасет яйца от вытекания, если у них изначально была трещина / Фото: vsezdorovo.com

Против жирных и масляных пятен соль не эффективна, а лишь сделает хуже

Избежать пригорания поможет кастрюля с тефлоновым покрытием / Фото: kto-chto-gde.ru

Намного лучше с этой задачей справится специальное средство для кожаной обуви

Разбавлять лак стоит только специально предназначенным для этого средством / Фото: media.musely.com