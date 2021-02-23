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Бабушкины советы, которые не работают, или 12 актуальных и неактуальных лайфхаков из прошлого


Некоторые лайфхаки наших бабушек популярны и сегодня

Некоторые лайфхаки наших бабушек популярны и сегодня

Из-за банального отсутствия многих современных средств нашим мамам и бабушкам приходилось изобретать собственные лайфхаки для тех или иных ситуаций. Какие-то хитрости работают до сих пор, в то время как другие безнадежно устарели. Novate.ru подскажет, что принять на вооружение, а о чем лучше забыть.

Актуальные лайфхаки


1. Прокипятить в чайнике воду с уксусом, чтобы удалить накипь
Безопасный, бюджетный и проверенный способ удаления налета / Фото: moidom.boltai.com

Безопасный, бюджетный и проверенный способ удаления налета / Фото: moidom.boltai.com

 

Простой, надежный и бюджетный способ очищения чайников от налета, который многие годы проверялся на практике. Он совершенно безвреден и подходит как для моделей из нержавейки, так и для современных электрических приборов. Налейте в чайник литр воды и добавьте 2-3 ложки столового уксуса. Прокипятите жидкость, а затем прополощите изделие.

2. Очищать потемневшую кожу рук при помощи лимона или уксуса
Сок лимона или уксусный раствор помогут отмыть руки от продуктов

Сок лимона или уксусный раствор помогут отмыть руки от продуктов

 

После чистки картофеля, свеклы или сбора/приготовления ягод кожа на руках темнеет. Обычному мылу не под силу справиться с природными красителями, поэтому помогут народные лайфхаки. Протрите руки лимонным ломтиком или ополосните в водно-уксусном растворе. Эффективно проделывать эти же манипуляции и перед обращением с продуктами. В таком случае кожа будет меньше окрашиваться.

3. Рис спасет пересоленный суп
Рис действует в качестве абсорбента и впитывает излишек соли / Фото: kakpravilino.com

Рис действует в качестве абсорбента и впитывает излишек соли / Фото: kakpravilino.com

 

Пересолить блюдо совсем не так страшно, как кажется. Народная смекалка поможет решить и эту ситуацию. Возьмите горстку риса и поместите ее в холщовый мешочек. Окуните импровизированный абсорбент в суп и оставьте на 15 минут. Если опустить в кастрюлю рис в пакетике, можно приготовить два блюда одновременно: первое и отварной гарнир.


4. Окунать нож в холодную воду, чтобы резать лук без слез
Резать лук можно без слез, если в процессе окунать нож в холодную воду

Резать лук можно без слез, если в процессе окунать нож в холодную воду

 

Больше не придется рыдать над луком, если предварительно промыть его и нож в воде. Наполните ледяной жидкостью миску или подержите лезвие под проточной водой. В процессе нарезки время от времени полощите нож, чтобы нейтрализовать агрессивность лука. Другой вариант - натирать лезвие до и во время измельчения лимоном. Также следите за остротой лезвия. Чем острее нож, тем меньше едкого лукового сока разбрызгивается по сторонам.

5. Добавить аспирин для продления свежести букета
Аспирин препятствует гниению и дезинфицирует воду / Фото: stroimsami.online

Аспирин препятствует гниению и дезинфицирует воду / Фото: stroimsami.online

 

Действующее вещество аспирина - ацетилсалициловая кислота. Препарат обеззараживает воду и препятствует процессам гниения. Аспирин действует как консервант, продлевая свежесть букета. Добавьте 2-3 таблетки препарата на 1 л жидкости, чтобы розы дольше радовали своим цветением. Также лайфхак подойдет для гладиолусов, хризантем и гвоздик.

6. Быстрее взбить белки поможет лимонный сок или соль
Лимонный сок или щепотка соли ускорят процесс взбивания

Лимонный сок или щепотка соли ускорят процесс взбивания

 

Для приготовления используйте свежие яйца, только что из холодильника. Разбейте их и добавьте несколько капель лимонного сока или щепотку мелкой соли. Продукты помогут быстрее взбить белки в крепкую пену.

Бесполезные или устаревшие лайфхаки


1. Соль остановит вытекание яичного белка при варке
Соль не спасет яйца от вытекания, если у них изначально была трещина / Фото: vsezdorovo.com

Соль не спасет яйца от вытекания, если у них изначально была трещина / Фото: vsezdorovo.com

 

Бытует мнение, что если во время отваривания подсолить воду, яйца не побьются, а белок не вытечет. Будто бы в процессе продукты сталкиваются друг с другом и потому растрескиваются. На деле же ничто не поможет яйцам, пусть даже с мизерной трещинкой. Если никаких повреждений не виднеется изначально, то и в процессе варки их не будет.

2. Присыпать жирное пятно на одежде солью
Против жирных и масляных пятен соль не эффективна, а лишь сделает хуже

Против жирных и масляных пятен соль не эффективна, а лишь сделает хуже

 

Соль в самом деле эффективно растворяет множество загрязнений, но масляные и жирные пятна не входят в их число. Если втирать продукт, он может только усугубить ситуацию и усложнить отстирывание. Удалять жирные пятна лучше всего при помощи талька или зубного порошка. Присыпьте загрязнение, прогладьте утюгом и оставьте на некоторое время. Соль хороша для удаления чернильных клякс, а крепкий раствор избавит от шоколадных, кофейных и чайных пятен.

3. Промыть кастрюлю в холодной воде, чтобы молоко не пригорело
Избежать пригорания поможет кастрюля с тефлоновым покрытием / Фото: kto-chto-gde.ru

Избежать пригорания поможет кастрюля с тефлоновым покрытием / Фото: kto-chto-gde.ru

 

Во время кипячения молоко может пригореть, но сполоснете вы предварительно кастрюлю холодной водой или нет - роли не сыграет. Стоит учитывать материал емкости и толщину дна. Оптимальный вариант для кипячения молока - кастрюля с тефлоновым покрытием.

4. Вернуть блеск кожаным туфлям с помощью лимона
Намного лучше с этой задачей справится специальное средство для кожаной обуви

Намного лучше с этой задачей справится специальное средство для кожаной обуви

 

Если протереть туфли лимонным ломтиком, а затем пройтись фланелевой тряпочкой, чуда не произойдет. Единственный видимый результат после процедуры - остатки цитрусовой мякоти на изделии. Сейчас существует множество специальных средств для обуви, которые помогут вернуть желанный блеск. Изощряться с лимоном попросту нет смысла. Но если все же захотелось, нанесите сок сперва на ватный диск, а затем полируйте туфли.

5. Солевой раствор очистит пригоревшую кастрюлю
Бабушкины советы, которые не работают, или 12 актуальных и неактуальных лайфхаков из прошлого
 

Отчасти такой способ работает, но занимает уж больно много времени. Сперва нужно прокипятить в кастрюле воду с солью и оставить ее откисать на пару часов. Если результата нет, процедуру придется повторять снова и снова. Но зачем, ведь есть более эффективный способ. Первым делом постарайтесь отчистить кастрюлю насколько это возможно. Далее налейте в емкость воду и добавьте чистящее средство (1 ст.л. на 1 л жидкости). Поставьте кастрюлю на огонь и кипятите раствор минут 10. Финальный этап - промойте емкость средством для мытья посуды с использованием металлической губки.

6. Разбавлять засохший лак для ногтей жидкостью для снятия
Разбавлять лак стоит только специально предназначенным для этого средством / Фото: media.musely.com

Разбавлять лак стоит только специально предназначенным для этого средством / Фото: media.musely.com

 

Во времена наших бабушек это был популярный способ, который помогал реанимировать любимый лак. Однако красящие свойства заметно ухудшались. Лак полосил, неровно ложился и быстро облупливался. Прибегать к такому лайфхаку сейчас определенно не стоит. Во-первых, в моде гель-лак, который держится намного лучше и дольше. Во-вторых, существуют специальные жидкости для разбавления, которые никак не отражаются на качестве лака и продаются в любом магазине с декоративной косметикой.

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Бабушкины советы, которые не работают, или 12 актуальных и неактуальных лайфхаков из прошлого

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Бабушкины советы, которые не работают, или 12 актуальных и неактуальных лайфхаков из прошлогоПодписаться на мой Instagram

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