Почему в начале прошлого века в деревнях не было ни травы, ни деревьев

Тема русской деревни привлекает внимание многих современных людей. В разные эпохи эти населенные пункты выглядели совершенно по-разному. Если вернуться во времена Российской Империи и даже первую половину прошлого века, то можно найти одну отличительную черту – в деревнях, во всяком случае во многих из них, нельзя было отыскать ни травы на улицах или вблизи домов, ни деревьев. Все это можно увидеть и на старых фотоснимках, если не из домашнего архива, то в интернете.
Почему так происходило?
В российских деревнях в начале 1900 годов трудно было отыскать траву и деревья возле домов / Фото: yandex.ua
Достаточно интересный факт, но не такой уж и удивительный. Даже сегодня в некоторых регионах России можно увидеть похожие деревушки, например, в Вологодской области. Практически все участки в селе пустые. То есть на них нет клумб с разнообразием цветов и садов. Да и распространенные в этой местности дикорастущие деревья в пределах населенного пункта редко где можно увидеть. Практически везде виднеется невысокая трава и огороды, распаханные под ту же картошку.
Но стоит отойти немного от деревни и начинается лес с буйной растительностью – ходи, любуйся, отдыхай, наслаждайся красотами природы.
В Сибири и на Севере климатические условия не были благоприятными для растительности / Фото: yandex.ru
В южной части страны, возможно, ситуация всегда была несколько иной. Там с большой вероятностью могли расти и дикорастущие и плодовые деревья, разбитые прямо возле домов сады, ведь климат и почва позволяют это делать. Но что касается Сибири и Севера, то условия здесь не настолько благоприятные.
Для выращивания цветов и другой декоративной растительности не оставалось места / Фото: pastvu.com
Россия – огромнейшая страна, в которой множество территорий с непростым и даже суровым климатом. Именно в такой местности деревенские жители все свое внимание уделяли выращиванию овощных и злаковых культур на полях, находящихся вблизи их селения. Для кустов и цветов на их участках места уже просто не оставалось.
Трава выедалась домашними животными, а деревья вырубались для нужд / Фото: pastvu.com
Что касается деревьев, которые некогда могли расти возле построек, то они предположительно сразу же были пущены на дрова или же на нужды хозяйства. Траву же съедал крупный рогатый скот, овцы, козы, которых обязательно держали крестьяне.
В неурожай жертвовали даже соломой с крыши дома, чтобы прокормить животных / Фото: yandex.ua
А в самые тяжелые времена, когда урожая не было, даже солома снималась с крыш, чтобы было чем кормить домашнюю живность. Во всемирной сети есть и такие старые фотоснимки, где все это показано наглядно.
Как только появлялась свежая травка, ее скашивали для скота / Фото: humus.livejournal.com
Поэтому вся трава, вырастающая возле домов, тоже сразу скашивалась и уходила на корм скоту. Ну а если на улице или между домов и оставалась растительность, то она очень быстро вытаптывалась самими жителями. Ведь в те далекие времена в основном в каждой деревне наблюдалась очень большая скученность.
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