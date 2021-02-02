Почему в начале прошлого века в деревнях не было ни травы, ни деревьев

Почему так происходило?

В российских деревнях в начале 1900 годов трудно было отыскать траву и деревья возле домов / Фото: yandex.ua

В Сибири и на Севере климатические условия не были благоприятными для растительности / Фото: yandex.ru

Для выращивания цветов и другой декоративной растительности не оставалось места / Фото: pastvu.com

Трава выедалась домашними животными, а деревья вырубались для нужд / Фото: pastvu.com

В неурожай жертвовали даже соломой с крыши дома, чтобы прокормить животных / Фото: yandex.ua

Как только появлялась свежая травка, ее скашивали для скота / Фото: humus.livejournal.com