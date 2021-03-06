Как подготовить правильную смесь для рассады

Рассада томатов, перцев, баклажанов, огурцов и капусты будет крепкой и здоровой, если выращивать ее в правильном субстрате.

Будущий урожай рассадных культур напрямую зависит от качества почвы, в которой ее выращивают.

Знайте, не существует универсального грунта, подходящего для всех растений, ведь каждое из них предъявляет свои требования к составу почвенной смеси.





Общие требования к почвосмесямВ зависимости от выращиваемой культуры почвенная смесь для рассады может состоять из разных компонентов. Но в любом случае она должна соответствовать определенным требованиям:



почва для рассады должна быть плодородной, т.е. в ней должны присутствовать все питательные вещества, которые необходимы растению для нормального роста и развития;

содержание компонентов должно быть сбалансированным – помимо органики в почвосмеси для рассады должны присутствовать макро- и микроэлементы в доступной для растений форме;

по структуре она должна быть легкой и рыхлой, чтобы корни растений получали достаточное количество воздуха;

еще один важный параметр – влагоемкость, почвенная смесь для рассады должна хорошо впитывать и удерживать влагу;

уровень кислотности (рН) должен быть в пределах 6,5-7,0 (т.е. почва должна иметь нейтральную реакцию);

в ней не должно быть болезнетворных микробов, семян сорняков, спор грибов и прочей «нечисти», способной погубить молодые растения;

качественная почва для рассады должна быть абсолютно чистой, без примесей тяжелых металлов, отходов вредных производств и т.

К неорганическим относятся:

Чего в почвосмеси быть не должно

Зачем почву обеззараживать?

В домашних условиях сделать это можно четырьмя способами:

Готовим грунт для разных культур

Как улучшить покупной грунт

Для этого выполните следующие действия:

п.Из чего приготовить грунт для рассадыХорошим считается такой почвогрунт, в котором присутствуют как органические, так и неорганические компоненты.дерновую землю (ее заготавливают заранее – летом нарезают дернину квадратами и укладывают в штабели);огородную землю (берут прямо с грядок);листовую землю (компост, приготовленный исключительно из опавших листьев);перегной;компост;низовой торф (верховой торф слишком кислый и не подходит для рассады);мох сфагнум;лузгу подсолнечника;измельченную яичную скорлупу;древесную золу.речной песок;перлит (экологически чистый материал, обладающий нейтральным рН и не содержащий тяжелых металлов);вермикулит (пористый, экологически чистый материал, содержит небольшое количество калия, кальция и магния);гидрогель (полимер, обладающий высокой влагоемкостью);керамзит;измельченный пенопласт.Почвосмесь (почвогрунт, рассадный грунт) – это смесь органических компонентов (торф, огородная земля, компост, древесная кора и т.д.) с примесью неорганических (песок, перлит, минеральные удобрения и проч.). Рассадный субстрат – это все, что может заменить почву (опилки, перлит, гидрогель, песок, минеральная вата и др.).Если хотите вырастить качественную рассаду, следите за тем, чтобы в почвосмесь не попали активно разлагающиеся компоненты и глина.Дело в том, что при добавлении в грунт свежего навоза, неперепревших листьев или чайной заварки может начаться процесс их разложения, при котором будет выделяться тепло и уменьшатся количество азота в субстрате. А для молодых растений и то и другое очень вредно.Если температура почвы поднимется выше 30°С, корни рассады могут погибнуть.Также ни в коем случае не добавляйте в почвосмесь глину – с ней грунт станет более плотным, тяжелым, будет хуже пропускать воздух и влагу. В таком субстрате нежные сеянцы будут болеть и, в конце концов, могут даже погибнуть.Чтобы рассада не испытывала сильного стресса после высадки на постоянное место, почвенную смесь для ее выращивания рекомендуют готовить на основе огородной земли. Но в ней за сезон скапливается огромное количество вредных микроорганизмов, возбудителей болезней и личинок вредителей. Чтобы земля с огорода не являлась источником инфекции, ее перед использованием надо обеззаразить.промораживанием,прокаливанием,пропариванием,протравливанием.Метод промораживания состоит в том, что мешок с землей во время сильных морозов (-15-20°С) на несколько дней выносят на улицу. После промерзший грунт на 3-5 дней заносят в теплое помещение, чтобы «разбудить» зимующих вредителей и семена сорняков. А затем снова выставляют на мороз. Такую процедуру проделывают не менее 2-3 раз.При прокаливании почву рассыпают на металлическом подносе слоем до 5 см, слегка увлажняют и помещают на 30 минут в прогретую до 70-90°С (не выше!) духовку. После охлаждают и используют для приготовления почвогрунта.Пропаривание – очень действенный способ обеззараживания почвы, который к тому же насыщает ее влагой. Для этого землю насыпают в дуршлаг и, постоянно помешивая, в течение 7-8 минут держат над кастрюлей с кипящей водой. Остывшую почву можно использовать для приготовления субстрата.Протравливание – это, пожалуй, самый простой способ обеззараживания почвы. Он заключается в проливании грунта розовым раствором марганцовки.Существует множество вариантов почвогрунта. Чтобы выбрать правильный, надо учитывать требования каждой конкретной культуры. Помидоры, например, предпочитают слабощелочную почву с большим количеством органики, азота и калия. Капуста предпочитает землю, в которую добавлена известь и древесная зола.Можно приготовить и универсальную почвенную смесь. Она состоит из двух частей огородной земли, одной части перегноя или хорошо перепревшего компоста, одной части торфа и одной части опилок или песка. В зависимости от того, какая культура будет выращиваться, внесите в этот субстрат определенное количество удобрений.Как бы ни было велико ваше желание, ни в коем случае не высевайте семена овощных культур в чистый перегной или компост. В них содержится очень много питательных веществ, благодаря чему саженцы быстро наращивают зеленую массу и выглядят очень привлекательно. Однако корни при этом у них развиваются слабо, поэтому растения плохо приживаются на участке.Не стоит просеивать компоненты грунта для рассады через мелкое сито – такой субстрат после полива будет «заплывать» и очень быстро закиснет.Не у всех есть возможность самостоятельно приготовить грунт для рассады, и многие покупают уже готовый. Но не всегда такие почвосмеси соответствуют требованиям конкретных рассадных культур (особенно это касается универсальных почвенных смесей).Основным компонентом универсального почвогрунта является торф. Его недостатки – повышенная кислотность и плохая водопроницаемость. Из-за этого растения слабо развиваются и отстают в росте. Чтобы ваши усилия не пропали даром, такой грунт надо «модифицировать».Добавьте в универсальный покупной грунт такое же количество обеззараженной огородной земли. Если ее нет, используйте то, что есть под рукой – неиспользованный грунт для комнатных растений, землю из вазонов с пропавшими цветами.Чтобы снизить кислотность, добавьте немного мела или доломитовой муки (1-2 ст.л. на ведро грунта).Для регулирования влажности субстрата можете добавить кристаллики гидрогеля. Только учтите, что во влажной среде их размер увеличивается в 200-300 раз, поэтому их нужно совсем чуть-чуть.Теперь вы знаете основные правила составления почвенных смесей и можете смело браться за дело. При соблюдении всех условий хороший результат вам гарантирован.