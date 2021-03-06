Как подготовить правильную смесь для рассады

Рассада томатов, перцев, баклажанов, огурцов и капусты будет крепкой и здоровой, если выращивать ее в правильном субстрате.
Будущий урожай рассадных культур напрямую зависит от качества почвы, в которой ее выращивают.
Знайте, не существует универсального грунта, подходящего для всех растений, ведь каждое из них предъявляет свои требования к составу почвенной смеси.
Общие требования к почвосмесямВ зависимости от выращиваемой культуры почвенная смесь для рассады может состоять из разных компонентов. Но в любом случае она должна соответствовать определенным требованиям:
почва для рассады должна быть плодородной, т.е. в ней должны присутствовать все питательные вещества, которые необходимы растению для нормального роста и развития;
содержание компонентов должно быть сбалансированным – помимо органики в почвосмеси для рассады должны присутствовать макро- и микроэлементы в доступной для растений форме;
по структуре она должна быть легкой и рыхлой, чтобы корни растений получали достаточное количество воздуха;
еще один важный параметр – влагоемкость, почвенная смесь для рассады должна хорошо впитывать и удерживать влагу;
уровень кислотности (рН) должен быть в пределах 6,5-7,0 (т.е. почва должна иметь нейтральную реакцию);
в ней не должно быть болезнетворных микробов, семян сорняков, спор грибов и прочей «нечисти», способной погубить молодые растения;
качественная почва для рассады должна быть абсолютно чистой, без примесей тяжелых металлов, отходов вредных производств и т.
Из чего приготовить грунт для рассадыХорошим считается такой почвогрунт, в котором присутствуют как органические, так и неорганические компоненты.
В качестве органических компонентов для почвенной смеси можно использовать:
дерновую землю (ее заготавливают заранее – летом нарезают дернину квадратами и укладывают в штабели);
огородную землю (берут прямо с грядок);
листовую землю (компост, приготовленный исключительно из опавших листьев);
перегной;
компост;
низовой торф (верховой торф слишком кислый и не подходит для рассады);
мох сфагнум;
лузгу подсолнечника;
измельченную яичную скорлупу;
древесную золу.
К неорганическим относятся:
речной песок;
перлит (экологически чистый материал, обладающий нейтральным рН и не содержащий тяжелых металлов);
вермикулит (пористый, экологически чистый материал, содержит небольшое количество калия, кальция и магния);
гидрогель (полимер, обладающий высокой влагоемкостью);
керамзит;
измельченный пенопласт.
Почвосмесь (почвогрунт, рассадный грунт) – это смесь органических компонентов (торф, огородная земля, компост, древесная кора и т.д.) с примесью неорганических (песок, перлит, минеральные удобрения и проч.). Рассадный субстрат – это все, что может заменить почву (опилки, перлит, гидрогель, песок, минеральная вата и др.).
Чего в почвосмеси быть не должно
Если хотите вырастить качественную рассаду, следите за тем, чтобы в почвосмесь не попали активно разлагающиеся компоненты и глина.
Дело в том, что при добавлении в грунт свежего навоза, неперепревших листьев или чайной заварки может начаться процесс их разложения, при котором будет выделяться тепло и уменьшатся количество азота в субстрате. А для молодых растений и то и другое очень вредно.
Если температура почвы поднимется выше 30°С, корни рассады могут погибнуть.
Также ни в коем случае не добавляйте в почвосмесь глину – с ней грунт станет более плотным, тяжелым, будет хуже пропускать воздух и влагу. В таком субстрате нежные сеянцы будут болеть и, в конце концов, могут даже погибнуть.
Зачем почву обеззараживать?
Чтобы рассада не испытывала сильного стресса после высадки на постоянное место, почвенную смесь для ее выращивания рекомендуют готовить на основе огородной земли. Но в ней за сезон скапливается огромное количество вредных микроорганизмов, возбудителей болезней и личинок вредителей. Чтобы земля с огорода не являлась источником инфекции, ее перед использованием надо обеззаразить.
В домашних условиях сделать это можно четырьмя способами:
промораживанием,
прокаливанием,
пропариванием,
протравливанием.
Метод промораживания состоит в том, что мешок с землей во время сильных морозов (-15-20°С) на несколько дней выносят на улицу. После промерзший грунт на 3-5 дней заносят в теплое помещение, чтобы «разбудить» зимующих вредителей и семена сорняков. А затем снова выставляют на мороз. Такую процедуру проделывают не менее 2-3 раз.
При прокаливании почву рассыпают на металлическом подносе слоем до 5 см, слегка увлажняют и помещают на 30 минут в прогретую до 70-90°С (не выше!) духовку. После охлаждают и используют для приготовления почвогрунта.
Пропаривание – очень действенный способ обеззараживания почвы, который к тому же насыщает ее влагой. Для этого землю насыпают в дуршлаг и, постоянно помешивая, в течение 7-8 минут держат над кастрюлей с кипящей водой. Остывшую почву можно использовать для приготовления субстрата.
Протравливание – это, пожалуй, самый простой способ обеззараживания почвы. Он заключается в проливании грунта розовым раствором марганцовки.
Готовим грунт для разных культур
Существует множество вариантов почвогрунта. Чтобы выбрать правильный, надо учитывать требования каждой конкретной культуры. Помидоры, например, предпочитают слабощелочную почву с большим количеством органики, азота и калия. Капуста предпочитает землю, в которую добавлена известь и древесная зола.
Можно приготовить и универсальную почвенную смесь. Она состоит из двух частей огородной земли, одной части перегноя или хорошо перепревшего компоста, одной части торфа и одной части опилок или песка. В зависимости от того, какая культура будет выращиваться, внесите в этот субстрат определенное количество удобрений.
Как бы ни было велико ваше желание, ни в коем случае не высевайте семена овощных культур в чистый перегной или компост. В них содержится очень много питательных веществ, благодаря чему саженцы быстро наращивают зеленую массу и выглядят очень привлекательно. Однако корни при этом у них развиваются слабо, поэтому растения плохо приживаются на участке.
Не стоит просеивать компоненты грунта для рассады через мелкое сито – такой субстрат после полива будет «заплывать» и очень быстро закиснет.
Как улучшить покупной грунт
Не у всех есть возможность самостоятельно приготовить грунт для рассады, и многие покупают уже готовый. Но не всегда такие почвосмеси соответствуют требованиям конкретных рассадных культур (особенно это касается универсальных почвенных смесей).
Основным компонентом универсального почвогрунта является торф. Его недостатки – повышенная кислотность и плохая водопроницаемость. Из-за этого растения слабо развиваются и отстают в росте. Чтобы ваши усилия не пропали даром, такой грунт надо «модифицировать».
Для этого выполните следующие действия:
Добавьте в универсальный покупной грунт такое же количество обеззараженной огородной земли. Если ее нет, используйте то, что есть под рукой – неиспользованный грунт для комнатных растений, землю из вазонов с пропавшими цветами.
Чтобы снизить кислотность, добавьте немного мела или доломитовой муки (1-2 ст.л. на ведро грунта).
Для регулирования влажности субстрата можете добавить кристаллики гидрогеля. Только учтите, что во влажной среде их размер увеличивается в 200-300 раз, поэтому их нужно совсем чуть-чуть.
Теперь вы знаете основные правила составления почвенных смесей и можете смело браться за дело. При соблюдении всех условий хороший результат вам гарантирован.
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