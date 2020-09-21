Шокирующие секреты, которые скрывают от нас отели

Потратив 200 долларов на хороший номер в отеле на время своей поездки, справедливо ожидать, что всё будет в порядке, не так ли? Однако когда вы снимаете номер в гостинице, вы даже не задумываетесь о том, какие нелицеприятные секреты она может таить. А волноваться на самом деле есть о чём. Существует много тайн, которые персонал и менеджмент гостиницы не хотят разглашать. Вы заходите в свой номер, и он выглядит чистым. Постель застлана, подушки взбиты, а ванна наполнена туалетными принадлежностями и чистыми полотенцами. Но что же происходит после того, как предыдущий постоялец сдал номер и перед тем, как вас в него заселили? В номере могут происходить шокирующие вещи даже тогда, когда вы в нём живёте.
Огромные курорты, где вы проводите свой отпуск каждый год, вполне могут быть самыми худшими для пребывания. Чем обширнее курорт, тем сложнее следить за тем, что в нём происходит. Помимо этого, у владельцев отелей таких размеров обычно всегда бывают непредвиденные расходы, которые также надо покрывать. Однако вы ожидаете лучшего от своего отеля или курорта. Это вполне справедливо, исходя из того, что вы платите 200 долларов или больше за ночь. Тем не менее, когда вы узнаете секреты, скрывающиеся за будничной жизнью отелей, вы дважды подумаете перед тем как снова бронировать в них номер.
Существуют определённые вещи, которые администрация отеля и его персонал никогда вам не расскажут. Итак, мы представляем вашему вниманию 15 шокирующих секретов отелей и гостиниц.
15. Ваш номер не такой чистый, как кажется
Одной из причин отдыха на курорте является перекладывание скучных обязанностей по уборке на кого-то другого. Но является ли ваш номер чистым, когда вы туда заселяетесь? За год в этом номере могут побывать сотни людей. В то время как многие области вашего номера отеля действительно являются чистыми, есть и такие, о которых вам стоит знать.
Например, одеяла и покрывала на кровать. Одеяла стираются чрезвычайно редко, а покрывала вообще не стираются. Стаканы для воды также находятся среди тех вещей в вашем номере, которых лучше сторониться. Они выглядят идеально чистыми. Но были ли они очищены соответствующим образом? Согласно каналу «Money: How Stuff Works», в 2007 году благодаря скрытой камере, установленной в одном из отелей Атланты было выявлено, что стаканы зачастую оставляют немытыми или, что ещё хуже, чистят с применением химикатов опасных для здоровья человека. Обязательно промывайте стаканы, которые находятся в ванной, прежде, чем их использовать.
14. Не пейте из стаканов в своём номере
Знали ли вы, что в некоторых отелях стаканы в номерах чистят с помощью полироли для мебели? Они делают это для того, чтобы стаканы сияли, а также чтобы складывалось впечатление, что эти стаканы новые, блестящие и нетронутые. Были даже случаи, когда горничные мыли эти стаканы в туалете, потому что гости, проживавшие в номере, который они убирали, не оставили им чаевых. Вы когда-нибудь слышали о том, как повар в ресторане плюёт в еду, когда посетитель возвращает её, так как стейк прожарен не так, как ему бы хотелось? Это звучит ужасно и это действительно может случиться в вашем отеле, если вы не будете уважительно относиться к своим горничным. Обязательно и тщательно промойте стаканы в своём номере, если вы собрались из них пить или использовать их для ополаскивания рта во время чистки зубов.
13. Минибары
Эту область нужно тщательно проверять перед использованием. Насколько грязным может быть гостиничный минибар? Грязный не сам минибар, а напитки, находящиеся в нём. Во многих отелях есть минибары, забитые пивом, водой и даже крепким алкоголем. Большинство курортов не взимают платы за использования содержимого этих минибаров, однако есть и те отели, которые ведут тщательный учёт всего, что вы оттуда взяли и выставляют вам счёт, когда вы сдаёте номер.
В первую очередь вам стоит проверить опечатаны ли все эти напитки в минибаре. Были случаи, когда как в одном из отелей Лас-Вегаса, предыдущие постояльцы номера выпили все спиртные напитки из минибара после ночи азартных игр, а затем наполнили бутылочки водой или даже мочой, чтобы не платить за них. Звучит неправдоподобно, но это может случиться и с вами. Ваша горничная может этого просто не заметить, поэтому внимательно проверяйте печати на бутылочках с алкоголем.
12. Постельные клопы повсюду
Тот факт, что вы остановились в дорогом отеле, совсем не гарантирует отсутствия вредоносных насекомых. Самыми ужасными из них являются постельные клопы, особенно если ими заражён весь отель. Эти вредители взывают крупные проблемы в отелях, жилых кварталах и даже отелях. Из-за их крошечного размера их трудно обнаружить, кроме того, их может занести в номер предыдущий постоялец. Постельные клопы могут попасть в номер с багажом и, если уж они попали в номер от них очень сложно избавиться.
Ваш отели никогда не разгласит информацию о том, что в нём проводилась дезинфекция от постельных клопов или что они являются текущей проблемой. Вы можете просмотреть бесплатный сервис под названием «Bed Bug Registry», прежде чем снимать номер в той или иной гостинице – сервис поможет вам узнать обо всех текущих проблемах отеля. «Bed Bug Registry» является базой данных жалоб, написанных реальными людьми о сотнях отелей Америки. Некоторая информация, конечно, уже устарела, поэтому обращайте внимание на даты.
11. Мёртвые тела
Каким бы странным это ни казалось, некоторые люди умирают во время своего пребывания в гостинице. Персонал отеля никогда не расскажет вам о том, что в одном из номеров умер человек. Это случается чаще, чем вы думаете, даже на самых роскошных курортах в мире. Среди причин смерти постояльцев отелей значатся и естественные смерти, однако большинство людей умирает от передозировки наркотиками. Интересно то, что персонал отеля зачастую составляет список умерших в отеле людей. Учитывая распространённость наркотиков в наше время, многие гости отелей используют возможность их попробовать, находясь за границей и налегают на них слишком сильно. Это приводит к многочисленным передозировкам в номерах отелей, где гости засыпают и больше никогда не просыпаются. Было много случаев, когда гости отелей тонули в бассейнах, а также выпадали со своих балконов, разбиваясь насмерть. В одном отеле был даже случай, когда банда байкеров убила одного из своих членов и полностью зачистила комнату до приезда полиции.
10. Самоубийства
Если вы отправляетесь в Лас-Вегас, то вам стоит быть предельно внимательными. Ни один отель в этом городе не расскажет вам о том, что Лас-Вегас считается американской столицей самоубийств. Согласно записям судебного следователя, которые он вёл с октября 1998 года, раз в месяц постоялец гостиничного номера в одном из отелей, расположенных в игорной столице Америки, свершает самоубийство. «Они выбирают Лас-Вегас и совершают самоубийства. Это факт», – рассказал бывший судебный следователь округа Кларк (Clark County) по имени Рон Флад (Ron Flud) в интервью на канале «CBS News».
Никто не знает почему Лас-Вегас является тем местом, которое люди выбирают для того, чтобы свести счёты с жизнью чаще, однако можно предположить, что в этом замешаны наркотики, спиртные напитки и деньги, которые изобилуют в этом городе. Любой из эти трёх компонентов может довести человека до безрассудства и заставить его или её принять это импульсивное и фатальное решение. В каком курорте совершается меньше всего самоубийств? В «Мире Диснея» (Disney World).
9. Несчастные случаи
Этот пункт немного жуткий. Ни для кого не секрет, что в отеле зачастую происходят несчастные случаи. Садовник может повредить ногу лезвием газонокосилки, повар может порезать палец, готовя обед в пятизвёздочном ресторане отеля, а горничная может упасть с лестничного пролёта, чистя перила. В одном из отелей был несчастный случай, который даст вам пищу для размышлений каждый раз, когда вы будете подниматься в лифте в свой номер.
Лифт отеля нуждался в починке, поэтому был вызван мастер по ремонту лифтов. Во время того, как он занимался устранением проблемы, находившейся на дне лифтовой шахты, лифт подняли, чтобы проверить была ли устранена проблема. Когда лифт достиг самого высоко этажа, кабель лопнул и лифт упал вниз, убив мастера на месте. Многие из таких несчастных случаев не попадают в новости и о них не знает никто, кроме персонала отеля.
8. Полиция и пожары
Это маленький секрет, о котором никогда не говорят вне стен отеля. Гостиницы и отели сделают всё возможное, чтобы не попасть в новости. Негативная слава очень плохо сказывается на бизнесе, поэтому отели стараются не попадать в центр внимания. Администрация отеля заключает «договор о партнёрстве» с полицией и пожарными отделениями, чтобы сохранять всевозможные происшествия в тайне. В отеле происходит множество вещей, которые могли бы испортить его репутацию, поэтому представители администрации пойдут на всё, лишь бы полиция и пожарные не вмешивались в их дела. Это предположение, однако на самом деле совсем не сложно догадаться каким образом гостиницы удерживают эти департаменты от вмешательства в собственные дела. Это приводит нас к следующему пункту, связанному с местными властями.
7. Правонарушения
Для обеспечения непрерывной и правомерной работы отеля, им должно быть соблюдено множество общественных кодексов, правил пожарной безопасности, а также правил регистрации документации на само здание. Любые правонарушения в этих сферах могут мгновенно привести к закрытию отеля. Поэтому, как и в случае с новостями, отелям приходится идти на ухищрения, чтобы оставаться незамеченными. Делая это, они избегают штрафов за множественные нарушения, а также попадания в заголовки газет и в новости. Отели нарушают правила, иногда жертвуя безопасностью постояльцев для того, чтобы люди продолжали бронировать у них номера.
6. Знаменитости и официальные лица
Когда знаменитости путешествуют, они иногда останавливаются в одних и тех же отелях и курортах в разных частях света. Эти знаменитые люди хотят укрыться от пристального внимания общественности и когда им это не удаётся, они обращаются за помощью к администрации отеля. Персоналу хорошо платят за то, чтобы они обеспечивали уединение знаменитых постояльцев и не давали никому прервать их отдых. Это также происходит в случае высокопоставленных должностных лиц. На крупных курортах такие гости отнюдь не редкость и появляются там почти каждый день. Они зачастую используют псевдонимы, чтобы их не беспокоили. Кроме того, они хорошо платят персоналу отеля, чтобы к ним никого не подпускали и держали их личность в секрете.
5. Вещи, оставленные или потерянные в гостинице
Если вы теряете что-то во время своего пребывания в отеле, вы можете никогда больше не увидеть эту вещь. В отелях есть правила относительно оставленных вещей, но если вы что-то потеряете, то скорее всего, эта вещь окажется в кармане персонала или нового постояльца вашего номера.
Какие вещи чаще всего забывают в отелях? Зарядки для мобильных телефонов, нижнее бельё, вставные зубы и слуховые аппараты, обувь и предметы одежды, ключи от квартиры и машины, туалетные принадлежности, игрушки для взрослых, электрические зубные щётки, ноутбуки и украшения. В отеле никогда не стоит ничего оставлять, ну а если вы всё же что-то потеряли – незамедлительно сообщите об этом службе безопасности отеля.
4. Персонал отеля использует номера для романтических развлечений
Это случается на различных рабочих местах, однако легче всего это осуществить в отеле. Какое место для занятий сексом с сотрудником может быть лучше отеля, где вы можете уединиться в закрывающийся на ключ номер с кроватью. Это маленький грязный секрет, который персонал скрывает как от постояльцев, так и от начальства. После того как гость сдал свой номер и до того, как в нём была сделана уборка, есть время пока в номер никто не заходит. Это случается гораздо чаще, чем вы думаете.
3. Бронирование номеров с утра обойдётся вам дороже
Если вам нужно забронировать номер в отеле, не делайте этого утром. Почему? Потому что бронирование с утра обойдётся вам дороже. Номера стоят дороже утром, чем вечером. Отели не хотят, чтоб вы это знали, потому что люди чащи бронируют номера с утра, чтобы убедиться в том, что есть свободный номер. Когда лучше всего бронировать номер? Делайте это после 6 вечера. Именно в это время освобождаются все отменённые брони номеров, сделанные посредством кредитных карточек. Отели хотят заполнить эти номера и могут сделать вам хорошую скидку. В больших городах и крупных отелях можно заказывать номер уже после 4 вечера.
2. Не пользуйтесь услугами парковщика
Знали ли вы, что большинство отелей не несёт ответственности за повреждения вашего автомобиля, нанесённые парковщиками? Был случай, когда парковщик отеля взял покататься дорогостоящий спортивный автомобиль марки «BMW», получив ключи от владельца. Он даже снял это всё на плёнку в подземном гараже и видео разошлось по всему интернету. Парковщик и его друг как следует повеселились в автомобиле, разворачиваясь так что визжали шины, портя сцепление. Владелец узнал об этом и очевидно пришёл в ярость, когда увидел состояние своего автомобиля. Менеджер отеля узнал о произошедшем и немедленно уволил парковщика. Будьте внимательны с теми людьми, кому вы даёте включи от своего автомобиля, даже если вы взяли автомобиль в аренду.
1. Проституция
Да, это также происходит чаще, чем вы думаете. Дорогостоящие проститутки обычно вызываются в самые дорогие отели. Проституция – это многомиллиардный бизнес и большая его часть происходит в таких номерах, как тот, что вы сняли для того, чтобы переночевать. Это даже может происходить в номере, находящимся рядом с вашим. Персонал отеля знает это и притворяется что ничего не замечает. Они зачастую видят этих дорогостоящих девушек и знают в чём дело. Иногда им даже платят немного денег, чтобы они смотрели сквозь пальцы. В городе Финикс был роскошный курорт, где работала сеть проституток, обслуживая клиентов, являвшихся бизнесменами и высокопоставленными должностными лицами.
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