Шокирующие секреты, которые скрывают от нас отели

Потратив 200 долларов на хороший номер в отеле на время своей поездки, справедливо ожидать, что всё будет в порядке, не так ли? Однако когда вы снимаете номер в гостинице, вы даже не задумываетесь о том, какие нелицеприятные секреты она может таить. А волноваться на самом деле есть о чём. Существует много тайн, которые персонал и менеджмент гостиницы не хотят разглашать. Вы заходите в свой номер, и он выглядит чистым. Постель застлана, подушки взбиты, а ванна наполнена туалетными принадлежностями и чистыми полотенцами. Но что же происходит после того, как предыдущий постоялец сдал номер и перед тем, как вас в него заселили? В номере могут происходить шокирующие вещи даже тогда, когда вы в нём живёте.



Огромные курорты, где вы проводите свой отпуск каждый год, вполне могут быть самыми худшими для пребывания. Чем обширнее курорт, тем сложнее следить за тем, что в нём происходит. Помимо этого, у владельцев отелей таких размеров обычно всегда бывают непредвиденные расходы, которые также надо покрывать. Однако вы ожидаете лучшего от своего отеля или курорта. Это вполне справедливо, исходя из того, что вы платите 200 долларов или больше за ночь. Тем не менее, когда вы узнаете секреты, скрывающиеся за будничной жизнью отелей, вы дважды подумаете перед тем как снова бронировать в них номер.

15. Ваш номер не такой чистый, как кажется

14. Не пейте из стаканов в своём номере

13. Минибары

12. Постельные клопы повсюду

11. Мёртвые тела

10. Самоубийства

9. Несчастные случаи

8. Полиция и пожары

7. Правонарушения

6. Знаменитости и официальные лица

5. Вещи, оставленные или потерянные в гостинице

4. Персонал отеля использует номера для романтических развлечений

3. Бронирование номеров с утра обойдётся вам дороже

2. Не пользуйтесь услугами парковщика

1. Проституция