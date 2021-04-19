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Почему известной ведущей потребовалась помощь психолога, и что стало причиной её преображения


Почему известной ведущей потребовалась помощь психолога, и что стало причиной её преображения

Она прославилась на всю страну после выхода на экраны телепередачи «С**кс с Анфисой Чеховой». Кажется, все до сих пор воспринимают ведущую, как красотку, которая может без стеснения говорить «про это» и не имеет никаких комплексов. Те же, кому довелось пообщаться с Анфисой Чеховой в реальности, поражаются её отношению к людям и к жизни. Она ещё в детстве получила жесткую психологическую травму, а после на протяжении долгих лет училась жить в согласии с собой.

Детские травмы


Анфиса Чехова в детстве. / Фото: www.laykni.com

Анфиса Чехова в детстве. / Фото: www.laykni.com

 

Александра Корчунова ещё в раннем детстве поняла: она обязательно будет знаменитой. Когда же девочку спрашивали, кем она хочет стать, она честно отвечала: «Не знаю, но мои афиши будут висеть по всему городу». Должно было пройти много лет, прежде чем она осознала, что её желание идёт от острой нехватки любви.
Анфиса Чехова в детстве с родителями. / Фото: www.letidor.ru

Анфиса Чехова в детстве с родителями. / Фото: www.letidor.ru

 

Родители будущей звезды расстались ещё в то время, когда Александре было всего 4 года. Но и до этого момента малышка остро чувствовала напряженность в семье и очень страдала от деспотизма своего отца. Он всегда требовал выполнения своих условий. Когда у дочери начался нервный тик, и она стала часто дёргать головой, он вдруг решил, что ей просто мешают волосы и отвёл её в парикмахерскую, где девочку просто побрили.
Маленькая Александра очень стеснялась, а в детском саду над ней все смеялись.
Анфиса Чехова до сих пор помнит, как стеснялась своей очень короткой стрижки. / Фото: www.skuky.net

Анфиса Чехова до сих пор помнит, как стеснялась своей очень короткой стрижки. / Фото: www.skuky.net

 

Потом отец исчез из её жизни совсем, а в тот короткий период, когда он снова появился (они одно время жили по соседству), успел убедить дочь в том, что она толстая и некрасивая. Он заставлял её бегать по утрам, но добился лишь того, что Александра возненавидела спорт.
Она до сих пор вспоминает об отце со слезами на глазах. За всю жизнь он ни разу не сказал дочери о том, что её любит.
Анфиса Чехова. / Фото: www.dayonline.ru

Анфиса Чехова. / Фото: www.dayonline.ru

 

В 16 лет при получении паспорта девочка изменила имя и фамилию. С одной стороны, она не хотела иметь ничего общего с отцом, с другой – ей отчаянно не нравилось собственное имя. К тому же, будущая звезда увлеклась нумерологией и просчитала: имя Анфиса ей очень подойдёт. Так Александра Корчунова стала Анфисой Чеховой. А фамилию она взяла потому, что перечитала всего Чехова и очень любила произведения писателя.
Анфиса Чехова. / Фото: www.twimg.com

Анфиса Чехова. / Фото: www.twimg.com

 

После окончания школы Анфиса Чехова со второй попытки поступила в ГИТИС, но уже через два года бросила учёбу, увлёкшись музыкальной карьерой. Правда, по её собственному признанию, основной причиной было то, что в институте её недолюбливали и часто относились предвзято. Она категорически не терпела давления. Если её пытались сломать или переделать, в ней тут же просыпался бунтарский дух.
Анфиса Чехова. / Фото: www.kpmedia.ru

Анфиса Чехова. / Фото: www.kpmedia.ru

 

Поначалу она пела в группе «Безумные светлячки», позже в её жизни появилось телевидение. Она работала ведущей развлекательных программ, но настоящая слава пришла к ней после выхода на экраны первого выпуска «Секса с Анфисой Чеховой». Правда, зрители и поклонники сексапильной ведущей даже не догадывались о том, что раскрепощённая девушка, без стеснения делящаяся своими откровениями «про это», на самом деле ещё ни разу не была близка с мужчиной.

Поиски себя


Анфиса Чехова. / Фото: www.svopi.ru

Анфиса Чехова. / Фото: www.svopi.ru

 

Первый же серьёзный роман Анфисы Чеховой продлился три года. Впрочем, это был полноценный гражданский брак: она жила вместе с актёром Владимиром Тишко. Как-то молодые люди строили свой быт и пытались приспособиться к совместной жизни. К сожалению, это удавалось им очень плохо, а потому они часто жёстко ранили друг друга.
Владимир Тишко. / Фото: www.kleo.ru

Владимир Тишко. / Фото: www.kleo.ru

 

Именно в тот период Анфисе Чеховой пришлось прибегнуть к помощи психолога. И специалист, вместо того, чтобы пожалеть Анфису, вдруг произнёс фразу, определившую всю её дальнейшую жизнь. Психолог сказала: всё, что есть в её жизни – это результат её собственного выбора. В первый момент Анфиса настолько оторопела, что попросту ушла с приёма. Она хотела, чтобы её пожалели, а вместо этого теледива получила довольно жесткую отповедь.

Чуть позже состоялся её телефонный разговор с психологом, которая показала ей два пути: продолжать жалеть себя и разрушать свою жизнь или же взять всю ответственность за происходящее и научиться договариваться с собой. Анфиса Чехова выбрала второй вариант и ни разу об этом не пожалела.
Анфиса Чехова и Гурам Баблишвили. / Фото: www.celebki.ru

Анфиса Чехова и Гурам Баблишвили. / Фото: www.celebki.ru

 

Много позже в жизни теледивы появился Гурам Баблишвили, в которого она влюбилась едва ли не с первого взгляда. Их сближение не было стремительным, напротив, чувства между ними зарождались очень неспешно и робко. И даже после того, как Анфиса Чехова и Гурам Баблишвили уже несколько лет жили вместе, в ЗАГС они не торопились.

Они вступили в законный брак, когда их сыну Соломону исполнилось три года. Анфиса Чехова рассказывает о своём разводе с лёгкостью и уверяет: они с Гурамом никогда не клялись друг другу в вечной любви и были вместе ровно до тех пор, пока им было хорошо. Когда же наступило взаимное охлаждение, они расстались.
Анфиса Чехова и Гурам Баблишвили с сыном. / Фото: www.woman.ru

Анфиса Чехова и Гурам Баблишвили с сыном. / Фото: www.woman.ru

 

Анфиса Чехова знала о том, что супруг вовсе не хранил ей верность. Правда, спустя два года после развода Анфиса Чехова призналась: настоящей причиной развода стала шокирующая для неё новость о наличии второй семьи у супруга.

Но ведущая, несмотря ни на что, смогла сохранить тёплые отношения с отцом своего сына и намерена сделать всё, чтобы ребёнок не чувствовал себя обделённым любовью ни одного из родителей. Впрочем, Гурам Баблишвили оказался замечательным отцом, который неустанно доказывает свою любовь к сыну и искреннюю заинтересованность его делами.
Анфиса Чехова с сыном. / Фото: www.soulpost.ru

Анфиса Чехова с сыном. / Фото: www.soulpost.ru

 

И бывшей жене он тоже всегда готов прийти на помощь. При этом Анфиса Чехова благодарна Гураму Баблишвили за отношение и к сыну, и к ней лично. Он никогда не предъявлял претензий к её внешности, даже когда ведущая достигла веса в 90 килограммов.

Волшебное преображение


Анфиса Чехова. / Фото: www.anews.com

Анфиса Чехова. / Фото: www.anews.com

 

Анфиса Чехова всю жизнь пыталась бороться со своим лишним весом, даже когда была в хорошей форме. Но наступил момент, когда она приняла себя такой, как она есть, и стала просто получать удовольствие от жизни. Но когда она за два месяца поправилась на 20 килограммов, то ощутила насколько ей стало тяжелее физически.
Анфиса Чехова. / Фото: www.bipbap.ru

Анфиса Чехова. / Фото: www.bipbap.ru

 

Она признаётся, что по-прежнему получает удовольствие от вкусной еды, но сознательно отказалась от продуктов, наносящих вред её организму. Сегодня в основе её отказа лежат не соображения похудения и красоты, которыми она руководствовалась ранее, закатывая бесконечные голодные истерики.
Анфиса Чехова. / Фото: www.all2all.ru

Анфиса Чехова. / Фото: www.all2all.ru

 

Теперь Анфиса Чехова, отказываясь от сахара или мяса в любом виде, озабочена исключительно собственным здоровьем, а потому похудение протекает будто само собой, без особенных усилий с её стороны. Она начала заниматься йогой, стала питаться интуитивно и за короткий срок буквально преобразилась.
Анфиса Чехова. / Фото: www.vladmama.ru

Анфиса Чехова. / Фото: www.vladmama.ru

 

Телеведущая признаётся: единственный секрет её волшебного преображения заключается исключительно в любви к себе и своему организму. По мнению Анфисы Чеховой, красота вовсе не требует жертв, и лишь гармония с собой приводит к исчезновению проблем со здоровьем и лишним весом.

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Почему известной ведущей потребовалась помощь психолога, и что стало причиной её преображения

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