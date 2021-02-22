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Завтраки, с которых лучше всего начинать день

Завтрак – один из самых важных приемов пищи. И то, каким он будет, может определить весь наш последующий день. Поэтому, чтобы запастись энергией и не растратить ее в первые же часы, мы предлагаем вам полезные и сытные завтраки, за которые организм скажет вам спасибо.

Завтраки, с которых лучше всего начинать день


Маффины из яйца и овощей. Вкусно и сытно.

Завтраки, с которых лучше всего начинать день

Что может быть лучше мюслей? Домашние мюсли, которые вы приготовили сами.

Завтраки, с которых лучше всего начинать день

Овсянка с бананом и арахисовым маслом. Заряд бодрости и энергии гарантирован.

Завтраки, с которых лучше всего начинать день

Овсянка с ягодами. Кладезь витаминов и минералов.

Завтраки, с которых лучше всего начинать день

Смузи из клубники, банана и персика. Полезный завтрак и сладкий десерт.

Завтраки, с которых лучше всего начинать день

Гранола подарит заряд энергии. Ее можно есть как в сухом виде, так и с молоком, йогуртом и соком.

Завтраки, с которых лучше всего начинать день

Грибы, запеченные с сыром. Отличное решение для завтрака.

Завтраки, с которых лучше всего начинать день

Яйца, салат с авокадо и лосось. Этот завтрак включает в себя все самые полезные и необходимые вещества.

Завтраки, с которых лучше всего начинать день

Яблочный смузи. Вкусно и полезно.

Завтраки, с которых лучше всего начинать день

Необыкновенный тост. Хрустящий хлеб с ветчиной, зеленью, помидором и яйцом. Что может быть вкуснее?

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