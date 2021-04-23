Полезная подкормка для смородины

Многие садоводы и огородники слышали про подкормку кустов смородины и крыжовника картофельными очистками. И это действительно проверенное временем натуральное удобрение. Однако и обыкновенный картофельный крахмал справится ничуть не хуже!

В апреле желательно подкормить каждый кустик смородины крахмалом, из расчёта 2 ст. л. на одно растение. Крахмал можно просто рассыпать или прикопать в землю, а затем пролить водой.



Также можно сделать жидкое удобрение: развести 2 ст. л. крахмала в 3 л воды и подкормить один кустик смородины. Крахмал богат калием, он также способствует наливанию ягод, усиливает рост зелени, увеличивает сладость плодов и предотвращает их раннее осыпание.



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