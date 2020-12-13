10 вещей, о которых нам не рассказывают наши мамы
Все мамы по обе стороны экватора — это лучшие примеры бескорыстной, сочувственной и преданной любви. Материнские чувства — вне времени и пространства, не поддаются разуму и логике — просто потому, что понять их можно, только если вы сами родитель, и никак иначе.
Публикуем статью о том, что наши мамы никогда не раcсказали бы нам. Но это не значит, что они этого не испытывали.
Она плакала из-за ваc. Часто.
Она плакала, когда узнала, что беременна. Она плакала во время родов. Плакала, когда впервые вас обняла. Плакала от счастья. Плакала, потому что боялась и переживала за вас. Она глубоко чувствует и разделяет с вами всю боль и все счастье этой жизни, даже когда вы не осознаете этого.
Она все-таки хотела тот последний кусочек пирога.
Но, когда она увидела, как вы, облизываясь, смотрите на него своими большущими глазами, она просто не смогла съесть его. Она знала, что станет гораздо счастливее, наблюдая за тем, как вы, довольные, уплетаете его.
Ей было больно.
Больно, когда вы дергали ее за волосы, хватали ее своими острыми ногтями, которые невозможно было подстричь. Больно, когда она кормила вас грудью, а вы покусывали ее. Вы повредили ей ребра и живот, когда выбирались из ее утробы. И ваш приход в этот мир был связан для нее с мучительной болью.
Она переживает за вас. Всегда.
С момента зачатия она сделала все, чтобы защитить вас. Она стала той женщиной, которая хотела сказать «нет», когда соседская девчонка попросила подержать вас, и которая сжалась в комок, когда девочка все-таки взяла вас на руки. Ее сердце пропустило два удара, когда вы сделали свои первые шаги. Она не смыкала глаз, чтобы убедиться, что вы вернулись домой в безопасности, и просыпалась раньше всех, чтобы проводить вас в школу. Она была готова вырвать вас из лап плохого сна или ночного жара. Она была рядом всегда, чтобы убедиться, что вы в порядке.
Она знает, что неидеальна.
Мама сама для себя самый худший критик. Она знает все свои недостатки и иногда ненавидит себя за них. Но труднее всего приходится, когда дело касается вас. Она хотела бы быть совершенной матерью и все делать верно — но она человек, а потому способна допускать ошибки. Наверно, она все еще пытается простить себе их. Всем сердцем она хочет вернуться в прошлое и сделать что-то по-другому, но это невозможно. Поэтому будьте добры к своей маме и знайте, что она сделала лучшее из того, что возможно.
Она наблюдает за вами, пока вы спите.
Были ночи, когда, сидя возле вашей кроватки в 3:00, она молилась, чтобы вы наконец заснули. Она пела вам колыбельную, хотя сама едва могла держать глаза открытыми. А когда вы наконец засыпали, она лежала рядом с вами, и вся ее сонливость исчезала в тот самый миг, когда она смотрела на ваше лицо, лицо спящего ангелочка, испытывая безграничную любовь, которой не страшны боль и усталость.
Она носила вас намного дольше, чем 9 месяцев.
Она была нужна вам. Поэтому других вариантов не оставалось. Она научилась держать вас, пока убирала квартиру, когда урывками удавалось поесть и даже когда спала. Руки уставали, а спина невыносимо болела, но она держала вас, потому что вы хотели быть ближе к ней. Она прижимала вас к себе, любила вас, целовала и играла с вами. Вы чувствовали себя в безопасности в ее руках, и вы были счастливы, поэтому она брала вас на руки так часто, как вам этого хотелось.
Каждый раз, когда вы плакали, ее сердце разрывалось.
Для мамы нет ничего ужаснее, чем слышать плач ребенка и видеть, как слезы текут по вашему наивному детскому личику. Она делала все, что в ее власти, чтобы остановить ваши слезы, и, когда это не удавалось, ее сердце разбивалось на миллион маленьких осколков.
Вы для нее всегда на первом месте.
Она могла обходиться без еды, душа и без сна. Она всегда ставила ваши потребности выше, чем свои собственные. Она тратила весь день на вас, и к его концу сил на себя просто не оставалось. Но на следующий день она просыпалась даже раньше и делала все это снова, потому что вы для нее значили больше, чем все остальное.
Она бы прошла через это снова.
Быть мамой — самая трудная работа, которая только может быть в этом мире. Вы плачете, вам больно, вы стараетесь, но ничего не получается, вы учитесь и превозмогаете собственные границы. Но вы также испытываете так много радости и любви, что кажется, что ваше сердце едва может вместить эти эмоции. Несмотря на всю боль, страдания и бессоные ночи, через которые прошла ваша мама, она с удовольствием испытает все это снова, потому что это того стоит. Поэтому в следующий раз, когда вы увидите свою маму, просто скажите ей спасибо. Дайте ей знать, что любите ее. Поверьте, ей не так уж и часто приходится это слышать.
Автор: Natasha Craig
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