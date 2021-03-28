Как добавить красок в сложившийся интерьер

Цвет – универсальная призма, через которую мы воспринимаем реальность. Как добавить красок в интерьер – разбираемся на практике.

ЯРКИЕ ДЕТАЛИ



Нейтральный фон можно дополнить яркими цветовыми пятнами. С этой задачей отлично справляются аксессуары – подушки, покрывала и пледы.

В ПРИХОЖЕЙ



Сделайте акцент на деревянных элементах – дверях, наличниках, плинтусах. Покрасьте их в яркий, сочный цвет, и ваши комнаты в буквальном смысле слова получат свежее оформление.

ОТКРЫТЫЕ ПОЛКИ



Расставьте красивые большие тарелки вертикально позади глубоких мисок и кружек, чтобы расцветить однотонную стену. Оживит всю композицию пышный цветок в горшке.

КАК НА ПРИРОДЕ

Деревце в кадке разместите в гостиной, оно послужит композиционным акцентом и создаст ощущение пребывания на природе.

МОДНЫЙ ПЕРСИКОВЫЙ





Этой весной в интерьере снова будут преобладать пастельные оттенки, но не такие, как в прошлом году. На смену нежно-розовому придут персиковые тона, а также металлик и мерцающие покрытия.





ПАРТИЯ ЗЕЛЕНЫХ

Cгруппируйте комнатные растения – у вас получится домашний минисад. Если на одной поверхности все не поместятся, подвесьте часть горшков в кашпо.

СОСТАРЕННОЕ СЕРЕБРО И БРОНЗА





Они будут сочетаться с насыщенными чернильно-синими красками, причем кобальт завоюет особую популярность и продержится в топе модных оттенков до самой осени.

СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ





Пусть они благородно сияют – темное золото в тренде. Дополните основной комплект посуды сервировочными тарелками с растительным принтом.

ПОКРЫВАЛО

или плед на кровать подарят ей новую жизнь. Особенно эффектно такой наряд будет смотреться на фоне однотонной стены.

ВСЕ ГЕНИАЛЬНОЕ ПРОСТО!



Покрасьте стены в белый, и у вас будет идеальный нейтральный фон для аксессуаров и композиционных акцентов.

ИГРА ЦВЕТОВ





Чтобы сделать стену менее скучной, покрасьте ее в два цвета.

НОВОЕ ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ





Это же новое настроение! Добавьте несколько декоративных подушек, чтобы получилась завершенная композиция.