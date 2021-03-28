Как добавить красок в сложившийся интерьер

Цвет – универсальная призма, через которую мы воспринимаем реальность. Как добавить красок в интерьер – разбираемся на практике.
ЯРКИЕ ДЕТАЛИ
Нейтральный фон можно дополнить яркими цветовыми пятнами. С этой задачей отлично справляются аксессуары – подушки, покрывала и пледы.
В ПРИХОЖЕЙ
Сделайте акцент на деревянных элементах – дверях, наличниках, плинтусах. Покрасьте их в яркий, сочный цвет, и ваши комнаты в буквальном смысле слова получат свежее оформление.
ОТКРЫТЫЕ ПОЛКИ
Расставьте красивые большие тарелки вертикально позади глубоких мисок и кружек, чтобы расцветить однотонную стену. Оживит всю композицию пышный цветок в горшке.
КАК НА ПРИРОДЕ
Деревце в кадке разместите в гостиной, оно послужит композиционным акцентом и создаст ощущение пребывания на природе.
МОДНЫЙ ПЕРСИКОВЫЙ
Этой весной в интерьере снова будут преобладать пастельные оттенки, но не такие, как в прошлом году. На смену нежно-розовому придут персиковые тона, а также металлик и мерцающие покрытия.
ПАРТИЯ ЗЕЛЕНЫХ
Cгруппируйте комнатные растения – у вас получится домашний минисад. Если на одной поверхности все не поместятся, подвесьте часть горшков в кашпо.
СОСТАРЕННОЕ СЕРЕБРО И БРОНЗА
Они будут сочетаться с насыщенными чернильно-синими красками, причем кобальт завоюет особую популярность и продержится в топе модных оттенков до самой осени.
СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ
Пусть они благородно сияют – темное золото в тренде. Дополните основной комплект посуды сервировочными тарелками с растительным принтом.
ПОКРЫВАЛО
или плед на кровать подарят ей новую жизнь. Особенно эффектно такой наряд будет смотреться на фоне однотонной стены.
ВСЕ ГЕНИАЛЬНОЕ ПРОСТО!
Покрасьте стены в белый, и у вас будет идеальный нейтральный фон для аксессуаров и композиционных акцентов.
ИГРА ЦВЕТОВ
Чтобы сделать стену менее скучной, покрасьте ее в два цвета.
НОВОЕ ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ
Это же новое настроение! Добавьте несколько декоративных подушек, чтобы получилась завершенная композиция.
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