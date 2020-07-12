Крав-мага: израильская самооборона для самых жестоких

Крав-мага — один из самых действенных и самых жестких стилей самообороны, существующих в мире. Спортсмены, практикующие крав-мага, не стремятся к зрелищности, очки, типы ударов и прочие составляющие практически любого состязания не играют здесь никакой роли. Есть только одна достойная внимания цель: как можно быстрее нейтрализовать противника, так, чтобы не понести при этом сколько-нибудь значимого урона.
До сих пор этим типом боевого искусства занимаются очень немногие. Прежде всего потому, что хороших тренеров по крав-мага просто мало. Но, если уж вы задались целью освоить несколько приемов, которые позволят выйти с честью из любой ситуации, то крав-мага — именно то, что нужно.
Кто автор
В начале 1930-х годов, некий Ими Лихтенфельд решил, что еврейскому народу нужно хоть какое-то оружие против нарастающих в обществе волнений. Ими начал преподавать свое новое боевое искусство (хотя искусством крав-мага назвать можно только с большой натяжкой) в Братиславе — задача была научить базовым принципам самообороны за как можно более короткий период времени. Боксер и гимнаст, Ими быстро понял, что никакие использующиеся в спортивных дисциплинах принципы не применимы в реальной жизни. Он начал тренировать людей совершенно новым и совершенно аморальным, с точки зрения чести и доблести, способом.
Зарождение крав-мага
Десять лет спустя Ими обнаружил, что уже практически вся Европа существует в качестве марионеточного нацистского режима и решил перебраться в Палестину, для борьбы за становление еврейского государства Израиль. В 1942 он присоединяется к военизированной организации Хагана, руководство которой очень быстро заметило выдающиеся способности Ими как боевого инструктора. Бывший спортсмен почти сразу становится главой центра подготовки элитных подразделений только зарождающейся армии Израиля. Его искусство начинает преподаваться частям Пальмах, морским коммандос Пальям, а затем, постепенно, переходит в разряд обязательного обучения для каждого солдата — вне зависимости от пола.
Становление крав-мага
После того, как в 1948 году Израиль стал, наконец, государством, эти отдельные боевые подразделения объединились в Армию обороны Израиля. Лихтенфельд же становится главным боевым инструктором этой структуры. Именно в этой роли, он разработал то, что известно сейчас как крав-мага. Система, придуманная Ими, прекрасно подходила для необученных новобранцев. Всего за три недели грамотный инструктор умудрялся научить подопечных базовым принципам атаки и защиты, которые позволяли им с честью выходить из самых сложных ситуаций. Чтобы создать работающую в условиях реального боя систему, Лихтенфельд объединил наиболее эффективные методы бокса, айкидо, дзюдо, борьбы и джиу-джитсу.
Основные принципы крав-мага
Крав-мага является тактическим, смешанным боевым искусством. Основной задачей бойца инструкторы изначально ставили эффективность: нейтрализовать угрозу нужно как можно быстрее. Эта общая цель регулирует и все остальные принципы крав-мага — никакого этикета по отношению к противнику и, конечно же, никакой зрелищности, только функциональность.
Тренировки
Будь проще — вот, что говорят инструкторы новичку, подтверждая слова действиями. Никаких ката и прочих, привычных восточным боевым искусствам отработок. Только блоки, резкие удары, короткие, но очень эффективные связки, направленные на поражение самых уязвимых частей человеческого тела. К тому же, крав-мага разрабатывалась таким образом, чтобы новичок мог как можно скорее применить изученное на практике: грамотные инструкторы действительно достигают этих результатов всего за несколько недель.
Фокус на уязвимых частях тела
Главный принцип крав-мага — фокусировка на уязвимых точках противника. Многие контратаки подразумевают удары в горло, глаза и пах. Не по-мужски? Ну и что. Зато, вы гарантированно выйдете из схватки победителем, или, хотя бы, получите время на то, чтобы ретироваться с поля боя как можно быстрее. Крав-мага преследует только одну цель: использующий ее человек должен выжить — и точка.
Крав-мага и оружие
По сути, Крав-мага подразумевает простейшую интеграцию любого оружия в действия. Огнестрельное или холодное — совершенно неважно, тренирующийся крав-мага спортсмен начинает уметь использовать вообще все, что только попадается под руку. Это позволяет тренирующимся как можно оперативнее, практически не задумываясь, реагировать на непредвиденное нападение. Ключи, очки, ремни и стулья могут быть использованы для того, чтобы шокировать или окончательно нейтрализовать противника.
Защита и нападение
Многие боевые искусства используют наработку отдельных оборонительных и наступательных движений. Недостаток этого подхода в том, что если противник окажется быстрее и подготовленнее вас (а так, зачастую, и бывает в реальном мире), все ваши действия сведутся к непрерывной попытке прикрыть уязвимые части тела. Крав-мага же предполагает сочетание наступательного и оборонительного движения: боец не только срывает атаку противника, но и контратакует одновременно. Цель, опять же, только одна — как можно быстрее нейтрализовать супостата.
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