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Как избавиться от 7 видов вредителей дома

С появлением в доме нежелательных «вредителей» жизнь становится невыносимой. Они разрушают мебель и одежду, портят еду и пугают детей и животных. Каждый вид вредителя требует индивидуальных методов устранения. Мы хотим, чтобы вы спали спокойно. Здесь вы найдете простые и эффективные способы, которые не позволят вам быть застигнутыми врасплох.

Как избавиться от 7 видов вредителей дома

Как избавиться от 7 видов вредителей дома

1. Мыши. Мыши намного крупнее насекомых и не могут пролезть через крошечные щели в квартиру. Поэтому, если вы найдете мышь под кроватью, вам нужно сначала выяснить, как она попала внутрь, и закрыть эту дырку. Вы также можете установить ловушки, чтобы поймать тех мышей, которые уже поселились с вами. Но будьте осторожны, эти устройства могут быть опасны, если в доме есть животные или маленькие дети.

Как избавиться от 7 видов вредителей дома

2. Муравьи. Муравьи являются наиболее распространенными вредителями в доме. Они ползут к нам, чтобы полакомиться нашей едой. Первое, что вы должны сделать, чтобы забыть о них, это обезопасить или выбросить любые контейнеры со сладостями и начать выбрасывать мусор чаще. Если им нечего есть, они не будут долго оставаться на вашей кухне. Муравьи также ненавидят детскую присыпку. Распылите ее вдоль стен, и это должно остановить их.

Как избавиться от 7 видов вредителей дома

3. Мухи. Если вы начинаете чувствовать, что мухи становятся частью вашей семьи, то вам следует купить москитную сетку.



Как избавиться от 7 видов вредителей дома

4. Пауки. Как вы знаете, пауки играют очень важную роль в сельском хозяйстве и экосистеме планеты. Поэтому, если возможно, не убивайте их, а вместо этого попытайтесь заставить их покинуть ваш дом. Самый простой и эффективный способ — это постоянно пылесосить их паутины.

Как избавиться от 7 видов вредителей дома

5. Жуки. Жуки, которых люди обычно находят на кухне. Как муравьи, они ползают в поисках легкодоступной еды. Шаг за шагом, вы должны тщательно убирать свою кухню. Снимите все с полок и протрите их раствором 50-50 воды и белого уксуса .

Как избавиться от 7 видов вредителей дома

6. Моль. Для лучшего эффекта возьмите лаванду, лавровый лист, гвоздику, розмарин и тимьян и положите эту смесь на одну из полок.

Как избавиться от 7 видов вредителей дома

7. Тараканы. Грязная посуда в раковине, крошки на полу, остатки пищи и пустые банки или контейнеры — самые привлекательные вещи для тараканов в вашем доме. В течение многих лет люди использовали лимонный сок для борьбы с этими насекомыми. Используйте его в местах, где эти вредители чаще всего ползают — это должно отпугнуть их.

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Как избавиться от 7 видов вредителей дома

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