Как избавиться от 7 видов вредителей дома

С появлением в доме нежелательных «вредителей» жизнь становится невыносимой. Они разрушают мебель и одежду, портят еду и пугают детей и животных. Каждый вид вредителя требует индивидуальных методов устранения. Мы хотим, чтобы вы спали спокойно. Здесь вы найдете простые и эффективные способы, которые не позволят вам быть застигнутыми врасплох.











1. Мыши. Мыши намного крупнее насекомых и не могут пролезть через крошечные щели в квартиру. Поэтому, если вы найдете мышь под кроватью, вам нужно сначала выяснить, как она попала внутрь, и закрыть эту дырку. Вы также можете установить ловушки, чтобы поймать тех мышей, которые уже поселились с вами. Но будьте осторожны, эти устройства могут быть опасны, если в доме есть животные или маленькие дети.







2. Муравьи. Муравьи являются наиболее распространенными вредителями в доме. Они ползут к нам, чтобы полакомиться нашей едой. Первое, что вы должны сделать, чтобы забыть о них, это обезопасить или выбросить любые контейнеры со сладостями и начать выбрасывать мусор чаще. Если им нечего есть, они не будут долго оставаться на вашей кухне. Муравьи также ненавидят детскую присыпку. Распылите ее вдоль стен, и это должно остановить их.







3. Мухи. Если вы начинаете чувствовать, что мухи становятся частью вашей семьи, то вам следует купить москитную сетку.

4. Пауки. Как вы знаете, пауки играют очень важную роль в сельском хозяйстве и экосистеме планеты . Поэтому, если возможно, не убивайте их, а вместо этого попытайтесь заставить их покинуть ваш дом. Самый простой и эффективный способ — это постоянно пылесосить их паутины.5. Жуки. Жуки, которых люди обычно находят на кухне. Как муравьи, они ползают в поисках легкодоступной еды . Шаг за шагом, вы должны тщательно убирать свою кухню. Снимите все с полок и протрите их раствором 50-50 воды и белого уксуса .6. Моль. Для лучшего эффекта возьмите лаванду, лавровый лист, гвоздику, розмарин и тимьян и положите эту смесь на одну из полок.7. Тараканы. Грязная посуда в раковине, крошки на полу, остатки пищи и пустые банки или контейнеры — самые привлекательные вещи для тараканов в вашем доме. В течение многих лет люди использовали лимонный сок для борьбы с этими насекомыми. Используйте его в местах, где эти вредители чаще всего ползают — это должно отпугнуть их.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: