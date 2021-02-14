Пекарь создает съедобные персидские ковры, за которыми гоняются даже звёзды Голливуда

Кондитера вдохновляют ковры и текстиль.

Торт-ковер помогает Алане развиваться как кондитеру и как художнику-дизайнеру.

Алана во время перерыва в работе над разрисовкой торта.

Талантливой художнице-кондитеру прекрасно удаются восточные мотивы.

Фантазии Аланы нет предела. Вот, например капкейки-кактусы.

Торты восхитительны не только внешне, но и на вкус.

Алана делает не только ковры-торты. Вот, к примеру, торты-корзины с помпонами.

И это тоже торт!

Это древний персидский ковер или торт? И не разберешь!

Торт, созданный по мотивам ковров Mansour, в разрезе.

Алана за работой. Фото:Joe Toreno/For The Times