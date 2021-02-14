Пекарь создает съедобные персидские ковры, за которыми гоняются даже звёзды Голливуда

Как только ни ухищряются современные кондитеры, желая удивить и поразить любителей тортиков. Но до того, что делает пекарь Алана из Лос-Анджелеса, пожалуй, никто еще не додумался. Кондитер создает потрясающе красивые персидские ковры. По-восточному узорчатые и очень вкусные. Да-да, все её ковры съедобны и не просто съедобны, а просто восхитительны на вкус. Торт-ковер: неожиданно, правда?
Алана Джонс-Манн стала известна своими красочными тортами, которые она делает, вдохновившись такими вещами, как старинные ворсистые ковры и традиционный текстиль, не только в Америке, но и в других странах. О ней даже вышла большая статья в Los Angeles Times, где ее торты охарактеризовали так: трехмерное шоу с текстурой и психоделическим цветом – пожалуй, слишком красивое, чтобы есть.
Кондитера вдохновляют ковры и текстиль.
– Самое удивительное в этих тортах то, что многие думают, будто я специально сделала их похожими на ковры из шерсти. Однако это никогда не было планом. Сами такими получились! И другие люди стали их называть коврами, – то ли в шутку, то ли всерьез говорит кондитер.
Алана увлекается модой, дизайном и музыкой 1960-70-х годов и она отмечает, что, создавая «винтажные» торты, развивается одновременно и как пекарь, и как художник.
Торт-ковер помогает Алане развиваться как кондитеру и как художнику-дизайнеру.
– Я нашла свой собственный стиль, – поясняет она.
Алана Джонс-Манн родилась в Сан-Диего. Двадцать лет работала в области планирования мероприятий и маркетинга в Нью-Йорке. Ежедневная многочасовая работа в сочетании с растущим чувством, что ты в тупике, заставила молодую женщину искать отдушину в домашней выпечке. Однажды ее тогдашний бойфренд принес испеченные ею чизкейки в ресторан, в котором он работал. Десерт был моментально раскуплен. Это вселило в Алану уверенность и вдохновило на то, чтобы заняться выпечкой серьезно. Она смотрела онлайн-уроки и проводила долгие часы на своей крошечной нью-йоркской кухне. В конце концов, она начала экспериментировать с использованием декоративных наконечников для создания волнистости и текстуры и начала сосредотачивать свою энергию почти исключительно на изготовлении тортов.
Алана во время перерыва в работе над разрисовкой торта.
– Причина, по которой я перешла именно к изготовлению тортов и пирожных, заключается в площади их поверхности. Я чувствовала, что у меня есть настоящий холст, на котором можно действительно выразить себя, – поясняет девушка-кондитер. – Торт – это мой медиум.
Талантливой художнице-кондитеру прекрасно удаются восточные мотивы.
При изготовлении своих шедевров Алана использует инструменты, которые можно купить в любом магазине для кондитеров. Её фишка – плотный ультравлажный торт, наполненный фруктовым творогом, и она разработала сложный рецепт смесей сливочного крема, приготовленных из клубники, фисташек и инжира. Все, кто пробовал ее торты, отмечают, что они так же хороши на вкус, как хороши внешне. Но немногие знают, что на создание своего рецепта, придающего тортам уникальный невероятный вкус, Алана потратила почти год.
Фантазии Аланы нет предела. Вот, например капкейки-кактусы.
– Самый большой комплимент – это когда, попробовав то, что я приготовила, человек говорит: «Это был самый вкусный торт на свете». Я горжусь своими проектами и никогда не отдам человеку торт, если внешне он мне не нравится, – поясняет она.
Торты восхитительны не только внешне, но и на вкус.
В Лос-Анджелес Джонс-Манн переехала около четырех лет назад. Она описывает свое возвращение в Южную Калифорнию как новый источник вдохновения.
Ее торты теперь заказывают знаменитости – например, в числе поклонников ее кулинарного искусства актрисы Риз Уизерспун и Эйди Брайант. Многие заказывают ее торты на свадьбы.
Алана делает не только ковры-торты. Вот, к примеру, торты-корзины с помпонами.
В свободное время Джонс-Манн, отправляется в библиотеку и просматривает старые рекламные каталоги и книги по искусству. Она поясняет, что может проводить за этим занятием весь день. Например, недавно Алана изучала богато украшенную вышивку XVI века, которую нашла в книге, после чего начала экспериментировать на кухне, пытаясь создать торт по мотивам этой вышивки.
Она знает, что могла бы заработать больше денег, открыв пекарню, или, возможно, найти другие способы выпекать свои торты большими партиями. Однако больше всего ей нравится работать над одним проектом – как художнику, создающему картину. Или древней ткачихе, создающей ковер.
– Это такой медитативный, приятный процесс, – говорит Алана.
И это тоже торт!
Свои произведения пекарь-дизайнер демонстрирует подписчикам в Instagram. На создание одного из тортов-ковров Алану вдохновил древний персидский ковер известного поставщика старинных восточных ковров, ковровых дорожек и гобеленов Mansour.
Это древний персидский ковер или торт? И не разберешь!
У многих ковров девушки очень хорошо передана «ворсистость», однако этот сделан с использованием техники, называемой точечной окантовкой. Иными словами, поверхность торта состоит из крошечных точек, которые были поочередно выдавлены из трубочки. В итоге получилось очень реалистичное изображение персидского ковра.
Торт, созданный по мотивам ковров Mansour, в разрезе.
Женщине пишут со всех уголков мира – по английски, португальски, немецки… «Я буквально одержима этим тортом! И всеми остальными тоже!», «Он фантастический» «Высокохудожественно!», «Это торт? Это произведение искусства!» – так реагируют на кулинарные шедевры Аланы пользователи Instagram.
Алана за работой. Фото:Joe Toreno/For The Times
Напомним, что традиционные иранские ковры, которые принято называть по древнему названию этого края персидскими, высоко ценятся во всех уголках планеты. Изготавливают их из шерсти, хлопка, а иногда и из шелка. Ну а теперь – еще и из бисквита, масла и крема.
Текст: Анна Белова, фото: Instagram @alanajonesmann
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии