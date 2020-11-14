Чашки, стаканы и прочая стеклянная утварь разбиваются время от времени у всех. Как быстро собрать осколки стекла с пола и не пораниться?



Поделимся с вами лайфхаками, как быстро, до единого осколочка, собрать разбитое стекло и не порезаться в процессе или в будущем — притаившимся стеклышком. Безусловно, крупные элементы битого стекла можно аккуратно собрать и руками, но вот что делать с мелочью размером с бисер?

Первая мера — это убрать из комнаты детей и домашних животных, убедившись, что они не уносят на себе осколки стекла. Дальше действуем одним или несколькими сразу способами, которые вам понравятся.



Пылесос

Скотч или липкая лента

Полотенца обычные и бумажные

Лопнувшая лампочка

Вы по максимому собрали веником, все, что могли. Теперь очередь пылесоса. Многие снимают обычную насадку и сразу начинают собирать стеклышки трубой или вертикальной насадкой — так делать не стоит. Сначала пройдитесь по полу обычной насадкой, а вот для углов и плинтусов можно использовать вертикальную насадку или вообще обойтись без нее. Также с обычной насадкой стоит почистить и ковер, если он лежал рядом. За сам агрегат не беспокойтесь: современные пылесосы легко проглатывают осколки, отправляя их в контейнер. Вам останется лишь опустошить его прямо в пакет, а потом выбросить в мусоропровод.Сразу же имеет смысл вынести и мусорный пакет.уборку производим только в перчатках. Плотных, типа садовых.Если «место трагедии» не очень обширно, например речь идет о кухонной столешнице, то можно использовать скотч или липкую ленту, пройдясь по поверхности и стыкам со стеной. Желательно, предварительно смесьи стеклышки щеткой для уборки крошек со стола в совочек. Не лишним будет приклеить скотч к плинтусам — полу (даже, если чашка разбилась на столе), а потом просто оторвать его, аккуратно скомкать и выбросить. Некоторые используют для удаление мелких осколков обычный валик с липкой лентой, которым чистят одежду. Выбор за вами.Что касается обычных полотенец, то это должны быть те, которые вам не жалко потом выкинуть. Или воспользуйтесь старыми тряпками. Их следует намочить и разложить в эпицентре «взрыва». Пусть они полежат так минут десять, чтобы стеклышки прилипли, а затем полотенца нужно осторожно собрать и, свернув, выбросить в ведро. Так поступить нужно и с другими тряпками и с бумажными полотенцами.очень часто посуда бьется, когда мы достаем ее из шкафчика над раковиной. Чтобы избавиться от осколков в мойке, сначала уберите оттуда всю посуду (на всякий случай напомним: любые осколки убирают только в плотных перчатках) и крупные элементы стекла. Затем берем щетку с длинной ручкой или плотную губку среднего размера и собираем — гоним в угол то, что разбилось в дребезги. Аккуратно сгребаем и выбрасываем вместе с губкой в ведро. Щетку промываем. Со слива снимаем сетку и пускаем струю воды, чтобы сильным напором смыть микрочастицы стекла.Отдельный разговор. Но затронуть этот момент стоит, потому что «разбросать» осколки при взрыве, она может за несколько метров от себя. А потому, не ограничивайтесь уборкой одной комнаты, где это произошло. Уберите пылесосом близлежащие помещения, потом помойте пол шваброй, желательно такой тряпкой, которую можно выбросить. Если у вас швабра с тряпкой — насадкой, лучше сделать влажную уборку руками в перчатках. Также не забудьте осмотреть мебель в комнате: кровать, диван, кресла, даже кошачьи лежаки - домики. Если есть ручной пылесос отлично или используйте липкую ленту.В любом случае, после того, как вы убрали стекло, нужно помыть пол во всей квартире и во время уборки и какое-то время после, ходить дома лучше в обуви с толстой подошвой. На всякий случай.