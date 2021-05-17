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7 сырных блюд, которыми не стыдно угостить и на званом ужине


7 сырных блюд, которыми не стыдно угостить и на званом ужине

Как говорится, если вам надоело какое-то блюдо – просто добавьте к нему сыр. А всё потому, что его не бывает много, сыр всегда уместен, не только в различных закусках, но и даже в основных блюдах и, конечно же, в первом. Кроме того, именно с помощью сыра можно приготовить овощи и другие продукты так, что даже детишки захотят добавки. А потому сегодня мы расскажем, что же приготовить из сыра в домашних условиях.

1. Минтай под сыром


Рыба в сыре - то, что нужно для детей и взрослых. \ Фото: 1000.menu.

Рыба в сыре - то, что нужно для детей и взрослых. \ Фото: 1000.menu.

 

Не секрет, что минтай – одна из самых вкусных рыб в принципе, а также она может похвастаться своей низкокалорийностью. А потому вооружайтесь вкусным и уникальным рецептом, как приготовить любимую рыбку по-новому.

Ингредиенты:

• Филе рыбы – 1 шт;
• Яйца – 4 шт;
• Сыр твердый – 250 г;
• Лимон – 1 шт;
• Мука – 130 г;
• Приправа рыбная – по вкусу;
• Свежая зелень.
Вкусная рыбка под сыром. \ Фото: 1000.menu.

Вкусная рыбка под сыром. \ Фото: 1000.menu.

 

Способ приготовления:

• Рыбу промыть и высушить;
• Отжать на неё немного сока лимона;
• Обтереть специями;
• Отправить в холод на полчаса;
• Яйца взбить венчиком;
• Натереть сыр на мелкой тёрке;
• Смешать с яйцами;
• Рыбу вытащить из холодильника;
• Обсыпать мукой;
• Вывалить в смеси яйца и сыра;
• Выложить на сковородку с маслом;
• Обжаривать до корочки 7 минут;
• Подавать горячей.

2. Сырное аранчини


Закуска из самой Сицилии. \ Фото: pinimg.com.

Закуска из самой Сицилии. \ Фото: pinimg.com.

 

Аранчини – блюдо, что пришло к нам из далёкой Сицилии, которое представляет собой мягкие, аппетитные шарики из риса, которые так и просятся на тарелку и в рот вместе с добавкой.

Ингредиенты:

• Ризотто – 420 г;
• Сыр (лучше всего моцарелла) – 60 г;
• Яйцо – 1 шт;
• Сухари для панировки;
• Масло растительное.

 
Попробуйте и не пожалеете! \ Фото: truffle-assets.imgix.net.

Попробуйте и не пожалеете! \ Фото: truffle-assets.imgix.net.

 

Способ приготовления:

• Сыр порезать на небольшие кубики;
• Яйцо взбить венчиком;
• В центр ризотто выложить кусочек сыра;
• Сформировать в шарик;
• Выкладывать готовые на доску;
• Поставить масло на огонь, дать ему разогреться;
• Шарики окунуть в яйцо и в сухарики;
• Выложить в масло;
• Во время готовки переворачивать с боку на бок;
• Жарить в масле до готовности;
• Выложить на тарелку, застеленную салфетками;
• Дать жиру стечь;
• Подавать тёплыми или охлажденными.

3. Куриная грудка с пармезаном


 

 
Сочная курочка под сыром. \ Фото: hearstapps.com.

Сочная курочка под сыром. \ Фото: hearstapps.com.

 

Филе куриное вкусное и само по себе, а также дает возможность приготовить его самыми разными способами. Один из которых – мясо под сырной корочкой и в аппетитных, хрустящих сухариках, которое понравится как детям, так и взрослым.

Ингредиенты:

• Филе – 6 шт;
• Чеснок – несколько зубочков;
• Черный перец и базилик – по вкусу;
• Оливковое масло;
• Сыр твердый – полстакана;
• Сухари для панировки.

 
А вы уже пробовали? \ Фото: eattry.com.

А вы уже пробовали? \ Фото: eattry.com.

 

Способ приготовления:

• Духовку отправить разогреваться;
• Форму заранее смазать маслом;
• Взбить масло с чесноком;
• Сухари смешать с сыром и специями;
• Мясо макнуть в масло;
• Затем – в сухари;
• Выложить в форму;
• Засыпать оставшимися сухарями;
• Отправить печься на полчаса до образования корочки.

4. Суфле из кабачков и сыра


 

 
Нежнейшее овощное суфле. \ Фото: gorenje.com.

Нежнейшее овощное суфле. \ Фото: gorenje.com.

 

С сыром отлично сочетаются не только мясные продукты, но и овощи, в особенности – ароматные и сочные кабачки. Попробуйте сочетать твердый сыр и овощи, которые в ходе готовки превращаются в нежнейшее суфле.

Ингредиенты:

• Сливки нежирные – 500 мл;
• Сыр твердый – 140 г;
• Яйца – 4 шт;
• Мука – 4 ст.л;
• Масло сливочное;
• Кабачки средние – 4-5 шт;
• Соль и перец – по вкусу.
Для самых привередливых детишек. \ Фото: pinterest.com.

Для самых привередливых детишек. \ Фото: pinterest.com.

 

Способ приготовления:

• Кабачки вымыть и очистить от шкуры;
• Натереть на средней или мелкой тёрке;
• Отделить у яиц белок от желтка;
• Белки взбивать до образования пены;
• Сын натереть на тёрке;
• Смешать с желтками;
• В кабачки влить сливки, сыр с яйцами, добавить специи;
• Вымесить тщательным образом;
• Добавить пену из белков, перемешать;
• Получившуюся начинку выложить в форму;
• Покрыть остатками твердого сыра;
• Отправить печься на полчаса при 180 градусах;
• Подавать тёплым.

5. Кесадилья с сыром


Классическая кесадилья. \ Фото: realfood.tesco.com.

Классическая кесадилья. \ Фото: realfood.tesco.com.

 

А это мексиканское блюдо точно понравится как домочадцам, так и гостям, которые уже ждут на пороге. Его просто готовить, оно очень вкусное, а также подойдет в качестве основного блюда или же тёплой закуски.

Ингредиенты:

• Тортилья – несколько штук;
• Твердый сыр – 1 стакан;
• Сальса;
• Сметана – по вкусу;
• Масло сливочное – 2 ст.л.
Лучшая сырная закуска. \ Фото: schwansfoodservice.com.

Лучшая сырная закуска. \ Фото: schwansfoodservice.com.

 

Способ приготовления:

• Масло отправить на сковородку;
• Выложить в него листы тортильи;
• Обжарить до корочки со всех сторон;
• На одну часть тортильи выложить сыр;
• Второй накрыть и прижать, чтобы сыр протёк;
• Немного прожарить, пока он не расплавится;
• Выложить на тарелку;
• Порезать на маленькие кусочки для удобства;
• Полить соусом сальса или холодной сметаной перед подачей.

6. Луково-сырный суп


Вкусный французский супчик. \ Фото: bit.ly.

Вкусный французский супчик. \ Фото: bit.ly.

 

Существует множество вариаций первых блюд, в которых присутствует не только лук, но и сыр. Однако этот французский рецепт абсолютно точно покорит сердца ваших домочадцев, а также станет блюдом номер один на обеденном столе.

Ингредиенты:

• Масло – полстакана;
• Лук – 6 шт;
• Тимьян – 8 веточек;
• Соль, перец – по вкусу;
• Мука – 1 ст.л;
• Сухое белое вино – стакан;
• Бульон – 2 стакана;
• Чиабатта – полстакана;
• Твердый сыр – 3 стакана.
Оригинально и очень аппетитно. \ Фото: truppthechefstable.com.

Оригинально и очень аппетитно. \ Фото: truppthechefstable.com.

 

Способ приготовления:

• Масло отправить топиться на сковороду;
• Всыпать в него специи и листочки тимьяна;
• Накрошить и добавить лук;
• Готовить до образования корочки;
Всыпать муку, перемешать;
• Тушить пару минут;
• Подлить вино, увеличить огонь и дать закипеть;
• Быстро помешивать лопаткой, чтобы ингредиенты не прилипали к стенкам и дну;
• Влить бульон;
• Тушить ещё примерно двадцать минут;
• Всыпать соль и перец;
• На противне выстелить пергамент;
• Выложить кусочки порезанного хлеба;
• Запекать до хрустящей корочки;
• Вытащить веточки тимьяна из супа;
• Разлить по мискам или порционным горшкам;
• Натереть сыр и посыпать им;
• Добавить сухарики;
• Отправить в духовку на пять минут;
• Когда сыр расплавится – вытащить и подавать к столу.

7. Картофельные половинки


Любимая закуска из детства. \ Фото: pinimg.com.

Любимая закуска из детства. \ Фото: pinimg.com.

 

Когда не хочется выготавливать очередные шедевры по несколько часов, можно просто взять и приготовить что-то из того, что находится под рукой. К примеру, из картофеля, бекона и сыра, из которых получаются отличные, запеченные половинки, прямо как в детстве.

Ингредиенты:

• Картошка – несколько крупных штук;
• Сыр твердый – 250 г;
• Бекон – 450 г;
• Оливковое масло;
• Специи – по вкусу;
• Сметана и лук.
Вкусная закуска на быструю руку. \ Фото: cravingsofalunatic.com.

Вкусная закуска на быструю руку. \ Фото: cravingsofalunatic.com.

 

Способ приготовления:

• Картошку промыть под водой, высушить;
• Покрыть дырочками от шпажки;
• Выложить на противень;
• Посыпать специями;
• Запекать до готовности;
Выложить и дать остыть;
• Порезать на половинки;
• Удалить внутреннюю часть, оставив только плотную корочку;
• Смазать маслом и запечь ещё пару минут;
• Выложить внутрь ломтики бекона;
• Натереть сыр и посыпать им;
• Отправить снова в духовку до готовности;
• Перед подачей полить сметаной и посыпать луком.

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7 сырных блюд, которыми не стыдно угостить и на званом ужине

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