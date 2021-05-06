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10 самых громких звёздных разводов: От Мела Гибсона до Джеффа Безоса


10 самых громких звёздных разводов: От Мела Гибсона до Джеффа Безоса

Основатель и генеральный директор Amazon Джефф Безос не так давно объявил о том, что он и его жена Маккензи решили заключить соглашение о разводе. Являясь самым богатым человеком в мире и постоянно находясь под пристальным вниманием СМИ, размышляющих над тем, в какую сумму выльется паре бракоразводный процесс, он не заставил их долго ждать, попросту возглавив первую строчку в рейтинге самых дорогостоящих разводов, отдав экс-супруге ни много ни мало, а тридцать девять миллиардов из собственного «кармана».

1. Алек Вильденштейн и Джоселин Вильденштейн - 3,8 млрд. долларов


10 самых громких звёздных разводов: От Мела Гибсона до Джеффа Безоса

Алек Вильденштейн и Джоселин Вильденштейн.

 

Несмотря на то, что Безос побил все мыслимые и немыслимые рекорды, тем не менее, в 1999 году произошёл самый дорогой из всех известных разводов в мире, когда французско-американский бизнесмен и арт-дилер Алек Вильденштейн развёлся со своей женой Джоселин после двадцати одного года совместного брака. В результате громкого бракоразводного процесса женщине присудили сумму в размере 3,8 миллиардов долларов, что на сегодняшний день составляет почти шесть миллиардов долларов.

2. Руперт Мердок и Анна Торв - 1,7 млрд. долларов


Руперт Мердок и Анна Торв.

Руперт Мердок и Анна Торв.

 

Медиа-магнат Руперт Мердок и журналистка Мария Торв были женаты тридцать один год и имели троих совместных детей.
Но у пары были разные планы относительно того, когда Мердок уйдёт в отставку, поэтому пара в 1998 году пришла к дружескому соглашению о том, что им стоит развестись. К сожалению, подробностей о разделе имущества и бракоразводном процессе не так уж и много, но по слухам Торв получила весьма внушительную сумму в размере чуть меньше двух миллиардов долларов (1,7 млрд. $). Несмотря на это, обе стороны продолжили свой жизненный путь, строя отношения с другими людьми. Не теряя времени даром, ровно через семнадцать дней после развода, Мердок женился на Вэнди Дэнг, а Торв спустя шесть месяцев вышла замуж за Вильяма Манне.

3. Берни Экклстоун и Славица Радич - 1,2 млрд. долларов


Берни Экклстоун и Славица Радич.

Берни Экклстоун и Славица Радич.

 

Исполнительный директор Формулы-1 Берни Экклстоун, один из самых богатых людей в Великобритании, развёлся с хорватской моделью Славицей Радич в 2009 году. Урегулирование было оценено в 1,2 миллиарда долларов, и, хотя детали не совсем ясны, похоже, что есть необычный поворот – судя по всему, именно Радич платит Берни.

4. Стив и Элейн Винн - 1 млрд. долларов


Стив и Элейн Уинн.

Стив и Элейн Уинн.

 

Что можно сказать об этом весьма экстравагантной парочке? Лишь то, что широко известные в казино Лас-Вегаса Стив и Элейн Винн были дважды женаты! Да-да, всё верно. Их первый брак состоялся в 1963 году и продлился аж до 1986 года, а после небольшого затишья эти двое вновь решили связать жизнь брачными узами, заключив союз в 1991 году. К сожалению, спустя девятнадцать лет совместной жизни пара вновь решила развестись и на этот раз окончательно. Поэтому, их второй развод, случившийся в 2010 году, считается одним из самых дорогих за всё время. И несмотря на то, что многие детали и практически весь процесс были засекречены, тем не менее, птичка на хвосте принесла новость о том, что урегулирование было оценено в один миллиард долларов.

5. Гарольд Хамм и Сью Энн Арналл - 975 млн. долларов


Гарольд Хамм и Сью Энн Арналл.

Гарольд Хамм и Сью Энн Арналл.

 

Без внимания не остался и развод между нефтяным магнатом Гарольдом Хаммом и его женой Сью Энн Арналл. Бракоразводный процесс закончился тем, что экс-супруг выписал ей чек с весьма внушительной суммой в размере чуть меньше миллиарда, а именно – 974,8 миллионов долларов. Но как оказалось, Арналл, желая урвать кусок побольше и слаще, не сразу обналичила этот чек, но в конечном итоге, в 2015 году женщина сдала его на хранение.

6. Аднан Хашогги и Сорая Хашогги - 874 млн. долларов


Аднан Хашогги и Сорая Хашогги.

Аднан Хашогги и Сорая Хашогги.

 

В это трудно поверить, но данная история звучит как отличный сюжет к очередному блокбастеру. В 1961 году торговец оружием из Саудовской Аравии Аднан Хашогги женился на двадцатилетней британке по имени Сандра Дейли, которая, приняв ислам, сменила имя на Сорайя. Согласно Time у пары было семнадцать домов, три самолёта и три яхты. Но как известно, рано или поздно всё хорошее заканчивается. В 1974 году пара развелась, их регулирование составило на тот момент рекордные восемьсот семьдесят четыре миллиона долларов (на сегодняшний момент этот эквивалент приравнивается более чем к двум миллиардам долларов).

7. Дмитрий Рыболовлев и Елена Рыболовлева - 604 млн. долларов


Дмитрий Рыболовлев и Елена Рыболовлева.

Дмитрий Рыболовлев и Елена Рыболовлева.

 

Елена Рыболовлева подала на развод с мужем (российским бизнесменом) Дмитрием Рыболовлевым и попала впросак, стараясь урвать кусок побольше, а ведь могла уйти изначально с весьма приличным уловом. Первоначально суд присудил Елене колоссальную сумму в размере четырёх с половиной миллиардов долларов, о после апелляции женщина осталась практически ни с чем, получив всего шестьсот четыре миллиона долларов.

8. Крейг Маккоу и Венди Маккоу - 460 млн. долларов


10 самых громких звёздных разводов: От Мела Гибсона до Джеффа Безоса

Крейг Маккоу и Венди Маккоу.

 

В стороне не остались и пионер индустрии сотовых телефонов Крэйг Маккоу со своей женой (издатель газет) Вэнди Маккоу. В 1997 году пара благополучно развелась, и по оценке журнала Forbes, сумма их сделки составила четыреста шестьдесят миллионов долларов.

9. Мел Гибсон и Робин Мур - 425 млн. долларов


Мел Гибсон и Робин Мур.

Мел Гибсон и Робин Мур.

 

Их ничто не смогло остановить, ни семеро детей, ни двадцать восемь лет совместной жизни в браке. Мел и Робин Гибсон также развелись, оставив после себя не менее яркий след в истории бракоразводных процессов. Уходя из зала судебных заседаний, Робин унесла с собой на тот момент половину состояния экс-супруга, а именно – четыреста двадцать пять миллионов долларов.

10. Боб Джонсон и Шейла Крамп Джонсон - 400 млн. долларов


Боб Джонсон и Шейла Крамп Джонсон.

Боб Джонсон и Шейла Крамп Джонсон.

 

Телевизионные магнаты и основатели сети Black Entertainment Television Боб Джонсон и Шейла Джонсон поженились в 1969 году. В 2000 году пара стала первыми афроамериканскими миллиардерами, достигнув колоссального успеха. Но в 2002 году они решили развестись и Шейла ушла, прихватив с собой четыреста миллионов долларов, как сообщает АВС News. И всё бы ничего, но то ли по стечению обстоятельств или по иронии судьбу, Шейла в скором времени вышла замуж за судью, который вёл их бракоразводный процесс.

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10 самых громких звёздных разводов: От Мела Гибсона до Джеффа Безоса

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