Как правильно упаковывать рюкзак на 12, 24, 48 и 72 часа похода

Во все времена человек должен быть хотя бы минимально готов к непредвиденным обстоятельствам. Сегодня готовый рюкзак в багажнике машины может пригодиться в самый неожиданный момент. Но что именно класть в рюкзак? Сегодня мы расскажем вам, что должно быть собрано в сумке человека, который собирается провести вне цивилизации 12, 24, 48 и 72 часа.









12 часов

24 часа

48 часов

72 часа