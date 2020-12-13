Как правильно упаковывать рюкзак на 12, 24, 48 и 72 часа похода

Во все времена человек должен быть хотя бы минимально готов к непредвиденным обстоятельствам. Сегодня готовый рюкзак в багажнике машины может пригодиться в самый неожиданный момент. Но что именно класть в рюкзак? Сегодня мы расскажем вам, что должно быть собрано в сумке человека, который собирается провести вне цивилизации 12, 24, 48 и 72 часа.
12 часов
Именно этот, базовый, набор, будет лучше всего кинуть в багажник машины. — мини-аптечка; — рация; — фонарик; — 2 л. воды; — запас удобной еды (энергетические батончики); — надежный и функциональный мультитул.
24 часа
Рюкзаки, собранные в расчете на сутки похода, идеально хранить дома и на рабочем месте. Помимо упомянутого выше списка, в набор нужно добавить удобный и легкий спальник. — средняя аптечка; — карта местности; — набор инструментов (топор, нож, компактные рыболовные принадлежности); — спальный мешок; — удобную перемену одежды и обуви.
48 часов
Уже нечто более серьезное. Эта сумка уже подойдет для семейного спасения, поэтому храните ее дома, поближе к выходу. — хорошо подготовленная аптечка; — несколько полноценных сухих обедов на трех человек; — компактная палатка и два спальника; — набор инструментов (топор, нож, компактные рыболовные принадлежности); — средства связи; — сигнальные ракеты; — две перемены одежды и обуви на человека; — основные туалетные принадлежности.
72 часа
Рюкзак на целых 72 часа нужно обязательно проверять и менять несколько раз за год — сезонно. — полный медицинский комплект, включая простейшие приборы и скальпели; — 2 полноценных сухих обеда на каждого человека на каждые сутки; — палатка и три спальника; — набор инструментов (топор, нож, компактные рыболовные принадлежности); — средства связи; — сигнальные ракеты; — три перемены одежды и обуви на человека; — основные туалетные принадлежности; — запасное одеяло; — теплая одежда.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
( Читать дальше... )
Продолжение этого поста -> ЗДЕСЬ
Свежие комментарии