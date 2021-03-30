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Как навести чистоту в доме с помощью соды, соли и уксуса

Проверенные временем простые и эффективные средства помогут навести порядок в доме не хуже бытовой химии с токсичными компонентами в составе. Уксус, соль и сода найдутся у любой хозяйки. Они не вызывают аллергию, не вредят окружающей среде и не нанесут ущерб бюджету. Воспользуйтесь этими рецептами и убедитесь сами.

1. Приготовить универсальное чистящее средства


Очистите лимон или апельсин от кожуры. Порежьте ее на кусочки и залейте белым уксусом в банке. Поставьте в темное прохладное место на 10 дней. Универсальный очиститель с приятным запахом можно применять для любой поверхности в доме. Но будьте осторожны с деревом, оно может обесцветиться.

Как навести чистоту в доме с помощью соды, соли и уксуса

2. Постирать белую одежду и бельё с помощью пищевой соды


Обычная сода вернет белизну пожелтевшим и посеревшим тканям. На одну стирку возьмите 3 столовые ложки соды и загрузите в машинку вместе с порошком или гелем. Свежесть и белизна вернутся даже к самым заношенным вещам.
Как навести чистоту в доме с помощью соды, соли и уксуса

3. Использовать уксус для чистки жалюзи


С помощью уксуса вы легко и быстро очистите жалюзи от грязи и пыли. Смешайте воду и уксус в пропорции 7:3 и обработайте конструкции салфеткой из микрофибры.
Как навести чистоту в доме с помощью соды, соли и уксуса

4. Применить яблочный уксус для мытья винилового пола


Для винилового пола нужно самое мягкое чистящее средство.
Влейте стакан яблочного уксуса в 4 литра воды и протрите пол. Яблочная кислота мягко удалит грязь и не оставит следов.
Как навести чистоту в доме с помощью соды, соли и уксуса

5. Использовать пищевую соду и уксус для мытья посуды с подгоревшей едой


Не спешите выбрасывать любимую сковородку с пригоревшими остатками пищи. Налейте в нее воду с парой столовых ложек уксуса, доведите до кипения. Снимите с огня и добавьте 3 столовые ложки соды. Верните на слабый огонь и держите 20 минут. Лопаткой уберите легко отстающую грязь.
Как навести чистоту в доме с помощью соды, соли и уксуса

6. Дистиллированным белым уксусом очистить посудомоечную машину 


Поставьте посудину с дистиллированным белым уксусом на верхнюю полку пустой посудомойки, запустите полный цикл и дайте просохнуть. Неприятный запах исчезнет.
Как навести чистоту в доме с помощью соды, соли и уксуса

7. Прочистить слив смесью из пищевой соды и уксуса


Добавьте в 3 стакана кипятка стакан соды, вылейте в слив. Через полчаса залейте стаканом уксуса. Оставьте на час или больше в зависимости от степени засора.
Как навести чистоту в доме с помощью соды, соли и уксуса

8. Удалить пятна в ванной с помощью уксуса


 Замочите в слабом уксусном растворе салфетки и разложите их на проблемных местах ванны. Оставьте на пару часов или весь день. Время от времени сбрызгивайте уксусом из спрея. Затем промойте ванну с водой и щеткой.
Как навести чистоту в доме с помощью соды, соли и уксуса

9. Использовать пищевую соду и уксус для мытья плитки 


Наносите густую кашицу из соды на кафель, а затем сбрызгивайте уксусом из пульверизатора. Сода вспенится и растворит грязь.
Как навести чистоту в доме с помощью соды, соли и уксуса

10. Очистить унитаз смесью из пищевой соды и эфирного масла


В соду капните немного эфирного масла, рассыпьте по чаше унитаза, через 20 минут вылейте уксус. Ржавчина, налет и пятна исчезнут.
Как навести чистоту в доме с помощью соды, соли и уксуса

Используйте народные рецепты для уборки и наслаждайтесь чистотой своего дома.
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