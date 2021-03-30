Как навести чистоту в доме с помощью соды, соли и уксуса

Проверенные временем простые и эффективные средства помогут навести порядок в доме не хуже бытовой химии с токсичными компонентами в составе. Уксус, соль и сода найдутся у любой хозяйки. Они не вызывают аллергию, не вредят окружающей среде и не нанесут ущерб бюджету. Воспользуйтесь этими рецептами и убедитесь сами.



1. Приготовить универсальное чистящее средства

2. Постирать белую одежду и бельё с помощью пищевой соды

3. Использовать уксус для чистки жалюзи

4. Применить яблочный уксус для мытья винилового пола

5. Использовать пищевую соду и уксус для мытья посуды с подгоревшей едой

6. Дистиллированным белым уксусом очистить посудомоечную машину

7. Прочистить слив смесью из пищевой соды и уксуса

8. Удалить пятна в ванной с помощью уксуса

9. Использовать пищевую соду и уксус для мытья плитки

10. Очистить унитаз смесью из пищевой соды и эфирного масла

Очистите лимон или апельсин от кожуры. Порежьте ее на кусочки и залейте белым уксусом в банке. Поставьте в темное прохладное место на 10 дней. Универсальный очиститель с приятным запахом можно применять для любой поверхности в доме. Но будьте осторожны с деревом, оно может обесцветиться.Обычная сода вернет белизну пожелтевшим и посеревшим тканям. На одну стирку возьмите 3 столовые ложки соды и загрузите в машинку вместе с порошком или гелем. Свежесть и белизна вернутся даже к самым заношенным вещам.С помощью уксуса вы легко и быстро очистите жалюзи от грязи и пыли. Смешайте воду и уксус в пропорции 7:3 и обработайте конструкции салфеткой из микрофибры.Для винилового пола нужно самое мягкое чистящее средство.Влейте стакан яблочного уксуса в 4 литра воды и протрите пол. Яблочная кислота мягко удалит грязь и не оставит следов.Не спешите выбрасывать любимую сковородку с пригоревшими остатками пищи. Налейте в нее воду с парой столовых ложек уксуса, доведите до кипения. Снимите с огня и добавьте 3 столовые ложки соды. Верните на слабый огонь и держите 20 минут. Лопаткой уберите легко отстающую грязь.Поставьте посудину с дистиллированным белым уксусом на верхнюю полку пустой посудомойки, запустите полный цикл и дайте просохнуть. Неприятный запах исчезнет.Добавьте в 3 стакана кипятка стакан соды, вылейте в слив. Через полчаса залейте стаканом уксуса. Оставьте на час или больше в зависимости от степени засора.Замочите в слабом уксусном растворе салфетки и разложите их на проблемных местах ванны. Оставьте на пару часов или весь день. Время от времени сбрызгивайте уксусом из спрея. Затем промойте ванну с водой и щеткой.Наносите густую кашицу из соды на кафель, а затем сбрызгивайте уксусом из пульверизатора. Сода вспенится и растворит грязь.В соду капните немного эфирного масла, рассыпьте по чаше унитаза, через 20 минут вылейте уксус. Ржавчина, налет и пятна исчезнут.Используйте народные рецепты для уборки и наслаждайтесь чистотой своего дома.