Идеи, которые оживят интерьер

Хотите изменить наскучивший интерьер, но не знаете, с чего начать? Предлагаем 20 готовых интерьерных решений, которые стоит взять на заметку.





Хозяйка этого дома — мастер, владеющий небольшой частной компанией по разработке, дизайну, изготовлению и продаже необычных мебельных ручек. Большую часть времени она проводит, создавая и совершенствуя эти маленькие детали, стараясь добиться того, чтобы каждое ее произведение не только отлично выглядело, но и стало максимально удобным и функциональным. Именно этого принципа она постаралась придерживаться и в дизайне собственного дома, куда семья с маленьким двухлетним ребенком переехала около года назад. С тех самых пор началась работа над новым интерьером, где многое переделывалось по собственному вкусу своими руками. А самыми интересными и универсальными идеями, которые можно легко воплотить в любом доме, хозяйка поделилась с нами.









Чтобы оформить пустую стену в гостиной, были собраны картины и постеры в одной цветовой гамме: черной, оранжевой и оттенка ржавчины. (Прежде чем вешать рамки на стену, нужно прикинуть расположение картин на полу, чтобы подобрать самый выгодный вариант размещения).Нейтральные цвета подходят для больших предметов, таких как диван в гостиной, но в интерьере должен присутствовать один выдающийся яркий акцент, например, кресло, обитое яркой тканью сграфическим узором.

Еще 10 классных идей

Пара недорогих кофейных столиков из ИКЕА украшена металлическими мебельными уголками ивыглядит совсем по‑иному, очень стильно.Потолок окрашен внейтральный бледно-серый оттенок. Смотрится это гораздо интересней, чем традиционный белый. К тому же в этом случае серый визуально слегка вытягивает комнату, создавая деликатную цветовую гамму и сочетаясь по цвету с оттенком стен.Римские шторки в гостиной были сшиты своими руками из серо-голубого льна, в качестве строгой отделки использована широкая тесьма бежевого оттенка.Зеркальные дверцы шкафчиков украшены пластиковыми панелями, которые создают очень элегантный декоративный эффект и чем-то напоминают старинную лепнину.Актуальные сейчас оттенки меди делают интерьер более теплым и радостным. Двери, покрашенные глянцевой черной краской, создают яркий красивый контраст с прозрачными вставками из белого матового стекла.Сиденье для кухонной банкетки обито материалом, который изначально был шторкой для душа. Он идеально перекликался с узором на полу, поэтому из него сшили чехол для сиденья.Группа ярких диванных подушек разбавляет цветовую палитру и делает встроенный диванчик по‑настоящему комфортным и уютным.Для оформления пола на кухне использовался готовый трафарет. Пол сначала отшлифовали и покрасили краской одного цвета, после чего нанесли готовый повторяющийся орнамент. Затем поверхность была покрыта двумя слоями лака на основе полиуретана. Такое оформление стоит намного дешевле керамической плитки, но при этом выглядит не менее эффектно. Дополнительным плюсом является еще и то, что при желании пол легко перекрасить в любой цвет.Лаконичные дверцы кухонных шкафчиков дополнены декоративными латунными ручками. Благодаря им кухня приобретает более выразительный облик. Такие ручки выглядят не хуже ювелирных украшений. Натуральные декоративные элементы, такие как жалюзи из бамбука или плетеные сиденья стульев, добавляют теплоты в интерьер кухни и помогают сформировать уютную обеденную зонуКрасивые плетеные корзины — хорошее решение для открытого хранения. В них можно складывать одноразовую посуду, салфетки, фольгу, пищевую пленку или кухонный текстиль.В интерьер добавлено несколько ярких акцентов, которые привлекают внимание: поднос сочного оранжевого оттенка, яркие кружки и другая посуда. Пестрый полосатый коврик — удобное мягкое местечко для детских игр и к тому же объединяющий элемент пространства.Свежая желтая краска в детской составляет контраст с остальным пространством дома, оформленным в серых оттенках.Узкие полки для картин — очень удобное место для детских рисунков, книжек и всего самого дорого и необходимого. И совсем не отнимают у комнаты свободного пространства.Обои в рамах, превращенные в пару декоративных панелей по сторонам кровати, служат основным акцентом спальни. Для такой малой площади можно позволить дорогие обои, которые будут выглядеть не хуже произведений искусства.Эти шторы очаровали хозяйку дома, однако ей совсем не подходило готовое оформление их верхнего края. Так что люверсы (вшитые в ткань кольца) она заменила на мягкие французские складки. Прикроватные столики из бамбука смотрятся легко и изящно. А подушки с этническими мотивами завершают оформление.