Что нужно знать, чтобы хорошо рисовать

Давид Ревуа, иллюстратор и концепт-художник, поделился с начинающими художниками списком знаний, которые необходимо приобрести, чтобы работы получались реалистичными. Не важно, чем ты рисуешь — карандашом, кистью, мелками или на планшете, — эти законы остаются незыблемыми.
Мы припасли для вас статью, где четко и понятно излагается план действий для начинающего художника, который решил учиться самостоятельно.
«Сложно выбрать, что надо изучать тем, кто собирается заняться рисованием... Я получаю много писем на эту тему; новички обычно чувствуют себя потерянными, заблудившимися среди всего этого. Поэтому я решил составить своеобразное оглавление — список того, что надо изучить и в чем надо практиковаться, чтобы создавать качественные работы и научиться рисовать лучше. Каждый пункт снабжен моими простыми комментариями, отвечающими на вопросы «что», «зачем», «как». Таким образом будет проще найти необходимый материал с помощью вашей любимой поисковой системы. Также этот материал может быть полезным для тех, кто хочет повысить качество своих работ. Я буду использовать эти отправные точки в своих упражнениях и при поиске ошибок в своих работах. Если вы только начинаете рисовать — вот вам мой совет: будьте эрудитами, изучите основы и фокусируйтесь на отдельных элементах по очереди.
1. Перспектива
Что это: Искусство передавать трехмерное пространство на плоской поверхности.
Какова цель: Не рисовать плоско, изображать глубину на двухмерной бумаге.
Что надо об этом узнать: Сетка перспективы, как простые формы (кубики, шары и т. п.) ведут себя в перспективе и как сохранить пропорции.
Работа на основе двух исчезающих точек (зеленая и красная).
2. Пропорции
Что это: Соотношение размеров всех объектов на вашем рисунке.
Какова цель: Рисовать узнаваемые объекты благодаря стереотипным представлениям о пропорциях.
Что надо об этом узнать: Учиться запоминать пропорции, найти способ легко запоминать соотношения частей объекта, составить «словарь» пропорций.
Оранжевые линии показывают основные пропорции и соотношения на рисунке (слева) и наброске (справа).
3. Анатомия
Что это: Изучение структуры.
Какова цель: Рисовать объекты реалистично (людей, животных, растения, технику и т. д.).
Что надо об этом узнать: Суставы, кости, мышцы, как они работают, как ведут себя, как соединяются части и т. п.
Упражнение на рисование рук (слева), на рисование скелета (по центру), изучение мышц (справа).
4. Композиция
Что это: Расположение и подача визуальных элементов рисунка.
Какова цель: Передать зрителю чувства и эмоции с помощью рисунка.
Что надо об этом узнать: Разобраться с набором ракурсов и понять, как они влияют на восприятие и «читаемость» работы.
Различные эскизы перед началом работы; поиск композиции.
5. Освещение
Что это: Свет и тень, переданные в цвете.
Какова цель: Создать иллюзию света, отобразить правильные тени, достичь объема и передать настроение.
Что надо об этом узнать: Значения цветов, отбрасывание теней, влияние материалов поверхности, отражение света, характеристики света (преломление, рассеивающие материалы и т. д.).
Слева: свет показывает разницу в материале. Справа: использование света, чтобы показать второго персонажа (отбрасываемая тень).
6. Края
Что это: Способ выделить силуэты объектов на вашем рисунке.
Какова цель: Облегчить чтение работы, разделить объекты и фон, усилить эффект глубины.
Что надо об этом узнать: Стиль краев (четкие / мягкие / теряющиеся) в рисовании, стили линий (вес, скорость, мягкость) для контуров.
Слева и в центре: края на рисунке, справа: толщина контуров.
7. Цвета
Что это: Искусство выбора правильных оттенков (средние тона, тени, свет).
Какова цель: Добавить больше движения, настроения и эмоций вашей работе.
Что надо об этом узнать: Цветовые системы (монохроматические, комплементарные и т. п.), особенности влияния цветов на настроение, стереотипы.
Сверху слева: 3 цветовых круга, отражающих палитры для этой работы; три дополнительных цвета.
8. Позы
Что это: Искусство запечатлеть активное движение на статичном листе.
Какова цель: Добавить жизни, энергии, движения и показать динамику.
Что надо об этом узнать: Эмоциональные штрихи, наброски, быстрые рисунки, изучение всего движущегося, частые «разогревающие» упражнения.
Слева: позы пингвина в зоопарке, по центру: изучение поз при движении, справа: разминочные наброски фигуры.
9. Стиль
Что это: Эстетика, чувство стиля. Часто зависит от фундаментальных стандартов (этических, исторических, социальных, символических), искусства культурных групп, арт-маркета.
Какова цель: Проложить работе путь к зрителям.
Что надо об этом узнать: Ваш собственный вкус, культура, творческий коллектив как публика и творцы одновременно.
Слева: классический черно-белый портрет, по центру: сильно стилизованный (и странный) стиль персонажа и рисования, справа: мой стиль комикса.
10. Идея
Что это: Рисование абстрактных концептов, идейные ассоциации, изобретение и предложение нового дизайна. Это большей частью процесс разработки.
Какова цель: Предложить новые образы объектов, персонажей и существ, чтобы развлечь или проинформировать публику.
Что надо об этом узнать: Как работают вещи, как создавать новое, ассоциации идей, веселые ситуации, творческий процесс.
Новый тип техники (слева), новый вид дракона (по центру) и средневековый дом, который никто не видел до этого рисунка (справа).
11. Коммуникации
Что это: Изображение может передать большой объем комплексной информации быстро. Пословица «Картина стоит тысячи слов» хорошо это объясняет.
Какова цель: Художник может общаться (интернационально или нет) со зрителями.
Что надо об этом узнать: Чтение изображений (расшифровка отправленных сообщений, невербальные знаки), передача смысла, истории, информации.
Рисунок листа не несет особой информации (слева), но комплекс деталей и выражение лица уже могут рассказать историю (по центру). Такой символ, как гриф из газет (справа), может заставить глубже задуматься о проблеме неэтичной журналистики.
Вывод: значимая иллюзия
Если вы сможете правильно объединить все сказанное выше, то добьетесь чувства объема, глубины, текстуры, света, движения и жизни на статичной поверхности. Это погрузит ваших зрителей в ваш мир, и вы сможете легко передать им свои идеи, сообщения или рассказать историю. И, наконец, как я вижу результат: искусство создавать значимые иллюзии. Вся эта палитра навыков послужит вашему интеллектуальному (память, контроль, решительность), а также эмоциональному развитию (чувства, эмоции, подсознание). Это комплексное упражнение, требующее знаний, наблюдений, воображения, но прежде всего вам нужно ПРАКТИКОВАТЬСЯ, ПРАКТИКОВАТЬСЯ и ПРАКТИКОВАТЬСЯ. Навык рисования похож на мышцу (и вы, конечно, не станете сильнее от того, что прочитаете книгу о поднятии тяжестей или посмотрите видео), поэтому удачи вам в рисунке и живописи, постройте свой уникальный опыт".
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