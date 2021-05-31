Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Фишкин
    Обоссаться!Писсуар де Пари: ...
  • Wlad Wlad
    Как мининум две из них Маргарет Тетчер и Ангела Меркель являются ПОЛНЫМИ МРАЗЯМИ. *** Тетчер устроила войну на Фолкле...5 знаменитых женщ...
  • Отари Хидирбегишвили
    Ленин, рожденный Марией Срулевной Бланк – еврейкой по национальности, с детских лет патологически ненавидел всё русс...Что из образа Лен...

Общественные туалеты разных стран, к которым нашим туристам нужно морально подготовиться


Общественные туалеты разных стран, к которым нашим туристам нужно морально подготовиться

Что способно удивить туриста: прекрасные виды дикой природы, не менее прекрасные древние постройки, нравы местных жителей? Безусловно все перечисленное. Однако, в ряде стран мира куда более сильное удивление способны вызвать у нашего брата общественные туалеты. Хотя бы потому, что все мы где-то на подсознательном уровне привыкли воспринимать подобные заведения как нечто грязное, запущенное и недостойное обсуждения. На самом же деле так не везде.


1. Германия


Туалеты Германии автоматизированы. ¦Фото: islam.ru.

Туалеты Германии автоматизированы. ¦Фото: islam.ru.

 

Многие общественные туалеты Германии автоматизированы. Они всегда чистые и хорошо проветренные. Туалеты в этой стране просторные и обустроены по последнему слову техники. Некоторые туристы «застревают» в кабинках, так как не знают о том, что для открытия дверей следует помыть руки и просушить их под феном. Кроме того, в большинстве женских секций общественных туалетов Германии стоят чашки с бесплатным средствами личной гигиены.

2. Объединенные Арабские эмираты


Деньги - есть. ¦Фото: framepool.com.

Деньги - есть. ¦Фото: framepool.com.

 

Денег в Арабских эмиратах не много. Их очень много! И арабы любят об этом всем напоминать. Выражается это в том числе в таких мелочах, как обустройство общественных туалетов. Здешние уборные оснащены по самому высокому классу.
Помимо непосредственно туалета для взрослых, каждое такое заведение имеет комнатку для переодевания ребенку подгузников. Есть и автоматы с бесплатными средствами женской гигиены.

3. Испания


Здесь общественные туалеты бесплатные. ¦Фото: ephotozine.com.

Здесь общественные туалеты бесплатные. ¦Фото: ephotozine.com.

 

Испания может похвастаться не только тем фактом, что широко использует «умные» туалеты с высокой степенью автоматизации санитарного процесса, но и тем примечательным фактом, что они в стране бесплатны. В какой-то момент испанцы пришли к выводу о том, что брать деньги с человека за возможность с комфортом справить нужду – это кощунство. Видимо взгляды римского императора Веспасиана, сказавшего о том, что «деньги не пахнут», здесь явно не разделяют.

4. Япония


Самые технологичные. ¦Фото: Илья Варламов.

Самые технологичные. ¦Фото: Илья Варламов.

 

Японский общественный туалет – это одна из тех вещей, что может вогнать в ступор даже самого опытного путешественника. Степень автоматизации и роботизации рабочего процесса в них крайне высока. Можно даже попросить «умный» туалет включить звуки природы, если сильно переживаешь о том, что тебя кто-то подслушает. Кроме того, в японских туалетах имеется поручень-сиденье для маленьких детей.

5. Франция


Самые коварные туалеты Европы. ¦ Фото: ya.ru.

Самые коварные туалеты Европы. ¦ Фото: ya.ru.

 

Общественные туалеты Франции – самые коварные. С ними следует быть аккуратным, если не желаешь оказаться в мокрой одежде. Дело в том, что представительное большинство туалетных комнат, стоящих на улице в виде кабинок, автоматизировано. В каждой из них есть специальный датчик, который горит зеленым, если кабина пуста. Красным – если кабинка занята. Кроме того, датчик может гореть желтым цветом. В этом случае в туалете идет 60-секундная дезинфекция и заходить в него также нельзя.

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Общественные туалеты разных стран, к которым нашим туристам нужно морально подготовиться

И не забудьте:
Общественные туалеты разных стран, к которым нашим туристам нужно морально подготовитьсяПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх