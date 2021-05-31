Общественные туалеты разных стран, к которым нашим туристам нужно морально подготовиться

Что способно удивить туриста: прекрасные виды дикой природы, не менее прекрасные древние постройки, нравы местных жителей? Безусловно все перечисленное. Однако, в ряде стран мира куда более сильное удивление способны вызвать у нашего брата общественные туалеты. Хотя бы потому, что все мы где-то на подсознательном уровне привыкли воспринимать подобные заведения как нечто грязное, запущенное и недостойное обсуждения. На самом же деле так не везде.
1. Германия
Туалеты Германии автоматизированы. ¦Фото: islam.ru.
Многие общественные туалеты Германии автоматизированы. Они всегда чистые и хорошо проветренные. Туалеты в этой стране просторные и обустроены по последнему слову техники. Некоторые туристы «застревают» в кабинках, так как не знают о том, что для открытия дверей следует помыть руки и просушить их под феном. Кроме того, в большинстве женских секций общественных туалетов Германии стоят чашки с бесплатным средствами личной гигиены.
2. Объединенные Арабские эмираты
Деньги - есть. ¦Фото: framepool.com.
Денег в Арабских эмиратах не много. Их очень много! И арабы любят об этом всем напоминать. Выражается это в том числе в таких мелочах, как обустройство общественных туалетов. Здешние уборные оснащены по самому высокому классу. Помимо непосредственно туалета для взрослых, каждое такое заведение имеет комнатку для переодевания ребенку подгузников. Есть и автоматы с бесплатными средствами женской гигиены.
3. Испания
Здесь общественные туалеты бесплатные. ¦Фото: ephotozine.com.
Испания может похвастаться не только тем фактом, что широко использует «умные» туалеты с высокой степенью автоматизации санитарного процесса, но и тем примечательным фактом, что они в стране бесплатны. В какой-то момент испанцы пришли к выводу о том, что брать деньги с человека за возможность с комфортом справить нужду – это кощунство. Видимо взгляды римского императора Веспасиана, сказавшего о том, что «деньги не пахнут», здесь явно не разделяют.
4. Япония
Самые технологичные. ¦Фото: Илья Варламов.
Японский общественный туалет – это одна из тех вещей, что может вогнать в ступор даже самого опытного путешественника. Степень автоматизации и роботизации рабочего процесса в них крайне высока. Можно даже попросить «умный» туалет включить звуки природы, если сильно переживаешь о том, что тебя кто-то подслушает. Кроме того, в японских туалетах имеется поручень-сиденье для маленьких детей.
5. Франция
Самые коварные туалеты Европы. ¦ Фото: ya.ru.
Общественные туалеты Франции – самые коварные. С ними следует быть аккуратным, если не желаешь оказаться в мокрой одежде. Дело в том, что представительное большинство туалетных комнат, стоящих на улице в виде кабинок, автоматизировано. В каждой из них есть специальный датчик, который горит зеленым, если кабина пуста. Красным – если кабинка занята. Кроме того, датчик может гореть желтым цветом. В этом случае в туалете идет 60-секундная дезинфекция и заходить в него также нельзя.
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