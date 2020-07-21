5 неприятных микроорганизмов, которые живут рядом с вами

Невидимые глазу бактерии, микроскопические организмы, живут рядом с нами уже несколько миллионов лет. Ученые уверены, что они — самые первые сложные существа, только появившиеся на планете. И большая часть этих микроорганизмов предпочитает жить как можно ближе к человеку: наше тело способно им обеспечить прекрасную питательную среду, как бы мерзко все это не звучало. Но предупрежден — значит вооружен: вот пять типов наиболее неприятных бактерий, которые столуются в вашем собственном доме.
Пылевой клещ
Места обитания: кровать
Невидимый глазу, но мерзкий паразит живет с нами бок о бок: подушки, одеяло, матрас — по статистике, каждая кровать является настоящим мегаполисом для пылевых клещей, которых насчитывается здесь до двух миллионов. Влажность и жара провоцируют размножение этих мелких тварей: проветривайте комнату почаще и меняйте постель.
Черная плесень
Места обитания: стены
Научное название этого неприятного соседа — Aspergillus niger, черная плесень, часто скрывающаяся под потолком, или за обоями. Черная плесень может вызывать целый ряд аллергических реакций: если за окном зима, а аллергия все равно наступает — проверьте свою квартиру с особой тщательностью. Идеальным вариантом будет покрыть все стены специальной антисептической грунтовкой.
Грибок
Места обитания: домашние тапочки
Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу уже давно: согласно статистическим данным, грибковыми заболеваниями может похвастать каждый пятый житель нашей планеты. Вообще-то, споры грибка есть практически во всех тапочках, заболеть вам мешает только хороший иммунитет. Меняйте обувь раз в два месяца, или стирайте — грибок боится высоких температур.
Кишечная палочка
Места обитания: ковры
Оказывается, кишечная палочка любит жить не только на продуктах питания, но и на коврах. Избавиться от нее практически невозможно, лучше принять превентивные меры и вынести старый ковер куда подальше. Если уж совсем никак без коврика не обойтись — выбирайте те, что с коротким ворсом: их можно промывать антибактериальным шампунем.
Колонии бактерий
Места обитания: постельное белье
Вы, наверное, и сами догадываетесь, что постельное белье — не самое чистое место в квартире. Пары ночей хватает, чтоб на простынях и наволочках начали плодиться бактерии, используя выделения вашего тела как богатую питательную среду. Менять постельное белье нужно минимум раз в неделю, тщательное проглаживание простыней перед использованием также способно убить микроорганизмы.
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