5 неприятных микроорганизмов, которые живут рядом с вами

Невидимые глазу бактерии, микроскопические организмы, живут рядом с нами уже несколько миллионов лет. Ученые уверены, что они — самые первые сложные существа, только появившиеся на планете. И большая часть этих микроорганизмов предпочитает жить как можно ближе к человеку: наше тело способно им обеспечить прекрасную питательную среду, как бы мерзко все это не звучало. Но предупрежден — значит вооружен: вот пять типов наиболее неприятных бактерий, которые столуются в вашем собственном доме.



Пылевой клещ

Черная плесень

Грибок

Кишечная палочка

Колонии бактерий