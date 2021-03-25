Кемпинг продвинутого уровня, или 7 палаток для комфортного отдыха

Наверное, не будет преувеличением сказать, что покинуть на какое-то время «каменные джунгли», насытить организм кислородом и насладиться красивейшими природными видами мечтает практически каждый человек. В реальности очень многих останавливают неудобства, которые «прилагаются» к активному отдыху: назойливые насекомые, каменистая или мокрая земля под спальником, капризы погоды – дождь, ветер, холод или жара. И потому производители туристического снаряжения постоянно совершенствуют палатки, предлагая модели, которые могут удивить комфортностью или оригинальностью конструкции.
1. QUECHUA ARPENAZ FAMILY 6.3
Палатка Quechua Arpenaz¬ Family – отличное решение для большой компании. /Фото: images-na.ssl-images-amazon.com
Кемпинговая палатка Quechua Arpenaz 6.3 рассчитана на 6 человек. Известно, что в большой компании всегда возникает проблема недостатка личного пространства. И особенность этой модели в том, что она решает это затруднение. Палатка не только защищает от непогоды, но и разграничивает внутреннее помещение. В центре обустроен просторное отделение-тамбур с комфортной высотой до тента 1.85 м, а по бокам – три раздельные комнаты, в каждой из которых помещается по два матраса. Палатка легко монтируется и демонтируется – предусмотрены удобные крепления и цветные маркировки, упрощающие процесс сборки.
2. MOLLUSC NANO 2
Купольная конструкция Nuno 2 позволяет регулировать открытость палатки. /Фото: static.wixstatic.com
Палатка Nuno 2 от стартапа Mollusc имеет полусферическую форму. Модель снабжена жесткой алюминиевой рамой по периметру, что позволяет закрепить ее прямо в грунте. За счет формы палатка обладает низкой парусностью, поэтому можно не устанавливать дополнительные растяжки, если нет штормового предупреждения. Но самое интересное в конструкции то, что она открывается по принципу кабриолета, а шесть позиций позволяют варьировать степень открытости. Такая гибкость дает возможность настраивать максимально удобную конфигурацию палатки, например, широко открывать в жаркую погоду, преобразуя ее в навес.
3. CRUA MODUS
Crua Modus – уже больше, чем просто палатка. /Фото: c1.iggcdn.com
Изделие Crua Modus – детище бренда Crua Outdoors. Его уже сложно назвать просто палаткой, это универсальная система, совмещающая сразу шесть элементов. Crua Modus включает тент, гамак, одноместную палатку, спальник и надувной каремат. И все это помещается в переносной чехол размером всего 75×22 см. Для установки палатки надуваются дуги каркаса и к ним на молнии крепится купол из противомоскитной сетки. Поверх натягивается тент с теплоотражающим покрытием, который можно подвешивать и отдельно – как гамак. На пол, на подстилку, укладывается надувной каремат с одеялом, пристегивающимся на молнии. Каркас системы трансформирующийся, что позволяет открыть часть палатки, сделав открытый навес.
4. NESTY ROOF-TOP TENT
Палатка Nesty отличает компактность складывания и комфортность пользования. /Фото: mensgear.net
У автотуристов все большую популярность приобретают палатки, устанавливаемые на крышу автомобиля. Такой вариант дороже обычной туристической модели, но намного удобнее в плане выбора места. С землей соприкасается только лестница, а ей совершенно все равно, где стоять. А ночевка на крыше автомобиля гарантирует, что никакие пауки, змеи и прочие нежелательные посетители не проберутся внутрь палатки.
Американский стартап представил интересную конструкцию, которая за буквально за секунды разворачивается в комфортную палатку с удобным матрасом, светодиодной подсветкой и множеством карманов для хранения вещей. Ее особенность в том, что она складывается в ультратонкий бокс и, следовательно, меньше влияет на аэродинамические свойства автомобиля. Модель обеспечивает максимальный комфорт: прозрачные вставки открывают обзор, а множество крючков внизу позволяют подвешивать различные вещи.
5.TRAFT
Traft – настоящая находка для любителей сплавляться по рекам. /Фото: icdn5.digitaltrends.com
Изделие Traft также сложно назвать просто палаткой. Этот необычное изделие американских разработчиков объединило в себе рафт, матрас и тент. В нем можно и по реке сплавиться, и на привале переночевать. Основу комплекса составляет рафт – надувной плот. На земле он преобразуется в постель при укладывании в него надувного матраса, а при натягивании тента превращается в палатку. Тент можно поднимать и при сплаве на воде для защиты от солнца.
Познавательный факт от Novate.ru: Рафтинг – достаточно молодой, но набирающий популярность вид водного спорта. Считается, что путевку в жизнь экстремальному сплаву по быстрым порожистым рекам дали американские солдаты. В годы войны во Вьетнаме они использовали надувные плавсредства для транспортировки грузов. Однажды один из отрядов не справился с управлением, и их понесло по реке через пороги. Волей-неволей солдаты оценили адреналиновое веселье, и это дало толчок появлению такого экстремального вида отдыха.
6. TENTSILE UNIVERSE
Палатка Tentsile Universe расширяет возможности оригинального отдыха. /Фото: cdn.shopify.com
Палатка Tentsile Universe интересна широкими возможностями установки: ее можно развернуть на земле, в воздухе и на воде. На земле она устанавливается как стандартная модель, в воздухе подвешивается между деревьями. При этом пол практически не провисает благодаря специальной системе поддержки. Но самое примечательное – это плавучесть модели. Пол в палатке можно надуть и спустить ее в озеро. Однако прежде чем отправляться дрейфовать по ветру, стоит позаботиться о веслах, в комплекте они не прилагаются.
7. TAMMOCK
Tammock – оригинальный сплав расслабляющего гамака и палатки, защищающей от непогоды. /Фото: ksr-ugc.imgix.net
Еще один американский стартап LIT Outdoors представил оригинальное изделие – палатку-гамак Tammock. Причем деревья для установки не требуются, а монтировать его можно везде: на песочных пляжах, каменистых поверхностях, в лесу и других местах. Конструктивно рамаTammock сочетает каркас палатки и раму для гамака. Получившийся гибрид надежно удерживает подвесное ложе и защитный тент вокруг него. Сетчатый навес с боковыми дверями защищает от насекомых и открывает обзор на окружающий ландшафт. Гамак можно устанавливать и отдельно, не собирая палатку.
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