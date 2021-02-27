Как украсить дом на миллион

Совсем не обязательно тратить огромные средства на то, чтобы украсить и преобразить дом. На самом деле, достаточно и некоторых бюджетных идей, чтобы интерьер стал намного свежее, интереснее и разнообразнее.

Узнайте чуть больше о 21 экономных идеях, которые помогут украсить дом на миллион!



Корзина может выступать в роли необычного светильника





Простые ставни заметно преображают окно





Сделайте деревянный пол в душевой, и внешний вид ванной сразу преобразится





Пол в прихожей, сделанный из монеток





Простой краской обновите двери или дверцы шкафа





Столешница была расписана вручную, и теперь это отличная имитация мрамора за копейки







Молдинг из пенопласта





Преображение почтового ящика





В перекрашенном виде, с добавленными элементами из досок, дверь выглядит очень круто





Переплетённые тканевые шторы добавят изюминку интерьеру





Даже холодильник можно задекорировать







В ванной можно заменить смеситель и душ на новые, чтобы освежить интерьер





А в шкафу поменять штанги на крючки





Никогда не поздно перекрасить комод, шкаф, стеллаж





Классные стены из фанеры





Стильные розетки







Покраска потолочных вентиляторов заметно преображает их





Сделайте двойные занавески в душе, для большего эффекта





Искусственный камин — красиво и недорого, можно даже сделать своими руками





Кострище на участке — чудесная деталь для семейного уюта





Обои необязательно клеить абсолютно на все стены — можно использовать их как акцент



