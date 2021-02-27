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Как украсить дом на миллион

Совсем не обязательно тратить огромные средства на то, чтобы украсить и преобразить дом. На самом деле, достаточно и некоторых бюджетных идей, чтобы интерьер стал намного свежее, интереснее и разнообразнее.
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