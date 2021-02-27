Совсем не обязательно тратить огромные средства на то, чтобы украсить и преобразить дом. На самом деле, достаточно и некоторых бюджетных идей, чтобы интерьер стал намного свежее, интереснее и разнообразнее.
Узнайте чуть больше о 21 экономных идеях, которые помогут украсить дом на миллион!
Корзина может выступать в роли необычного светильника
Простые ставни заметно преображают окно
Сделайте деревянный пол в душевой, и внешний вид ванной сразу преобразится
Пол в прихожей, сделанный из монеток
Простой краской обновите двери или дверцы шкафа
Столешница была расписана вручную, и теперь это отличная имитация мрамора за копейки
Молдинг из пенопласта
Преображение почтового ящика
В перекрашенном виде, с добавленными элементами из досок, дверь выглядит очень круто
Переплетённые тканевые шторы добавят изюминку интерьеру
Даже холодильник можно задекорировать
В ванной можно заменить смеситель и душ на новые, чтобы освежить интерьер
А в шкафу поменять штанги на крючки
Никогда не поздно перекрасить комод, шкаф, стеллаж
Классные стены из фанеры
Стильные розетки
Покраска потолочных вентиляторов заметно преображает их
Сделайте двойные занавески в душе, для большего эффекта
Искусственный камин — красиво и недорого, можно даже сделать своими руками
Кострище на участке — чудесная деталь для семейного уюта
Обои необязательно клеить абсолютно на все стены — можно использовать их как акцент
Как украсить дом на миллион
Совсем не обязательно тратить огромные средства на то, чтобы украсить и преобразить дом. На самом деле, достаточно и некоторых бюджетных идей, чтобы интерьер стал намного свежее, интереснее и разнообразнее.
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