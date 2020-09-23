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Как хан Тохтамыш заставил Москву платить и каяться

Как хан Тохтамыш заставил Москву платить и каяться

Как хан Тохтамыш заставил Москву платить и каяться


По официальной версии в 1380 году объединенное русское войско под командованием князя Дмитрия Донского нанесло сокрушительное поражение ордынскому войску Мамая. Об этом сражении и этой победе знают все. Но возникает вопрос — а почему же окончательное освобождение русским земель от ордынской зависимости произошло лишь 100 лет спустя, в 1480 году?

Успех на Куликовом поле многим вскружил голову. В то же время часть русских князей увидели в победе московского князя Дмитрия Ивановича угрозу своей власти. Они были бы не прочь, если бы Москву кто-то «поставил на место», и готовы были в этом помочь.


Наследник Чингисхана вместо узурпатора

Золотая Орда в это время значительно ослабела из-за постоянных междоусобиц, однако по-прежнему оставалась грозной военной силой.

Мамай после поражения от русских столкнулся с противником внутри Орды — ханом Тохтамышем. Борьба эта шла уже несколько лет, и на сей раз завершилась окончательным поражением и гибелью Мамая.

Если Мамай был темником, то есть военачальником, ставшим в Орде фактическим диктатором, то Тохтамыш имел законные права на престол — он являлся одним из потомков Джучи, старшего сына Чингисхана. Его воцарение в Золотой Орде многими воспринималось как восстановление законности.


Тохтамыш действительно стал активно наводить порядок в стране, в том числе в своем русском улусе. К Дмитрию Донскому были направлены послы, которые передали русскому князю — Тохтамыш благодарен за помощь в борьбе с «узурпатором» Мамаем. Теперь, однако, следует действовать по закону — московский князь должен заплатить дань, которая в Орду не поступала с 1374 года, и получить у хана «ярлык» на великое княжение, как это было принято со времен нашествия Батыя.

Послы Тохтамыша принимались в Москве с почестями, были одарены дорогими подарками, однако князь не стал ничего говорить ни про признание над собой власти Золотой Орды, ни про дань.


Как хан Тохтамыш заставил Москву платить и каяться
А. М. Васнецов. «Московский Кремль при Дмитрии Донском».


Поход с эффектом внезапности

Тохтамыш понял — добром договориться с русскими не получится, и стал готовить поход для приведения к порядку московских вассалов.

В 1382 году в Казани внезапно были схвачены русские купцы. Часть из них была убита, часть оказалась в заключении, имущество было разграблено, а суда переданы войску Тохтамыша для переправы через Волгу.

С купцами поступили так, чтобы не допустить утечки информации о начале похода.

Когда Тохтамыш с войском появился в русских землях, часть князей решила подчиниться ему, дабы избежать разорения собственных земель, а заодно поумерить амбиции московского князя.

Нижегородско-Суздальский князь Дмитрий Константинович послал к Тохтамышу посольством своих сыновей Василия Кирдяпу и Семёна. Рязанский князь Олег, дабы избавить от беды свой удел, объявил Тохтамышу о своей покорности и показал броды для переправы через Оку.

Когда первые известия о войске Тохтамыша достигли Москвы, началась настоящая паника. К новой большой схватке с ордынцами ничего не было готово.



«В городе ли князь Дмитрий?»

Дмитрий Донской со своей дружиной двинулся было навстречу врагу, но тут к нему стали поступать сведения, из которых стало понятно — другие русские князья идти на помощь не хотят, и собрать необходимое войско не получится. После этого князь ушел на север, в Кострому, рассчитывая выиграть время для сбора сил. Покинул Москву и его двоюродный брат, Владимир Андреевич Серпуховской, который также пытался дополнительные силы для сражения.

Между тем, Тохтамыш уже жег села, убивал и захватывал в плен тех, кто не успел скрыться. В Москву стекались беженцы, а в это самое время представители имущих слоев бежали из города, спасая свои богатства.

Простолюдины, глядя на такое поведение элиты, подняли бунт. На срочно собранном вече было решено создать ополчение для обороны Москвы, и закрыть выезд из города для всех.

Исключение сделали лишь для семьи Дмитрия Донского и патриарха Киприана.

Командование ополчением поручили молодому литовскому князю Остею, незадолго до этого поступившему на русскую службу.


Как хан Тохтамыш заставил Москву платить и каяться
А.М. Васнецов, «Оборона Москвы от хана Тохтамыша. XIV век».

23 августа 1382 года к стенам Москвы подошел передовой отряд ордынцев.

«В городе ли князь Дмитрий?» — спросили ордынцы.

«Нет его здесь, а вы идите в...», — ответили им со стен. На воинов Тохтамыша понесся поток отборных оскорблений. Москвичи демонстрировали ордынцам оголенные зады, и называли хана не Тохтамышем, а «дохлой мышью».

Причина такой дерзости заключалась в запасах вина, добытых в погребах бежавших бояр.



Москва пала из-за доверчивости

24 августа к Москве подступили основные силы Тохтамыша. Начался штурм города.

Ордынское войско, конечно, на голову превосходило московских ополченцев. Но каменные стены Кремля, выстроенные Дмитрием Донским, уравняли шансы. Потоки смолы, кипятка и дегтя, лившиеся со стен на штурмующих, наносили серьезный ущерб.

К тому же москвичи пустил в ход огнестрельное оружие, добытое за шесть лет до этого в походе протии волжских булгар, что тоже стало неприятным сюрпризом для ордынцев.

После двух дней боев взять Москву не удалось. Потери войска Тохтамыша росли, и хан решил попробовать взять город хитростью.

Высланные к городским стенам послы объявили — Тохтамыш воюет с князем Дмитрием, а не с городом, и потому жителям бояться нечего. В обмен на оказание ему почестей и посещение города, Тохтамыш готов уйти от Москвы, оставив ее жителей в покое.

Честность Тохтамыша подтверждали сыновья князя Василий Кирдяпа и Семен, приходившиеся родными братьями жене Дмитрия Донского.

В городе развернулись споры, стоит ли верить обещаниям Тохтамыша. Большинство поддержало предложение заключить соглашение.

Но стоило москвичам 26 августа открыть ворота, как ордынцы пошли в атаку. В открытом бою шансов устоять против войска Тохтамыша у ополченцев не было. Началась резня, в которой погибли около 24 тысяч человек. Москва была разграблена и подожжена. Тохтамышу в качестве трофея досталась даже княжеская казна.


Как хан Тохтамыш заставил Москву платить и каяться


Компромисс XIV века

Покинув Москву, ордынцы, разделившись на несколько отрядов, разорили Владимир, Звенигород, Можайск, Юрьев. Но под Волоком Ламским, который сегодня более известен как Волоколамск, один из отрядов нарвался на рать Владимира Андреевича Серпуховского. Ордынцы были разбиты, а часть из них попала в плен.

Получив сведения об этом, Тохтамыш приказал свои отрядам собраться вместе и... отступать. Давать генеральное сражение хан не хотел, опасаясь появления еще и Дмитрия Донского с дружиной. Опыт Куликовской битвы был свеж, и повторять судьбу Мамая Тохтамыш не стремился.

На обратном пути Тохтамыш подверг разорению рязанские земли, несмотря на ранее данное князю Олегу обещание.



Как хан Тохтамыш заставил Москву платить и каяться
Дмитрий Донской

Дмитрий Донской вернулся в опустошенную Москву. Его уход на север многие расценили как проявление трусости, и для современников подвиг князя на Куликовом поле померк. Под сомнение было поставлено и право Москвы на лидерство среди русских земель.

И все-таки поход 1382 года полностью дезавуировать то, что случилось на Куликовом поле, не смог. Осенью от Тохтамыша прибыл новый посол — хан предлагал заключить мир. Взамен на признание власти Орды Тохтамыш был готов не просто оставить великое княжение Владимирское за Дмитрием, но и признать право на него за всеми потомками князя.

В 1383 году сын Дмитрия Донского отправился в Орду к Тохтамышу. Привезенной им дани за два года оказалось достаточно, чтобы хан признал за московскими князьями исключительное право на великое княжение Владимирское.

А вопрос о полном освобождении Руси от зависимости был отложен до лучших времен.

 

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